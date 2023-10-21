Зеленский в разговоре с Эрдоганом назвал Украину гарантом глобальной продовольственной безопасности - 21.10.2023 Украина.ру
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Зеленский в разговоре с Эрдоганом назвал Украину гарантом глобальной продовольственной безопасности
Зеленский в разговоре с Эрдоганом назвал Украину гарантом глобальной продовольственной безопасности - 21.10.2023 Украина.ру
Зеленский в разговоре с Эрдоганом назвал Украину гарантом глобальной продовольственной безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону. Об этом 21 октября сообщил Телеграм-канал Зеленского
2023-10-21T17:35
2023-10-21T17:35
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переговоры
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Предметом обсуждения лидеров двух стран стал украинский кризис. В частности, речь шла о следующем раунде переговоров по Формуле мира, который состоится на Мальте. Президент Украины отметил, что в переговорах Турция примет участие, "добавляя свой авторитетный голос и позицию".Также Зеленский и Эрдаган обсудили продовольственную безопасность.Кроме этого президенты поговорили о ситуации на Ближнем Востоке и согласились с необходимостью обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права.
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новости, новости украины, турция, эрдоган, владимир зеленский, переговоры
Новости, Новости Украины, Турция, Эрдоган, Владимир Зеленский, переговоры

Зеленский в разговоре с Эрдоганом назвал Украину гарантом глобальной продовольственной безопасности

17:35 21.10.2023
 
© Официальный сайт президента Турецкой Республики..Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
© Официальный сайт президента Турецкой Республики..
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону. Об этом 21 октября сообщил Телеграм-канал Зеленского
Предметом обсуждения лидеров двух стран стал украинский кризис. В частности, речь шла о следующем раунде переговоров по Формуле мира, который состоится на Мальте. Президент Украины отметил, что в переговорах Турция примет участие, "добавляя свой авторитетный голос и позицию".
Также Зеленский и Эрдаган обсудили продовольственную безопасность.
"Несмотря на срыв Россией Черноморской зерновой инициативы, Украина остается приверженной своей жизненно важной роли гаранта глобальной продовольственной безопасности и обеспечивает работу Черноморского зернового коридора", – заявил президент Украины.
Зерно - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
19 октября, 15:41
Украина на треть снизила экспорт зернаФактические объемы экспорта Украиной зерна в нынешнем сезоне упали на 32,3%. Данные опубликовало накануне Министерство аграрной политики и продовольствия страны
Кроме этого президенты поговорили о ситуации на Ближнем Востоке и согласились с необходимостью обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права.
 
НовостиНовости УкраиныТурцияЭрдоганВладимир Зеленскийпереговоры
 
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