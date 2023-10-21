https://ukraina.ru/20231021/1050384587.html
Леонков ответил, не потеряет ли Россия свои позиции на Запорожье и Авдеевке, прикрывая Днепр
Леонков ответил, не потеряет ли Россия свои позиции на Запорожье и Авдеевке, прикрывая Днепр - 21.10.2023 Украина.ру
Леонков ответил, не потеряет ли Россия свои позиции на Запорожье и Авдеевке, прикрывая Днепр
Россия выстроила активную оборону по всей линии фронта. Поэтому никакая даже самая крупная отвлекающая махинация не позволит противнику отбросить российские силы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-10-21T17:58
2023-10-21T17:58
2023-10-21T17:58
новости
алексей леонков
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украина
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запорожье
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Ранее российское Минобороны сообщило, что на Херсонском направлении ВСУ предприняли ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. По сведениям ведомства, противник потерял до 345 военнослужащих и 48 лодок.По мнению Леонкова, никакие обманные действия ВСУ не приведут к тому, что ВС РФ придется ослабить оборону на Запорожье и затормозить продвижение в Авдеевке."У нас хватает сил и средств. У нас хорошо налажено взаимодействие обороняющихся подразделений с артиллерией и авиацией. Поэтому даже если противник предпримет наступление сразу на всех направлениях, ничего у него не получится. Украина уже пыталась осуществить такой маневр летом. Они пытались давить под Артемовском, чтобы мы стянули туда все силы, а они бы ударили в другом месте. Но эта афера не удалась. Потому что разведка у нас работает", - отметил эксперт.Он добавил, что даже если ВСУ попытаются создать плацдарм через Днепр, то его нужно будет снабжать. А это изначально самоубийственный вариант, так как любую попытку пройти накроет российская авиация.Эксперт подытожил, что ни Украина, ни ее западные инструкторы не могут предложить решение, которое смогло бы принести им победу и коренным образом изменило ситуацию на поле боя.Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать ЗДЕСЬ.
https://ukraina.ru/20231021/1050382415.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей леонков, россия, украина, днепр, запорожье, авдеевка
Новости, Алексей Леонков, Россия, Украина, Днепр, Запорожье, Авдеевка
Леонков ответил, не потеряет ли Россия свои позиции на Запорожье и Авдеевке, прикрывая Днепр
Россия выстроила активную оборону по всей линии фронта. Поэтому никакая даже самая крупная отвлекающая махинация не позволит противнику отбросить российские силы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Ранее российское Минобороны сообщило, что на Херсонском направлении ВСУ предприняли ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. По сведениям ведомства, противник потерял до 345 военнослужащих и 48 лодок.
По мнению Леонкова, никакие обманные действия ВСУ не приведут к тому, что ВС РФ придется ослабить оборону на Запорожье и затормозить продвижение в Авдеевке.
"У нас хватает сил и средств. У нас хорошо налажено взаимодействие обороняющихся подразделений с артиллерией и авиацией. Поэтому даже если противник предпримет наступление сразу на всех направлениях, ничего у него не получится. Украина уже пыталась осуществить такой маневр летом. Они пытались давить под Артемовском, чтобы мы стянули туда все силы, а они бы ударили в другом месте. Но эта афера не удалась. Потому что разведка у нас работает", - отметил эксперт.
Он добавил, что даже если ВСУ попытаются создать плацдарм через Днепр, то его нужно будет снабжать. А это изначально самоубийственный вариант, так как любую попытку пройти накроет российская авиация.
Эксперт подытожил, что ни Украина, ни ее западные инструкторы не могут предложить решение, которое смогло бы принести им победу и коренным образом изменило ситуацию на поле боя.
Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать ЗДЕСЬ
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