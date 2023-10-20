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Украинский кабмин определил специалистов для работы в новых регионах РФ
Украинский кабмин определил специалистов для работы в новых регионах РФ - 20.10.2023 Украина.ру
Украинский кабмин определил специалистов для работы в новых регионах РФ
Кабинет министров Украины принял порядок формирования кадрового резерва для работы в учебных заведениях на "деоккупированных территориях" в новых регионах России. Об этом сообщили в министерстве образования и науки, передаёт "Украинская правда"
2023-10-20T20:33
2023-10-20T20:33
2023-10-20T20:33
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Отмечается, что для такой работы приоритет будут отдавать участникам боевых действий и внутренне перемещённым лицам, которые трудились в сфере образования до активизации боевых действий. Кадровым резервом будет управлять "Институт образовательной аналитики". О каких именно населённых пунктах идёт речь не сообщается, как и не говорится о зарплатах специалистам. Напомним, ранее в министерстве образования и науки Украины сообщали, что в государственном бюджете страны не хватает около восьми миллиардов гривен ( 219 миллионов долларов) для зарплат педагогам. Из-за военного положения на Украине приостановлены также выплаты надбавок. Согласно данным из открытых источников, расходы на образование на Украине постепенно сокращаются в течение нескольких лет. Так, в 2023 году на эти цели было заложено 87,5 миллиардов гривен, тогда как в прошлом году та же статья бюджета насчитывала 97 миллиардов. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Президент России Владимир Путин заявлял, что оно полностью провалилось. Потери Украины в ходе наступления оцениваются как восемь к одному, при этом значительных территориальных приобретений нет.
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кабмин, новые регионы рф, всу, школы, вузы, донбасс
Новости, Украина, Кабмин, Новые регионы РФ, ВСУ, школы, ВУЗы, Донбасс
Украинский кабмин определил специалистов для работы в новых регионах РФ
Кабинет министров Украины принял порядок формирования кадрового резерва для работы в учебных заведениях на "деоккупированных территориях" в новых регионах России. Об этом сообщили в министерстве образования и науки, передаёт "Украинская правда"
Отмечается, что для такой работы приоритет будут отдавать участникам боевых действий и внутренне перемещённым лицам, которые трудились в сфере образования до активизации боевых действий.
Кадровым резервом будет управлять "Институт образовательной аналитики".
"Сформированный кадровый резерв даст возможность оперативно реагировать и вовремя обеспечивать учебные заведения руководящим, административным, педагогическим и научно-педагогическим персоналом, который возобновит работу на этих территориях", – цитирует СМИ источник украинского минобраза.
О каких именно населённых пунктах идёт речь не сообщается, как и не говорится о зарплатах специалистам.
Напомним, ранее в министерстве образования и науки Украины сообщали, что в государственном бюджете страны не хватает около восьми миллиардов гривен ( 219 миллионов долларов) для зарплат педагогам. Из-за военного положения на Украине приостановлены также выплаты надбавок.
Согласно данным из открытых источников, расходы на образование на Украине постепенно сокращаются в течение нескольких лет. Так, в 2023 году на эти цели было заложено 87,5 миллиардов гривен, тогда как в прошлом году та же статья бюджета насчитывала 97 миллиардов.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Президент России Владимир Путин заявлял, что оно полностью провалилось. Потери Украины в ходе наступления оцениваются как восемь к одному, при этом значительных территориальных приобретений нет.