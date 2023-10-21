https://ukraina.ru/20231021/1050370259.html

Артисты легендарного "Каламбура" много лет спустя: польское и российское кино, тероборона, театр кукол

Артисты легендарного "Каламбура" много лет спустя: польское и российское кино, тероборона, театр кукол - 21.10.2023 Украина.ру

Артисты легендарного "Каламбура" много лет спустя: польское и российское кино, тероборона, театр кукол

В четверг, 19 октября, СМИ сообщили о смерти артиста, сценариста, комика родом из Харькова Сергея Гладкова. Артист жил в Одессе, в последние годы работал звукорежиссером в различных юмористических проектах

2023-10-21T11:05

2023-10-21T11:05

2023-10-21T11:05

культура

эксклюзив

культура

комедия

шоу

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050364451_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_59ad9a0e37e634eaef03248e72f8b346.jpg

Российским и украинским телезрителям он запомнился, прежде всего, как хозяйственный усатый мужичок из "Деревни дураков", харизматичный дурачок из "Бара Каламбур" и взъерошенный диспетчер из "Крутого пике" - словом, как один из основных действующих лиц в юмористическом киножурнале "Каламбур".В отличии от других участников, после распада "Каламбура" Гладков не стал сниматься в кино: он выбрал профессию звукорежиссера и продолжил играть в оригинальном жанре – клоуном – в одесских театрах.Одесские СМИ – газета "Думская" – и сообщили о смерти 60-ти летнего артиста. Причиной стало неназванное заболевание.Шоу, свободное от политики"Это были времена формирования нового телевидения, скетч-шоу было форматом-сюрпризом для зрителя. То, что мы делали в "Каламбуре", запомнилось на долгие годы потому, что это было нечто свежее, свободное от политики, болтологии", - рассказывала в 2007 году в интервью другая актриса "Каламбура" Татьяна Иванова.Съемки некоторых выпусков оригинальной украинской передачи проходили в Харькове, но, все же, "Каламбур" - одесское шоу, а большинство его участников и авторов – одесситы.Сначала шоу выходило на украинском телеканале ОРТ, потом перекочевало и на российские каналы. Начавшаяся в 1996-м году история "Каламбура" закончилась в 2001-м:"Лично Эрнст нам гарантировал наше место на канале "пожизненно". Нас увел на РТР насильно продюсер программы. Вот это, имхо, и сгубило "Каламбур", - рассказывал режиссер Юрий Стыцковский.Самыми популярными и запоминающимися рубриками "Каламбура" оказались "Деревня дураков", "Бар "Каламбур", "Железный капут", "Крутое пике" - герои всех многосерийных скетчей напоминали архетипические образы итальянского театра масок commedia dell'arte, что неслучайно – большинство участников выходцы одесского театра "Маски".Где сейчас команда "Каламбура""Сегодня пути участников "Каламбура" разошлись. Юра Стыцковский снимает долгоиграющие сериалы, так востребованные зрителями постсоветского пространства. Алеша Агопьян снимается в сериалах. А Таня, Вадик и Сережа продолжают проект "Деревня дураков". Со своими сценками, розыгрышами, миниатюрами концертируют они по городам Украины, Прибалтики и России", - рассказывали бывшие участники в 2007-м.Режиссёр Юрий Стыцковский действительно продолжил заниматься комедией: наибольшей популярностью пользовалось на Украине его новое шоу "Пупсня" на канале ТЕТ. Политическая сатира на Украине – любимый жанр: в передаче Стыцковского куклы, изображающие известных политиков, таких как Виктор Янукович, Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, и другие вели политические дебаты.Стыцковский принял участие во многих кинопроектах, как режиссер и сценарист – в основном, российских, но после 2013 года в его кинокарьере был долгий перерыв. Сейчас режиссер, вероятно, находится за границей, а в 2022 году он снял фильм совместного производства США и Молдавии – "Майор Perdunescu, или Хроники 13-го отдела", боевик о мафии, приключениях и борьбе со злом. Большинство актеров, которые снялись в этом фильме – русские.В проекте поучаствовали еще двое бывших коллег по "Каламбуру": продюсер Юрий Володарский и композитор Эдуард Цисельский.