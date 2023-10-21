В Крыму рассказали, пользуется ли спросом выставленная на продажу квартира Зеленского
09:20 21.10.2023 (обновлено: 09:22 21.10.2023)
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВ Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского
Национализированная и выставленная на продажу квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Телеграм-канале
"Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект – самый востребованный на торгах из размещенных), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения", – написал Константинов.
Информация о том, что национализированную квартиру Зеленского выставили на продажу появилась в СМИ 11 октября. Общая площадь квартиры – 119,5 квадратных метров. Начальная стоимость - 24, 6 миллиона рулей.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го в электронной форме.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.
В частности, была реализована часть магазинов сети "Эпицентр". Сумма этой сделки составила около 500 миллионов рублей.
В частности, была реализована часть магазинов сети "Эпицентр". Сумма этой сделки составила около 500 миллионов рублей.
11 октября, 07:28Крымскую квартиру семьи Зеленского выставили на продажуРанее национализированная квартира семьи Владимира Зеленского, расположенная в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма, выставлена на открытую продажу. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных и земельных отношений республики 11 октября сообщает РИА Новости