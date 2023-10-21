Экс-коллега Зеленского рассказал про юмор всё
16:25 21.10.2023 (обновлено: 16:52 21.10.2023)
Без юмора сложно жить, но даже у смешного должны быть свои границы, особенно в сложные периоды истории. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник команды КВН "Сборная ДПИ" (Донецкого политехнического института) Владимир Абдуллаев, который лично знаком с Владимиром Зеленским и командой "95 Квартала"
По мнению КВНщика, умор не должен "опускаться ниже плинтуса". И качество шутки определить очень просто: если ты можешь ее рассказать своей матери, значит, шутка хорошая.
И большинство современных изданий или шоу, которые позиционируют себя как юмористические, на самом деле все чаще скатываются в голый хайп , уверен Абдуллаев. Пример тому - Charlie Hebdo.
На уточняющий вопрос, где сейчас можно увидеть хороший юмор, он назвал российские проекты.
"В первую очередь, конечно, КВН. А так, мне нравится шоу "Уральские пельмени", его можно даже смотреть с детьми – не стыдно. Они не позволяют себе шутить даже на пошлые темы. Есть много проектов на ТНТ, они не шовинистические, но они слишком вульгарные. Но иногда проскакивает какая-нибудь интересная миниатюра", - сказал собеседник издания Украина.ру.
Абдуллаев добавил, что юмор поможет и примирению народов после войны. Правда, уточнил он,, смех станет лишь "третьим этапом" этого процесса. А прежде закончатся боевые действия и выровняется благосостояние людей.
Полностью прочитать интервью с Владимиром Абдуллаевым можно здесь:
10:30Владимир Абдуллаев: Я сказал Зеленскому: "Володя, у тебя есть все шансы"Участник команды КВН "Сборная ДПИ" (Донецкого политехнического института) Владимир Абдуллаев, который лично знал президента Украины Владимира Зеленского и его творческую команду из "95 Квартала", в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как и почему изменилась жизнь талантливого комедианта, а также о роли юмора и сатиры во время войны