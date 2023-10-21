Зеленский в разговоре с Эрдоганом назвал Украину гарантом глобальной продовольственной безопасности
© Официальный сайт президента Турецкой Республики..Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
© Официальный сайт президента Турецкой Республики..
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону. Об этом 21 октября сообщил Телеграм-канал Зеленского
Предметом обсуждения лидеров двух стран стал украинский кризис. В частности, речь шла о следующем раунде переговоров по Формуле мира, который состоится на Мальте. Президент Украины отметил, что в переговорах Турция примет участие, "добавляя свой авторитетный голос и позицию".
Также Зеленский и Эрдаган обсудили продовольственную безопасность.
"Несмотря на срыв Россией Черноморской зерновой инициативы, Украина остается приверженной своей жизненно важной роли гаранта глобальной продовольственной безопасности и обеспечивает работу Черноморского зернового коридора", – заявил президент Украины.
Кроме этого президенты поговорили о ситуации на Ближнем Востоке и согласились с необходимостью обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права.