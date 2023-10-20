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Оправдывал Россию: дело настоятеля Киево-Печерской лавры передано в суд

Оправдывал Россию: дело настоятеля Киево-Печерской лавры передано в суд - 20.10.2023 Украина.ру

Оправдывал Россию: дело настоятеля Киево-Печерской лавры передано в суд

Служба безопасности Украины завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя). Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры

2023-10-20T18:49

2023-10-20T18:49

2023-10-20T18:49

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митрополит павел

киево-печерская лавра

украина

обвинения

суд

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Судить священнослужителя будут за "оправдание России" – бывший настоятель Киево-Печерской Лавры утверждал, что с 2014 года на Украине происходит внутренний гражданский конфликт. По версии обвинения, Пётр Лебедь делал заявления, которые оправдывали действия России. Кроме того, он якобы неоднократно "оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения". Отмечается, что митрополиту грозит до восьми лет лишения свободы.Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины вручила подозрение митрополиту Павлу по двум статьям Уголовного кодекса: разжигание межрелигиозной розни и распространение материалов, оправдывающих действия России. Позже священнослужителя освободили, так как за него внесли залог. С апреля митрополит Павел находится под домашним арестом.

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2023

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новости, митрополит павел, киево-печерская лавра, украина, обвинения, суд