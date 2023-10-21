Ищенко ответил, смогут ли Россия и Китай не рассориться - 21.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231021/1050384225.html
Ищенко ответил, смогут ли Россия и Китай не рассориться
Ищенко ответил, смогут ли Россия и Китай не рассориться - 21.10.2023 Украина.ру
Ищенко ответил, смогут ли Россия и Китай не рассориться
Просто так отношения не портятся, в том числе и между государствами. Ухудшить их можно только если обе стороны не умеют поддерживать диалог. В случае взаимной мотивации способы взаимодействия есть всегда. Такие примеры в отношениях России и Китая уже были, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-10-21T17:31
2023-10-21T17:31
новости
ростислав ищенко
россия
китай
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/02/1044027871_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45e5efc357787f1cb5946ca213f425ac.jpg
Эксперт отметил, что когда стороны не умеют поддерживать отношения, они переходят к силовому решению. Примеров такого исхода много даже в современной истории - армяно-азербайджанские отношения, израильско-палестинские отношения.А вот когда обе стороны умеют поддерживать отношения, маневрировать, балансировать и искать компромиссы – тогда даже в условиях существующих противоречий всегда можно найти что-то общее.Он подытожил, что дружба России и Китая в руках Москвы и Пекина. Однако, оговорился эксперт, что если Россия всегда умела идти на уступки, то Китай периодически показывал себя как партнера, от которого их не дождешься.Полностью прочитать интервью с Ростиславом Ищенко можно ЗДЕСЬ.
https://ukraina.ru/20231021/1050383639.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/02/1044027871_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_e99b20ab2953b2e70ed47c5a5c2126b2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростислав ищенко, россия, китай, отношения
Новости, Ростислав Ищенко, Россия, Китай, отношения

Ищенко ответил, смогут ли Россия и Китай не рассориться

17:31 21.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание совета министров иностранных дел G 20
Заседание совета министров иностранных дел G 20
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Просто так отношения не портятся, в том числе и между государствами. Ухудшить их можно только если обе стороны не умеют поддерживать диалог. В случае взаимной мотивации способы взаимодействия есть всегда. Такие примеры в отношениях России и Китая уже были, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Эксперт отметил, что когда стороны не умеют поддерживать отношения, они переходят к силовому решению. Примеров такого исхода много даже в современной истории - армяно-азербайджанские отношения, израильско-палестинские отношения.
А вот когда обе стороны умеют поддерживать отношения, маневрировать, балансировать и искать компромиссы – тогда даже в условиях существующих противоречий всегда можно найти что-то общее.
"Напомню, что когда Россия урегулировала свои территориальные проблемы с Китаем, Китай еще был американским союзником. Китай еще активно работал с американцами, его экономика была полностью завязана на Соединенные Штаты, и Китай еще не помышлял о серьезной самостоятельной роли в мире, и у них с США никаких проблем и противоречий не было. А с Россией, начиная с Советского Союза, у него уже был довольно долгий шлейф не очень хороших отношений. Тем не менее, когда возникло желание и политики стали искать соответствующие возможности, то нам удалось достаточно быстро нормализовать отношения с Китаем, а потом перейти в формат очень близких отношений", - сказал Ищенко.
Он подытожил, что дружба России и Китая в руках Москвы и Пекина. Однако, оговорился эксперт, что если Россия всегда умела идти на уступки, то Китай периодически показывал себя как партнера, от которого их не дождешься.
Полностью прочитать интервью с Ростиславом Ищенко можно ЗДЕСЬ.
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
15:43
Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с ГорбачевымСеверная Корея подошла к рубежу кардинальных изменений, и перед лидером этой страны встала проблема - как правильно провести перестройку, чтобы не допустить ошибок, которые уже знает мировая история. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
 
НовостиРостислав ИщенкоРоссияКитайотношения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:51МИД: Россия предпринимает усилия для деэскалации конфликта Израиля и ХАМАС
19:09Байден: "Человечеству нужен новый мировой порядок, и США могут его создать"
18:30"Зачем закрывать котелок?": Леонков объяснил, чем России выгодны украинские провокации на Днепре
18:27Премьер-министр Ирака: "Война между Израилем и ХАМАС может повлиять на международные рынки нефти"
18:23Никаких переговоров. Итоги 21 октября на Украине
18:00Сериалу "Ликвидация" 15 лет: Одесса, Чёрное море, "советский империализм"
17:58Леонков ответил, не потеряет ли Россия свои позиции на Запорожье и Авдеевке, прикрывая Днепр
17:35Зеленский в разговоре с Эрдоганом назвал Украину гарантом глобальной продовольственной безопасности
17:31Ищенко ответил, смогут ли Россия и Китай не рассориться
17:09Ищенко назвал человека, от которого зависит судьба Украины этой зимой
16:52Ищенко: Советский Союз накопил столько снарядов, что Украина воюет ими уже больше 10 лет
16:50Лига арабских государств призвала создать Палестинское государство
16:25Экс-коллега Зеленского рассказал про юмор всё
16:00Трамп: США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного президента
15:43Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с Горбачевым
15:24Разведчики РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ у Днепра
15:19Он предвосхитил Белоруссию. "Весь труд и бремя взял на себя в отчаянной борьбе…"
14:52"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в кино
14:51Норвегия готова платить украинским беженцам по 1,5 тыс. евро за возвращение домой
14:42Ростислав Ищенко про Китай и Северную Корею: Нам снаряды не будут нужны всю жизнь
Лента новостейМолния