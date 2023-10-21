Ищенко: Советский Союз накопил столько снарядов, что Украина воюет ими уже больше 10 лет
Работа военно-промышленного комплекса не может всегда быть на максимуме. После любой войны объемы выпуска оружия снижаются. Однако даже их накопление может дать огромные
"Советский Союз накопил настолько снарядов, что Украина воевала десять лет, и они до сих пор не закончились, при том, что у них половина складов повзрывалась, а вторую половину разворовали. И тем, что от всего этого осталось – воюет до сих пор. Да, этих снарядов стало уже мало, их не хватает - но, тем не менее, до сих пор они находят у себя кое-где снаряды советского производства", - рассказал Ищенко.
После распада СССР Украина получила одну из сильнейших армий в мире, численность которой насчитывала 780 тысяч человек, 6.,5 тысяч танков, 7 тысяч боевых бронированных машин, 7,2 тысяч артиллерийских систем, 900 вертолетов, 2,5 тысячи единиц тактического ядерного оружия и огромное количество снарядов.
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