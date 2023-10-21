https://ukraina.ru/20231021/1050382415.html

"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в кино

"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в кино - 21.10.2023 Украина.ру

"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в кино

Владимир Зеленский победил экс-президента Украины Петра Порошенко благодаря своим актерским качествам, но дальше в дело вступили "товарищи из далекой Америки"

2023-10-21T14:52

2023-10-21T14:52

2023-10-21T14:52

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владимир зеленский

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал участник команды КВН "Сборная ДПИ" (Донецкого политехнического института) Владимир Абдуллаев, который лично знаком с Владимиром Зеленским и командой "95 Квартала".Он добавил, что никто в КВН даже представить не мог, что Зеленский когда-либо станет президентом. Ведь даже дебаты с Порошенко он выиграл еще как актер. и все, включая самого Зеленского, думали, что дальше будет, как в кино.Однако в дело вступили "товарищи из далекой Америки", которые, по словам Абдуллаева, взяли нынешнего президента Украины за "одно место" и объяснили, что теперь он будет делать все, что они скажут."Порошенко им был уже невыгоден, народ от него устал, нужно было, чтобы все поверили в перемены. Это как с Януковичем, но ему не дали второй шанс", - пояснил Абдуллаев.Он подытожил, что КВН дает любому человеку дополнительные возможности. Это, по словам юмориста, уже доказали несколько министров из Азербайджана, Армении и Грузии. Вот только не у каждого КВНщика получается как в кино, резюмировал собеседник Украина.ру.Полностью прочитать интервью с Владимиром Абдуллаевым можно здесь:

https://ukraina.ru/20231021/1050360633.html

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