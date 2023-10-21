Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с Горбачевым

"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в кино

Владимир Зеленский победил экс-президента Украины Петра Порошенко благодаря своим актерским качествам, но дальше в дело вступили "товарищи из далекой Америки"