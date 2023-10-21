"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в кино - 21.10.2023 Украина.ру
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"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в кино
"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в кино - 21.10.2023 Украина.ру
"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в кино
Владимир Зеленский победил экс-президента Украины Петра Порошенко благодаря своим актерским качествам, но дальше в дело вступили "товарищи из далекой Америки"
2023-10-21T14:52
2023-10-21T14:52
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новости украины
владимир зеленский
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал участник команды КВН "Сборная ДПИ" (Донецкого политехнического института) Владимир Абдуллаев, который лично знаком с Владимиром Зеленским и командой "95 Квартала".Он добавил, что никто в КВН даже представить не мог, что Зеленский когда-либо станет президентом. Ведь даже дебаты с Порошенко он выиграл еще как актер. и все, включая самого Зеленского, думали, что дальше будет, как в кино.Однако в дело вступили "товарищи из далекой Америки", которые, по словам Абдуллаева, взяли нынешнего президента Украины за "одно место" и объяснили, что теперь он будет делать все, что они скажут."Порошенко им был уже невыгоден, народ от него устал, нужно было, чтобы все поверили в перемены. Это как с Януковичем, но ему не дали второй шанс", - пояснил Абдуллаев.Он подытожил, что КВН дает любому человеку дополнительные возможности. Это, по словам юмориста, уже доказали несколько министров из Азербайджана, Армении и Грузии. Вот только не у каждого КВНщика получается как в кино, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью прочитать интервью с Владимиром Абдуллаевым можно здесь:
https://ukraina.ru/20231021/1050360633.html
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новости, новости украины, владимир зеленский, кино
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, кино

"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в кино

14:52 21.10.2023
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP / Evan Vucci
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Владимир Зеленский победил экс-президента Украины Петра Порошенко благодаря своим актерским качествам, но дальше в дело вступили "товарищи из далекой Америки"
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал участник команды КВН "Сборная ДПИ" (Донецкого политехнического института) Владимир Абдуллаев, который лично знаком с Владимиром Зеленским и командой "95 Квартала".
"В 95-году он (Зеленский. - Ред.) приехал на Сочинский фестиваль вместе с командой "95 квартал". Маленький, худощавый мальчик. У меня, кстати, было с ним интервью, которое есть на YouTube - он там, в театре, в Сочи рассказывает о себе. Я ему там сказал: Володя, у тебя есть все шансы в Высшей лиге. Главное - не бросать и заниматься собой", - сказал Абдуллаев.
Он добавил, что никто в КВН даже представить не мог, что Зеленский когда-либо станет президентом. Ведь даже дебаты с Порошенко он выиграл еще как актер. и все, включая самого Зеленского, думали, что дальше будет, как в кино.
Однако в дело вступили "товарищи из далекой Америки", которые, по словам Абдуллаева, взяли нынешнего президента Украины за "одно место" и объяснили, что теперь он будет делать все, что они скажут.
"Порошенко им был уже невыгоден, народ от него устал, нужно было, чтобы все поверили в перемены. Это как с Януковичем, но ему не дали второй шанс", - пояснил Абдуллаев.
Он подытожил, что КВН дает любому человеку дополнительные возможности. Это, по словам юмориста, уже доказали несколько министров из Азербайджана, Армении и Грузии. Вот только не у каждого КВНщика получается как в кино, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полностью прочитать интервью с Владимиром Абдуллаевым можно здесь:
Владимир Абдуллаев интервью
10:30
Владимир Абдуллаев: Я сказал Зеленскому: "Володя, у тебя есть все шансы"Участник команды КВН "Сборная ДПИ" (Донецкого политехнического института) Владимир Абдуллаев, который лично знал президента Украины Владимира Зеленского и его творческую команду из "95 Квартала", в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как и почему изменилась жизнь талантливого комедианта, а также о роли юмора и сатиры во время войны
 
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