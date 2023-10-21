"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в кино
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Владимир Зеленский победил экс-президента Украины Петра Порошенко благодаря своим актерским качествам, но дальше в дело вступили "товарищи из далекой Америки"
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал участник команды КВН "Сборная ДПИ" (Донецкого политехнического института) Владимир Абдуллаев, который лично знаком с Владимиром Зеленским и командой "95 Квартала".
"В 95-году он (Зеленский. - Ред.) приехал на Сочинский фестиваль вместе с командой "95 квартал". Маленький, худощавый мальчик. У меня, кстати, было с ним интервью, которое есть на YouTube - он там, в театре, в Сочи рассказывает о себе. Я ему там сказал: Володя, у тебя есть все шансы в Высшей лиге. Главное - не бросать и заниматься собой", - сказал Абдуллаев.
Он добавил, что никто в КВН даже представить не мог, что Зеленский когда-либо станет президентом. Ведь даже дебаты с Порошенко он выиграл еще как актер. и все, включая самого Зеленского, думали, что дальше будет, как в кино.
Однако в дело вступили "товарищи из далекой Америки", которые, по словам Абдуллаева, взяли нынешнего президента Украины за "одно место" и объяснили, что теперь он будет делать все, что они скажут.
"Порошенко им был уже невыгоден, народ от него устал, нужно было, чтобы все поверили в перемены. Это как с Януковичем, но ему не дали второй шанс", - пояснил Абдуллаев.
Он подытожил, что КВН дает любому человеку дополнительные возможности. Это, по словам юмориста, уже доказали несколько министров из Азербайджана, Армении и Грузии. Вот только не у каждого КВНщика получается как в кино, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью прочитать интервью с Владимиром Абдуллаевым можно здесь:
10:30Владимир Абдуллаев: Я сказал Зеленскому: "Володя, у тебя есть все шансы"Участник команды КВН "Сборная ДПИ" (Донецкого политехнического института) Владимир Абдуллаев, который лично знал президента Украины Владимира Зеленского и его творческую команду из "95 Квартала", в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как и почему изменилась жизнь талантливого комедианта, а также о роли юмора и сатиры во время войны