Музыка для "Каламбура" вообще стала одним из решающих факторов: мелодию из "Деревни дураков" вспомнит и напоет и сейчас, спустя столько лет, любой, кто слышал ее хотя бы раз. Цисельский все последующие годы продолжал заниматься музыкальным оформлением юмористических шоу, театральных постановок и фильмов, и, скорее всего, уехал с Украины – активно соцсети он не ведет, но в Facebook* у композитора фото из Санкт-Петербурга.Судьба второго композитора "Каламбура" – Олега Михайлюты очевидно сложилась совсем иначе: с 1995 года он является солистом харьковской джаз-фанк группы "Танок на майдані Конґо", с начала военных действий на Украине, как и некоторые другие музыканты коллектива, вступил в тероборону, имеет награду от президента Украины Владимира Зеленского – орден "За мужество" третьей степени.Живущий в Одессе Алексей Агопьян тоже однозначно занял сторону Украины, хотя и не пошел на фронт. Однако в интервью он рассказывал, что помогает беженцам, уезжающим в Молдавию, и высказывается категорически против действий российской власти и армии.С 2012 года он играет в одесском театре "Дом клоунов", в комедийном телешоу "Большая разница", много снимался в кино. Одна из недавних его ролей – поэт, бард Булат Окуджава в сериале Владислава Фурмана "Таинственная страсть".В отличие от Агопьяна, Татьяна Иванова и Владимир Набоков, которые много лет женаты и вместе играли в скетчах "Каламбура", снимаются, в основном, не в российском, а в украинском кино. В частности, Набоков в 2019-м сыграл одну из ролей в криминальном сериале "Принцип удовольствия" Дариуша Яблонского, совместного производства Чехии, Польши и Украины. Сериал, правда, сразу же после выхода угодил в скандал в лучших украинских традициях: журналистка Лена Чичерина подняла общественную волну возмущения и негодования, что фильм, поддержанный украинским Минкультом, показывает одесситов, которые говорят по-русски.Комедийная дружба народовБольшинство российских зрителей не только не знали, что "Каламбур" - украинское шоу и снимается в Одессе, но и никогда не задумывались бы об этом.По такому принципу строился, в целом, весь русскоязычный постсоветский юмор и комедия: самые известные и популярные шоу, фильмы, программы, как правило создавались в соавторстве российскими и украинскими творческими командами.Несколько хорошо знакомых примеров:–Театр и коллектив, снимающий свои фирменные фильмы "Квартет И" – двое из четырех ведущих артистов одесситы, двое других – из Волгограда и Свердловска. В своем самом известном комедийном фильме – "О чем говорят мужчины" герои отправляются в путешествие в Одессу, гуляют по Киеву и пытаются говорить по-украински с киевской официанткой. Впрочем, в 2010 году никому в голову бы не пришло, что это какая-то экзотика;– Пародийное шоу "Большая разница", в котором, в числе многих других артистов, играл и Алексей Агопьян. Украинские актеры Виктор Андриенко и Назар Заднепровский сыграли в передаче множество пародийных скетчей, а среди другого развлекательного контента передача была одно из любимых у украинских зрителей. Заднепровский теперь снимается в ее отпочковавшемся национальном аналоге – "Велика різниця по-українські";– Развлекательное шоу украинского телеканала "Интер" "Рассмеши комика", самым запоминающимся дуэтом в жюри которого стали Владимир Зеленский и российский актер Михаил Галустян, а ведущим долгое время был белорусский шоумен Дмитрий Шепелев.Зеленский и Галустян в паре, кстати, запомнились любителям комедии и в фильме Марюса Вайсберга "Ржевский против Наполеона", в котором нынешний украинский президент сыграл амбициозного французского императора-завоевателя.В целом, практический весь постсоветский юмор вышел КВН – "Клуба веселых и находчивых", в который играли команды со всего Советского Союза, из всех республик и городов. Теперь это уже взрослые и состоявшиеся артисты, а большинство комедийных проектов, которые мы знаем – продукт их творчества.*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена

https://ukraina.ru/20230806/1048427101.html

https://ukraina.ru/20230902/1049097973.html

https://ukraina.ru/20230531/1046689040.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, культура, комедия, шоу, россия, украина