https://ukraina.ru/20231021/1050384225.html

Ищенко ответил, смогут ли Россия и Китай не рассориться

Ищенко ответил, смогут ли Россия и Китай не рассориться - 21.10.2023 Украина.ру

Ищенко ответил, смогут ли Россия и Китай не рассориться

Просто так отношения не портятся, в том числе и между государствами. Ухудшить их можно только если обе стороны не умеют поддерживать диалог. В случае взаимной мотивации способы взаимодействия есть всегда. Такие примеры в отношениях России и Китая уже были, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-10-21T17:31

2023-10-21T17:31

2023-10-21T17:31

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Эксперт отметил, что когда стороны не умеют поддерживать отношения, они переходят к силовому решению. Примеров такого исхода много даже в современной истории - армяно-азербайджанские отношения, израильско-палестинские отношения.А вот когда обе стороны умеют поддерживать отношения, маневрировать, балансировать и искать компромиссы – тогда даже в условиях существующих противоречий всегда можно найти что-то общее.Он подытожил, что дружба России и Китая в руках Москвы и Пекина. Однако, оговорился эксперт, что если Россия всегда умела идти на уступки, то Китай периодически показывал себя как партнера, от которого их не дождешься.Полностью прочитать интервью с Ростиславом Ищенко можно ЗДЕСЬ.

https://ukraina.ru/20231021/1050383639.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, россия, китай, отношения