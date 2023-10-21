https://ukraina.ru/20231021/1050384587.html

Леонков ответил, не потеряет ли Россия свои позиции на Запорожье и Авдеевке, прикрывая Днепр

Леонков ответил, не потеряет ли Россия свои позиции на Запорожье и Авдеевке, прикрывая Днепр - 21.10.2023 Украина.ру

Леонков ответил, не потеряет ли Россия свои позиции на Запорожье и Авдеевке, прикрывая Днепр

Россия выстроила активную оборону по всей линии фронта. Поэтому никакая даже самая крупная отвлекающая махинация не позволит противнику отбросить российские силы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-10-21T17:58

2023-10-21T17:58

2023-10-21T17:58

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Ранее российское Минобороны сообщило, что на Херсонском направлении ВСУ предприняли ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра. По сведениям ведомства, противник потерял до 345 военнослужащих и 48 лодок.По мнению Леонкова, никакие обманные действия ВСУ не приведут к тому, что ВС РФ придется ослабить оборону на Запорожье и затормозить продвижение в Авдеевке."У нас хватает сил и средств. У нас хорошо налажено взаимодействие обороняющихся подразделений с артиллерией и авиацией. Поэтому даже если противник предпримет наступление сразу на всех направлениях, ничего у него не получится. Украина уже пыталась осуществить такой маневр летом. Они пытались давить под Артемовском, чтобы мы стянули туда все силы, а они бы ударили в другом месте. Но эта афера не удалась. Потому что разведка у нас работает", - отметил эксперт.Он добавил, что даже если ВСУ попытаются создать плацдарм через Днепр, то его нужно будет снабжать. А это изначально самоубийственный вариант, так как любую попытку пройти накроет российская авиация.Эксперт подытожил, что ни Украина, ни ее западные инструкторы не могут предложить решение, которое смогло бы принести им победу и коренным образом изменило ситуацию на поле боя.Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать ЗДЕСЬ.

https://ukraina.ru/20231021/1050382415.html

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новости, алексей леонков, россия, украина, днепр, запорожье, авдеевка