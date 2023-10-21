https://ukraina.ru/20231021/1050379063.html
Военкомы Украины начали агитировать на фронт несовершеннолетних – советник главы ДНР
Военкомы Украины начали агитировать на фронт несовершеннолетних – советник главы ДНР - 21.10.2023 Украина.ру
Военкомы Украины начали агитировать на фронт несовершеннолетних – советник главы ДНР
Серьёзный кадровый дефицит в украинской армии подтолкнул военкомов заняться активной агитацией несовершеннолетних учащихся школ и колледжей. Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина сообщает РИА Новости
2023-10-21T11:56
2023-10-21T11:56
2023-10-21T11:57
новости
украина
всу
мобилизация
несовершеннолетние
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101418/44/1014184433_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_913d2ca0672d5c2cf8c16b1b162bf631.jpg.webp
По его словам, на Украина сейчас кризис призывного ресурса и они начинают призывать молодых людей, поскольку "у них есть закон сейчас, что возможно призывать с 16 лет на добровольной основе".По мнению советника, Украине также "близка" к принятию закона о мобилизации женщин."Не знаю, чем это закончится, предполагаю, что какими-то социальными сложностями во внутренней политике самой Украины. Это может привести к каким-то бунтам и недовольству населения", - сказал он.Тем не менее, считает Гагин, не стоит недооценивать противника."Нельзя считать, что они всерьёз выдохлись, недооценивать их силы нельзя в любом случае. Резервы у них до сих пор ещё есть, несмотря на наличие серьёзного кризиса призывного ресурса", - подчеркнул советник.Ранее начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что с 1 октября на учёт в военкоматы обязаны становиться и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Но речи о мобилизации украинок в ряды ВСУ не идёт, призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет.
https://ukraina.ru/20230928/1049762969.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101418/44/1014184433_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_4efd9a9aa83bdbe4fa62551afd873b32.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, мобилизация, несовершеннолетние
Военкомы Украины начали агитировать на фронт несовершеннолетних – советник главы ДНР
11:56 21.10.2023 (обновлено: 11:57 21.10.2023)
Серьёзный кадровый дефицит в украинской армии подтолкнул военкомов заняться активной агитацией несовершеннолетних учащихся школ и колледжей. Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина сообщает РИА Новости
По его словам, на Украина сейчас кризис призывного ресурса и они начинают призывать молодых людей, поскольку "у них есть закон сейчас, что возможно призывать с 16 лет на добровольной основе".
"Но сейчас есть информация о том, что военкомы начинают ездить по учебным заведениям - таким как школы, техникумы, лицеи, где учатся несовершеннолетние, и агитировать их ехать на фронт и воевать", - сказал Гагин.
По мнению советника, Украине также "близка" к принятию закона о мобилизации женщин.
"Не знаю, чем это закончится, предполагаю, что какими-то социальными сложностями во внутренней политике самой Украины. Это может привести к каким-то бунтам и недовольству населения", - сказал он.
Тем не менее, считает Гагин, не стоит недооценивать противника.
"Нельзя считать, что они всерьёз выдохлись, недооценивать их силы нельзя в любом случае. Резервы у них до сих пор ещё есть, несмотря на наличие серьёзного кризиса призывного ресурса", - подчеркнул советник.
Ранее начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо заявил, что с 1 октября на учёт в военкоматы обязаны становиться и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. Но речи о мобилизации украинок в ряды ВСУ не идёт, призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет.