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Военкомы Украины начали агитировать на фронт несовершеннолетних – советник главы ДНР

Военкомы Украины начали агитировать на фронт несовершеннолетних – советник главы ДНР - 21.10.2023 Украина.ру

Военкомы Украины начали агитировать на фронт несовершеннолетних – советник главы ДНР

Серьёзный кадровый дефицит в украинской армии подтолкнул военкомов заняться активной агитацией несовершеннолетних учащихся школ и колледжей. Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина сообщает РИА Новости

2023-10-21T11:56

2023-10-21T11:56

2023-10-21T11:57

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По его словам, на Украина сейчас кризис призывного ресурса и они начинают призывать молодых людей, поскольку "у них есть закон сейчас, что возможно призывать с 16 лет на добровольной основе".По мнению советника, Украине также "близка" к принятию закона о мобилизации женщин."Не знаю, чем это закончится, предполагаю, что какими-то социальными сложностями во внутренней политике самой Украины. Это может привести к каким-то бунтам и недовольству населения", - сказал он.Тем не менее, считает Гагин, не стоит недооценивать противника."Нельзя считать, что они всерьёз выдохлись, недооценивать их силы нельзя в любом случае. Резервы у них до сих пор ещё есть, несмотря на наличие серьёзного кризиса призывного ресурса", - подчеркнул советник.Ранее начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что с 1 октября на учёт в военкоматы обязаны становиться и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Но речи о мобилизации украинок в ряды ВСУ не идёт, призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет.

https://ukraina.ru/20230928/1049762969.html

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новости, украина, всу, мобилизация, несовершеннолетние