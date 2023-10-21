Экс-коллега Зеленского рассказал про юмор всё

Владимир Абдуллаев: Я сказал Зеленскому: "Володя, у тебя есть все шансы"

Участник команды КВН "Сборная ДПИ" (Донецкого политехнического института) Владимир Абдуллаев, который лично знал президента Украины Владимира Зеленского и его творческую команду из "95 Квартала", в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как и почему изменилась жизнь талантливого комедианта, а также о роли юмора и сатиры во время войны