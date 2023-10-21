Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с Горбачевым - 21.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231021/1050383639.html
Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с Горбачевым
Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с Горбачевым - 21.10.2023 Украина.ру
Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с Горбачевым
Северная Корея подошла к рубежу кардинальных изменений, и перед лидером этой страны встала проблема - как правильно провести перестройку, чтобы не допустить ошибок, которые уже знает мировая история. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2023-10-21T15:43
2023-10-21T15:44
новости
ростислав ищенко
северная корея
ким чен ын
горбачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049378533_0:0:2638:1483_1920x0_80_0_0_f2f1b315fadff2edaabe7da8ab299b3c.jpg
Делать прогнозы относительно того, какое будущее ждет Северную Корею и ее отношения с Россией сложно еще и потому, что Пхеньян крайне закрытое государство, уточнил политолог.Он добавил, что сейчас диалог Северной Кореи и РФ строится на взаимной заинтересованности, но как будет дальше - зависит от многих факторов. Один из них - производственные возможности обоих государств.Вполне возможно, считает Ищенко, что сотрудничество может пойти по китайской схеме: Корея будет активно покупать российские товары с условием, что в комплекте получит и технологии, чтобы наладить производство у себя.Полностью прочитать интервью с Ростиславом Ищенко можно ЗДЕСЬ.
https://ukraina.ru/20231021/1050382415.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0d/1049378533_0:0:2638:1979_1920x0_80_0_0_274c839cea8da0e52c0c4c86868ebc0d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростислав ищенко, северная корея, ким чен ын, горбачев
Новости, Ростислав Ищенко, Северная Корея, Ким Чен Ын, Горбачев

Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с Горбачевым

15:43 21.10.2023 (обновлено: 15:44 21.10.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Северная Корея подошла к рубежу кардинальных изменений, и перед лидером этой страны встала проблема - как правильно провести перестройку, чтобы не допустить ошибок, которые уже знает мировая история. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

"Ким Чен Ын ими (изменениями в Северной Корее. - Ред.) активно занимается, причем занимается, в отличие от [президента СССР Михаила] Горбачева, очень аккуратно. Он пытается ввести Северную Корею примерно в такой же режим, в какой вошел Китай. Номинально власть остается коммунистической, а страна переходит спокойно на капиталистические рельсы. Это сложный процесс, поэтому какой будет Северная Корея через 5-10 лет – сказать сложно", - отметил Ищенко.

Делать прогнозы относительно того, какое будущее ждет Северную Корею и ее отношения с Россией сложно еще и потому, что Пхеньян крайне закрытое государство, уточнил политолог.
Он добавил, что сейчас диалог Северной Кореи и РФ строится на взаимной заинтересованности, но как будет дальше - зависит от многих факторов. Один из них - производственные возможности обоих государств.
Вполне возможно, считает Ищенко, что сотрудничество может пойти по китайской схеме: Корея будет активно покупать российские товары с условием, что в комплекте получит и технологии, чтобы наладить производство у себя.
Полностью прочитать интервью с Ростиславом Ищенко можно ЗДЕСЬ.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2023
14:52
"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в киноВладимир Зеленский победил экс-президента Украины Петра Порошенко благодаря своим актерским качествам, но дальше в дело вступили "товарищи из далекой Америки"
 
НовостиРостислав ИщенкоСеверная КореяКим Чен ЫнГорбачев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Ищенко: Советский Союз накопил столько снарядов, что Украина воюет ими уже больше 10 лет
16:50Лига арабских государств призвала создать Палестинское государство
16:25Экс-коллега Зеленского рассказал про юмор всё
16:00Трамп: США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного президента
15:43Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с Горбачевым
15:24Разведчики РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ у Днепра
15:19Он предвосхитил Белоруссию. "Весь труд и бремя взял на себя в отчаянной борьбе…"
14:52"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в кино
14:51Норвегия готова платить украинским беженцам по 1,5 тыс. евро за возвращение домой
14:42Ростислав Ищенко про Китай и Северную Корею: Нам снаряды не будут нужны всю жизнь
13:40Нацизм и православие
13:38Рост производства средств РЭБ, удар по Кривому Рогу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 октября
13:35Аббас о вывозе людей из Газы: "Палестинцы останутся на своей земле"
12:57Жениху - невеста, мужу - повестка: на Украине решили наказать экс-прокурора за слишком роскошную свадьбу
12:51Азаров объяснил, почему у Украины нет шансов закончить на выгодных условиях конфликт с Россий
12:12Могут выложить на автостраде надпись: Захарова отреагировала на инициативу запретить экспорт кнопок в РФ
11:56Военкомы Украины начали агитировать на фронт несовершеннолетних – советник главы ДНР
11:41Что узнала разведка об Авдеевке и как выбить зубы ВСУ, чтобы спасти нашу авиацию - Баранец
11:34Общий долг украинцев за электроэнергию превысил 60 миллиардов гривен
11:30"Лингвистический геноцид". Латвия добивается тотальной депортации русскоязычных
Лента новостейМолния