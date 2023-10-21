https://ukraina.ru/20231021/1050384735.html

Зеленский в разговоре с Эрдоганом назвал Украину гарантом глобальной продовольственной безопасности

Зеленский в разговоре с Эрдоганом назвал Украину гарантом глобальной продовольственной безопасности - 21.10.2023 Украина.ру

Зеленский в разговоре с Эрдоганом назвал Украину гарантом глобальной продовольственной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону. Об этом 21 октября сообщил Телеграм-канал Зеленского

2023-10-21T17:35

2023-10-21T17:35

2023-10-21T17:35

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Предметом обсуждения лидеров двух стран стал украинский кризис. В частности, речь шла о следующем раунде переговоров по Формуле мира, который состоится на Мальте. Президент Украины отметил, что в переговорах Турция примет участие, "добавляя свой авторитетный голос и позицию".Также Зеленский и Эрдаган обсудили продовольственную безопасность.Кроме этого президенты поговорили о ситуации на Ближнем Востоке и согласились с необходимостью обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права.

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