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Кличко признал, что вошедшие в состав РФ регионы уже не являются Украиной

Кличко признал, что вошедшие в состав РФ регионы уже не являются Украиной - 20.10.2023 Украина.ру

Кличко признал, что вошедшие в состав РФ регионы уже не являются Украиной

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что новые регионы России больше не являются Украиной. Об этом он сказал в интервью журналистам телеканала Киев 24

2023-10-20T20:58

2023-10-20T20:58

2023-10-20T20:58

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В студии обсуждался вопрос проведения выборов в стране при военном положении. Мэр украинской столицы подчеркнул, что сейчас власти страны не знают как учитывать эти территории. Помимо этого, Кличко отметил, что проведение выборов в текущих условиях "привело бы к развалу Украины, так как политики начали бы бороться между собой за власть". Примечательно, что мэр Киева озадачился этим вопросом только теперь, тогда как жители Донбасса и в 2019 году не голосовали на президентских выборах на Украине. Как заявлял полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, прошедшие на Украине в 2019 году выборы, в результате которых президентом страны стал Владимир Зеленский, не были легитимными с точки зрения жителей Донбасса. По его словам, киевские власти потеряли свою легитимность в феврале 2014 года после свержения экс-президента Виктора Януковича.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, виталий кличко, киев, новые регионы рф, донбасс