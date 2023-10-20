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Украинский кабмин определил специалистов для работы в новых регионах РФ

Украинский кабмин определил специалистов для работы в новых регионах РФ - 20.10.2023 Украина.ру

Украинский кабмин определил специалистов для работы в новых регионах РФ

Кабинет министров Украины принял порядок формирования кадрового резерва для работы в учебных заведениях на "деоккупированных территориях" в новых регионах России. Об этом сообщили в министерстве образования и науки, передаёт "Украинская правда"

2023-10-20T20:33

2023-10-20T20:33

2023-10-20T20:33

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Отмечается, что для такой работы приоритет будут отдавать участникам боевых действий и внутренне перемещённым лицам, которые трудились в сфере образования до активизации боевых действий. Кадровым резервом будет управлять "Институт образовательной аналитики". О каких именно населённых пунктах идёт речь не сообщается, как и не говорится о зарплатах специалистам. Напомним, ранее в министерстве образования и науки Украины сообщали, что в государственном бюджете страны не хватает около восьми миллиардов гривен ( 219 миллионов долларов) для зарплат педагогам. Из-за военного положения на Украине приостановлены также выплаты надбавок. Согласно данным из открытых источников, расходы на образование на Украине постепенно сокращаются в течение нескольких лет. Так, в 2023 году на эти цели было заложено 87,5 миллиардов гривен, тогда как в прошлом году та же статья бюджета насчитывала 97 миллиардов. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Президент России Владимир Путин заявлял, что оно полностью провалилось. Потери Украины в ходе наступления оцениваются как восемь к одному, при этом значительных территориальных приобретений нет.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, кабмин, новые регионы рф, всу, школы, вузы, донбасс