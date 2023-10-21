https://ukraina.ru/20231021/1050383639.html
Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с Горбачевым
Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с Горбачевым - 21.10.2023 Украина.ру
Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с Горбачевым
Северная Корея подошла к рубежу кардинальных изменений, и перед лидером этой страны встала проблема - как правильно провести перестройку, чтобы не допустить ошибок, которые уже знает мировая история. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2023-10-21T15:43
2023-10-21T15:43
2023-10-21T15:44
новости
ростислав ищенко
северная корея
ким чен ын
горбачев
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Делать прогнозы относительно того, какое будущее ждет Северную Корею и ее отношения с Россией сложно еще и потому, что Пхеньян крайне закрытое государство, уточнил политолог.Он добавил, что сейчас диалог Северной Кореи и РФ строится на взаимной заинтересованности, но как будет дальше - зависит от многих факторов. Один из них - производственные возможности обоих государств.Вполне возможно, считает Ищенко, что сотрудничество может пойти по китайской схеме: Корея будет активно покупать российские товары с условием, что в комплекте получит и технологии, чтобы наладить производство у себя.Полностью прочитать интервью с Ростиславом Ищенко можно ЗДЕСЬ.
https://ukraina.ru/20231021/1050382415.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, ростислав ищенко, северная корея, ким чен ын, горбачев
Новости, Ростислав Ищенко, Северная Корея, Ким Чен Ын, Горбачев
Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с Горбачевым
15:43 21.10.2023 (обновлено: 15:44 21.10.2023)
Северная Корея подошла к рубежу кардинальных изменений, и перед лидером этой страны встала проблема - как правильно провести перестройку, чтобы не допустить ошибок, которые уже знает мировая история. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
"Ким Чен Ын ими (изменениями в Северной Корее. - Ред.) активно занимается, причем занимается, в отличие от [президента СССР Михаила] Горбачева, очень аккуратно. Он пытается ввести Северную Корею примерно в такой же режим, в какой вошел Китай. Номинально власть остается коммунистической, а страна переходит спокойно на капиталистические рельсы. Это сложный процесс, поэтому какой будет Северная Корея через 5-10 лет – сказать сложно", - отметил Ищенко.
Делать прогнозы относительно того, какое будущее ждет Северную Корею и ее отношения с Россией сложно еще и потому, что Пхеньян крайне закрытое государство, уточнил политолог.
Он добавил, что сейчас диалог Северной Кореи и РФ строится на взаимной заинтересованности, но как будет дальше - зависит от многих факторов. Один из них - производственные возможности обоих государств.
Вполне возможно, считает Ищенко, что сотрудничество может пойти по китайской схеме: Корея будет активно покупать российские товары с условием, что в комплекте получит и технологии, чтобы наладить производство у себя.
Полностью прочитать интервью с Ростиславом Ищенко можно ЗДЕСЬ
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