Ищенко ответил, смогут ли Россия и Китай не рассориться
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Просто так отношения не портятся, в том числе и между государствами. Ухудшить их можно только если обе стороны не умеют поддерживать диалог. В случае взаимной мотивации способы взаимодействия есть всегда. Такие примеры в отношениях России и Китая уже были, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Эксперт отметил, что когда стороны не умеют поддерживать отношения, они переходят к силовому решению. Примеров такого исхода много даже в современной истории - армяно-азербайджанские отношения, израильско-палестинские отношения.
А вот когда обе стороны умеют поддерживать отношения, маневрировать, балансировать и искать компромиссы – тогда даже в условиях существующих противоречий всегда можно найти что-то общее.
"Напомню, что когда Россия урегулировала свои территориальные проблемы с Китаем, Китай еще был американским союзником. Китай еще активно работал с американцами, его экономика была полностью завязана на Соединенные Штаты, и Китай еще не помышлял о серьезной самостоятельной роли в мире, и у них с США никаких проблем и противоречий не было. А с Россией, начиная с Советского Союза, у него уже был довольно долгий шлейф не очень хороших отношений. Тем не менее, когда возникло желание и политики стали искать соответствующие возможности, то нам удалось достаточно быстро нормализовать отношения с Китаем, а потом перейти в формат очень близких отношений", - сказал Ищенко.
Он подытожил, что дружба России и Китая в руках Москвы и Пекина. Однако, оговорился эксперт, что если Россия всегда умела идти на уступки, то Китай периодически показывал себя как партнера, от которого их не дождешься.
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