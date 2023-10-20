Ветерок из могилы: как Израиль и Иран могут обменяться ядерными ударами - Гаспарян - 20.10.2023 Украина.ру
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Ветерок из могилы: как Израиль и Иран могут обменяться ядерными ударами - Гаспарян
Ветерок из могилы: как Израиль и Иран могут обменяться ядерными ударами - Гаспарян - 20.10.2023 Украина.ру
Ветерок из могилы: как Израиль и Иран могут обменяться ядерными ударами - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 20.10.2023
2023-10-20T18:54
2023-10-20T18:54
видео
армен гаспарян
украина
россия
израиль
сектор газа
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:20 – Зерновой контракт между Россией и Китаем: последствия для Украины; 06:32 - Начнет ли Израиль наземную операцию в секторе Газа? 11:35 - Запрет УПЦ: что делать прихожанам? 16:22 – Как Норвегия решила избавиться от украинских беженцев.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, армен гаспарян, украина, россия, израиль, сектор газа, видео
Видео, Армен Гаспарян, Украина, Россия, Израиль, сектор Газа

Ветерок из могилы: как Израиль и Иран могут обменяться ядерными ударами - Гаспарян

18:54 20.10.2023
 
https://rutube.ru/video/774db0a2bccb9266be0dfcfd3881aace/?r=wd
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:20 – Зерновой контракт между Россией и Китаем: последствия для Украины;
06:32 - Начнет ли Израиль наземную операцию в секторе Газа?
11:35 - Запрет УПЦ: что делать прихожанам?
16:22 – Как Норвегия решила избавиться от украинских беженцев.
 
ВидеоАрмен ГаспарянУкраинаРоссияИзраильсектор Газа
 
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