Экс-коллега Зеленского рассказал про юмор всё - 21.10.2023 Украина.ру
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Экс-коллега Зеленского рассказал про юмор всё
Экс-коллега Зеленского рассказал про юмор всё - 21.10.2023 Украина.ру
Экс-коллега Зеленского рассказал про юмор всё
Без юмора сложно жить, но даже у смешного должны быть свои границы, особенно в сложные периоды истории. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник команды КВН "Сборная ДПИ" (Донецкого политехнического института) Владимир Абдуллаев, который лично знаком с Владимиром Зеленским и командой "95 Квартала"
2023-10-21T16:25
2023-10-21T16:52
новости
владимир зеленский
юмор
квн
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По мнению КВНщика, умор не должен "опускаться ниже плинтуса". И качество шутки определить очень просто: если ты можешь ее рассказать своей матери, значит, шутка хорошая.И большинство современных изданий или шоу, которые позиционируют себя как юмористические, на самом деле все чаще скатываются в голый хайп , уверен Абдуллаев. Пример тому - Charlie Hebdo.На уточняющий вопрос, где сейчас можно увидеть хороший юмор, он назвал российские проекты.Абдуллаев добавил, что юмор поможет и примирению народов после войны. Правда, уточнил он,, смех станет лишь "третьим этапом" этого процесса. А прежде закончатся боевые действия и выровняется благосостояние людей.Полностью прочитать интервью с Владимиром Абдуллаевым можно здесь:
https://ukraina.ru/20231021/1050360633.html
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новости, владимир зеленский, юмор, квн
Новости, Владимир Зеленский, юмор, КВН

Экс-коллега Зеленского рассказал про юмор всё

16:25 21.10.2023 (обновлено: 16:52 21.10.2023)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Дня молодежи в регионах России
Празднование Дня молодежи в регионах России - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Без юмора сложно жить, но даже у смешного должны быть свои границы, особенно в сложные периоды истории. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник команды КВН "Сборная ДПИ" (Донецкого политехнического института) Владимир Абдуллаев, который лично знаком с Владимиром Зеленским и командой "95 Квартала"
По мнению КВНщика, умор не должен "опускаться ниже плинтуса". И качество шутки определить очень просто: если ты можешь ее рассказать своей матери, значит, шутка хорошая.
И большинство современных изданий или шоу, которые позиционируют себя как юмористические, на самом деле все чаще скатываются в голый хайп , уверен Абдуллаев. Пример тому - Charlie Hebdo.
На уточняющий вопрос, где сейчас можно увидеть хороший юмор, он назвал российские проекты.
"В первую очередь, конечно, КВН. А так, мне нравится шоу "Уральские пельмени", его можно даже смотреть с детьми – не стыдно. Они не позволяют себе шутить даже на пошлые темы. Есть много проектов на ТНТ, они не шовинистические, но они слишком вульгарные. Но иногда проскакивает какая-нибудь интересная миниатюра", - сказал собеседник издания Украина.ру.
Абдуллаев добавил, что юмор поможет и примирению народов после войны. Правда, уточнил он,, смех станет лишь "третьим этапом" этого процесса. А прежде закончатся боевые действия и выровняется благосостояние людей.
Полностью прочитать интервью с Владимиром Абдуллаевым можно здесь:
Владимир Абдуллаев интервью
10:30
Владимир Абдуллаев: Я сказал Зеленскому: "Володя, у тебя есть все шансы"Участник команды КВН "Сборная ДПИ" (Донецкого политехнического института) Владимир Абдуллаев, который лично знал президента Украины Владимира Зеленского и его творческую команду из "95 Квартала", в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как и почему изменилась жизнь талантливого комедианта, а также о роли юмора и сатиры во время войны
 
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