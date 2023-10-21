Военкомы Украины начали агитировать на фронт несовершеннолетних – советник главы ДНР - 21.10.2023 Украина.ру
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Военкомы Украины начали агитировать на фронт несовершеннолетних – советник главы ДНР
Военкомы Украины начали агитировать на фронт несовершеннолетних – советник главы ДНР - 21.10.2023 Украина.ру
Военкомы Украины начали агитировать на фронт несовершеннолетних – советник главы ДНР
Серьёзный кадровый дефицит в украинской армии подтолкнул военкомов заняться активной агитацией несовершеннолетних учащихся школ и колледжей. Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина сообщает РИА Новости
2023-10-21T11:56
2023-10-21T11:57
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всу
мобилизация
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По его словам, на Украина сейчас кризис призывного ресурса и они начинают призывать молодых людей, поскольку "у них есть закон сейчас, что возможно призывать с 16 лет на добровольной основе".По мнению советника, Украине также "близка" к принятию закона о мобилизации женщин."Не знаю, чем это закончится, предполагаю, что какими-то социальными сложностями во внутренней политике самой Украины. Это может привести к каким-то бунтам и недовольству населения", - сказал он.Тем не менее, считает Гагин, не стоит недооценивать противника."Нельзя считать, что они всерьёз выдохлись, недооценивать их силы нельзя в любом случае. Резервы у них до сих пор ещё есть, несмотря на наличие серьёзного кризиса призывного ресурса", - подчеркнул советник.Ранее начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что с 1 октября на учёт в военкоматы обязаны становиться и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Но речи о мобилизации украинок в ряды ВСУ не идёт, призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет.
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новости, украина, всу, мобилизация, несовершеннолетние
Новости, Украина, ВСУ, мобилизация, несовершеннолетние

Военкомы Украины начали агитировать на фронт несовершеннолетних – советник главы ДНР

11:56 21.10.2023 (обновлено: 11:57 21.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Серьёзный кадровый дефицит в украинской армии подтолкнул военкомов заняться активной агитацией несовершеннолетних учащихся школ и колледжей. Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина сообщает РИА Новости
По его словам, на Украина сейчас кризис призывного ресурса и они начинают призывать молодых людей, поскольку "у них есть закон сейчас, что возможно призывать с 16 лет на добровольной основе".
"Но сейчас есть информация о том, что военкомы начинают ездить по учебным заведениям - таким как школы, техникумы, лицеи, где учатся несовершеннолетние, и агитировать их ехать на фронт и воевать", - сказал Гагин.
По мнению советника, Украине также "близка" к принятию закона о мобилизации женщин.
"Не знаю, чем это закончится, предполагаю, что какими-то социальными сложностями во внутренней политике самой Украины. Это может привести к каким-то бунтам и недовольству населения", - сказал он.
Тем не менее, считает Гагин, не стоит недооценивать противника.
"Нельзя считать, что они всерьёз выдохлись, недооценивать их силы нельзя в любом случае. Резервы у них до сих пор ещё есть, несмотря на наличие серьёзного кризиса призывного ресурса", - подчеркнул советник.
Ранее начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что с 1 октября на учёт в военкоматы обязаны становиться и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Но речи о мобилизации украинок в ряды ВСУ не идёт, призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 14:50
Победить без мобилизации. Украинская социология обнаружила феномен представлений о войнеОтносительно хода и результатов войны украинское общественное мнение вполне однозначно — украинцы уверены в необходимости войны до победного конца и уверены, что победным концом будет вовсе не окончание населения. Но вот мобилизация — это совсем другое дело, и тут не всё так однозначно, побеждать — это одно, а воевать…
 
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