Россия отменила приграничное сотрудничество с Финляндией - 20.10.2023 Украина.ру
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Россия отменила приграничное сотрудничество с Финляндией
Россия отменила приграничное сотрудничество с Финляндией - 20.10.2023 Украина.ру
Россия отменила приграничное сотрудничество с Финляндией
Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин в пятницу, 20 октября
2023-10-20T21:16
2023-10-20T21:17
новости
россия
финляндия
сотрудничество
михаил мишустин
правительство
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Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Финляндскую сторону о принятом решении поручено уведомить министерству иностранных дел РФ. Напомним, соглашение между правительствами двух стран было подписано 13 апреля 2012 года в Хельсинки. Оно не было органично сроками исполнения, но за сторонами сохранялась возможность его прекращения посредством письменного уведомления.В апреле министерство обороны Финляндии сообщало, что страна поставит Украине пятнадцатый пакет военной помощи, оценочная стоимость партии составляет 78 миллионов евро, общая стоимость всей финской военной помощи Киеву в этом году достигла 990 миллионов евро.
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новости, россия, финляндия, сотрудничество, михаил мишустин, правительство
Новости, Россия, Финляндия, сотрудничество, Михаил Мишустин, правительство

Россия отменила приграничное сотрудничество с Финляндией

21:16 20.10.2023 (обновлено: 21:17 20.10.2023)
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP / Sergei Grits
Читать в
Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин в пятницу, 20 октября
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Прекратить действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой, подписанного в городе Хельсинки 13 апреля 2012 года", - сказано в распоряжении.
Финляндскую сторону о принятом решении поручено уведомить министерству иностранных дел РФ.
Напомним, соглашение между правительствами двух стран было подписано 13 апреля 2012 года в Хельсинки. Оно не было органично сроками исполнения, но за сторонами сохранялась возможность его прекращения посредством письменного уведомления.
В апреле министерство обороны Финляндии сообщало, что страна поставит Украине пятнадцатый пакет военной помощи, оценочная стоимость партии составляет 78 миллионов евро, общая стоимость всей финской военной помощи Киеву в этом году достигла 990 миллионов евро.
 
НовостиРоссияФинляндиясотрудничествоМихаил Мишустинправительство
 
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