https://ukraina.ru/20231021/1050376163.html

В Крыму рассказали, пользуется ли спросом выставленная на продажу квартира Зеленского

В Крыму рассказали, пользуется ли спросом выставленная на продажу квартира Зеленского - 21.10.2023 Украина.ру

В Крыму рассказали, пользуется ли спросом выставленная на продажу квартира Зеленского

Национализированная и выставленная на продажу квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу Крыма пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Телеграм-канале

2023-10-21T09:20

2023-10-21T09:20

2023-10-21T09:22

новости

крым

владимир зеленский

квартира

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Информация о том, что национализированную квартиру Зеленского выставили на продажу появилась в СМИ 11 октября. Общая площадь квартиры – 119,5 квадратных метров. Начальная стоимость - 24, 6 миллиона рулей.Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го в электронной форме.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.В частности, была реализована часть магазинов сети "Эпицентр". Сумма этой сделки составила около 500 миллионов рублей.

https://ukraina.ru/20231011/1050077957.html

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новости, крым, владимир зеленский, квартира