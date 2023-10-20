https://ukraina.ru/20231020/1050372342.html
Кличко признал, что вошедшие в состав РФ регионы уже не являются Украиной
Кличко признал, что вошедшие в состав РФ регионы уже не являются Украиной - 20.10.2023 Украина.ру
Кличко признал, что вошедшие в состав РФ регионы уже не являются Украиной
Мэр Киева Виталий Кличко признал, что новые регионы России больше не являются Украиной. Об этом он сказал в интервью журналистам телеканала Киев 24
2023-10-20T20:58
2023-10-20T20:58
2023-10-20T20:58
новости
украина
виталий кличко
киев
новые регионы рф
донбасс
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В студии обсуждался вопрос проведения выборов в стране при военном положении. Мэр украинской столицы подчеркнул, что сейчас власти страны не знают как учитывать эти территории. Помимо этого, Кличко отметил, что проведение выборов в текущих условиях "привело бы к развалу Украины, так как политики начали бы бороться между собой за власть". Примечательно, что мэр Киева озадачился этим вопросом только теперь, тогда как жители Донбасса и в 2019 году не голосовали на президентских выборах на Украине. Как заявлял полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, прошедшие на Украине в 2019 году выборы, в результате которых президентом страны стал Владимир Зеленский, не были легитимными с точки зрения жителей Донбасса. По его словам, киевские власти потеряли свою легитимность в феврале 2014 года после свержения экс-президента Виктора Януковича.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, виталий кличко, киев, новые регионы рф, донбасс
Новости, Украина, Виталий Кличко, Киев, Новые регионы РФ, Донбасс
Кличко признал, что вошедшие в состав РФ регионы уже не являются Украиной
Мэр Киева Виталий Кличко признал, что новые регионы России больше не являются Украиной. Об этом он сказал в интервью журналистам телеканала Киев 24
В студии обсуждался вопрос проведения выборов в стране при военном положении.
"Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, они уже не Украина, потому что представителей не будет", — заявил Кличко.
Мэр украинской столицы подчеркнул, что сейчас власти страны не знают как учитывать эти территории. Помимо этого, Кличко отметил, что проведение выборов в текущих условиях "привело бы к развалу Украины, так как политики начали бы бороться между собой за власть".
Примечательно, что мэр Киева озадачился этим вопросом только теперь, тогда как жители Донбасса и в 2019 году не голосовали на президентских выборах на Украине.
Как заявлял полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, прошедшие на Украине в 2019 году выборы, в результате которых президентом страны стал Владимир Зеленский, не были легитимными с точки зрения жителей Донбасса. По его словам, киевские власти потеряли свою легитимность в феврале 2014 года после свержения экс-президента Виктора Януковича.