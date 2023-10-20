Украинский кабмин определил специалистов для работы в новых регионах РФ - 20.10.2023 Украина.ру
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Украинский кабмин определил специалистов для работы в новых регионах РФ
Украинский кабмин определил специалистов для работы в новых регионах РФ - 20.10.2023 Украина.ру
Украинский кабмин определил специалистов для работы в новых регионах РФ
Кабинет министров Украины принял порядок формирования кадрового резерва для работы в учебных заведениях на "деоккупированных территориях" в новых регионах России. Об этом сообщили в министерстве образования и науки, передаёт "Украинская правда"
2023-10-20T20:33
2023-10-20T20:33
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Отмечается, что для такой работы приоритет будут отдавать участникам боевых действий и внутренне перемещённым лицам, которые трудились в сфере образования до активизации боевых действий. Кадровым резервом будет управлять "Институт образовательной аналитики". О каких именно населённых пунктах идёт речь не сообщается, как и не говорится о зарплатах специалистам. Напомним, ранее в министерстве образования и науки Украины сообщали, что в государственном бюджете страны не хватает около восьми миллиардов гривен ( 219 миллионов долларов) для зарплат педагогам. Из-за военного положения на Украине приостановлены также выплаты надбавок. Согласно данным из открытых источников, расходы на образование на Украине постепенно сокращаются в течение нескольких лет. Так, в 2023 году на эти цели было заложено 87,5 миллиардов гривен, тогда как в прошлом году та же статья бюджета насчитывала 97 миллиардов. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Президент России Владимир Путин заявлял, что оно полностью провалилось. Потери Украины в ходе наступления оцениваются как восемь к одному, при этом значительных территориальных приобретений нет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, кабмин, новые регионы рф, всу, школы, вузы, донбасс
Новости, Украина, Кабмин, Новые регионы РФ, ВСУ, школы, ВУЗы, Донбасс

Украинский кабмин определил специалистов для работы в новых регионах РФ

20:33 20.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / PrymasalКабинет министров Украины здание
Кабинет министров Украины здание - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© commons.wikimedia.org / Prymasal
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Кабинет министров Украины принял порядок формирования кадрового резерва для работы в учебных заведениях на "деоккупированных территориях" в новых регионах России. Об этом сообщили в министерстве образования и науки, передаёт "Украинская правда"
Отмечается, что для такой работы приоритет будут отдавать участникам боевых действий и внутренне перемещённым лицам, которые трудились в сфере образования до активизации боевых действий.
Кадровым резервом будет управлять "Институт образовательной аналитики".
"Сформированный кадровый резерв даст возможность оперативно реагировать и вовремя обеспечивать учебные заведения руководящим, административным, педагогическим и научно-педагогическим персоналом, который возобновит работу на этих территориях", – цитирует СМИ источник украинского минобраза.
О каких именно населённых пунктах идёт речь не сообщается, как и не говорится о зарплатах специалистам.
Напомним, ранее в министерстве образования и науки Украины сообщали, что в государственном бюджете страны не хватает около восьми миллиардов гривен ( 219 миллионов долларов) для зарплат педагогам. Из-за военного положения на Украине приостановлены также выплаты надбавок.
Согласно данным из открытых источников, расходы на образование на Украине постепенно сокращаются в течение нескольких лет. Так, в 2023 году на эти цели было заложено 87,5 миллиардов гривен, тогда как в прошлом году та же статья бюджета насчитывала 97 миллиардов.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Президент России Владимир Путин заявлял, что оно полностью провалилось. Потери Украины в ходе наступления оцениваются как восемь к одному, при этом значительных территориальных приобретений нет.
 
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