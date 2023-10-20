https://ukraina.ru/20231020/1050370137.html

Ветерок из могилы: как Израиль и Иран могут обменяться ядерными ударами - Гаспарян

Ветерок из могилы: как Израиль и Иран могут обменяться ядерными ударами - Гаспарян - 20.10.2023 Украина.ру

Ветерок из могилы: как Израиль и Иран могут обменяться ядерными ударами - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 20.10.2023

2023-10-20T18:54

2023-10-20T18:54

2023-10-20T18:54

видео

армен гаспарян

украина

россия

израиль

сектор газа

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:20 – Зерновой контракт между Россией и Китаем: последствия для Украины; 06:32 - Начнет ли Израиль наземную операцию в секторе Газа? 11:35 - Запрет УПЦ: что делать прихожанам? 16:22 – Как Норвегия решила избавиться от украинских беженцев.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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