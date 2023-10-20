https://ukraina.ru/20231020/1050369519.html

Кража "гуманитарки", отмена переписи. Итоги 20 октября на Украине

Кража "гуманитарки", отмена переписи. Итоги 20 октября на Украине - 20.10.2023 Украина.ру

Кража "гуманитарки", отмена переписи. Итоги 20 октября на Украине

С начала года на Украине разворовали более трети всего объёма товаров гуманитарной помощи, отправленной военным. На Украине отменили перепись населения

2023-10-20T18:45

2023-10-20T18:45

2023-10-20T18:45

эксклюзив

хроники

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Как сообщила Государственная таможенная служба Украины, с начала 2023 года из 9 тыс. проверенных фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес военных, в более чем 3 тыс. случаев не подтверждено ее поступление в воинские части.Такие факты были выявлены в результате совместных проверок Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Департамента внутреннего аудита министерства обороны Украины."В течение 9 месяцев 2023 года по результатам совместных мероприятий проверено более 9 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей. Установлено более 3 тыс. случаев неподтверждения ее поступления в воинские части", - указывалось в сообщении Гостаможслужбы.По информации ведомства, такие факты удалось выявить благодаря введенному механизму совместного контроля за поступлением в воинские части гуманитарных грузов. Он дал возможность оперативного обмена информацией о подтверждении получения военными формированиями таких товаров и выявления рисковых таможенных оформлений.Также Государственная таможенная служба сообщила, что направила в правоохранительные органы 387 сообщений о фактах, указывающих на признаки преступления. Кроме того, было составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи."Мы благодарны общественным организациям, волонтёрам и международным донорам, которые помогают Украине. В то же время напоминаем, что ввоз товаров коммерческого назначения под видом гуманитарной помощи является нарушением действующего законодательства и предусматривает наступление ответственности", - отметили в Государственной таможенной службе.Ранее украинские СМИ не раз сообщали о воровстве гуманитарной помощи на Украине. Так, в июле украинский портал NGL.media сообщил о том, что в стране пропала гумпомощь из США почти на $1 млн.Как сообщало издание, во Львове исчезли около 10 тыс. тактических аптечек IFAK, которые предназначались для украинских военных. Гуманитарную помощь собрала украинская диаспора в Америке и передала депутату местного горсовета и члену фонда "Центр волонтёрства и защиты" Наталье Шелестак. Груз был направлен в октябре 2022 года. Кроме аптечек были высланы противогазы, спальные мешки, зимняя форма и обувь. При этом именно аптечки были самым дорогим предметом в этом комплекте помощи.Однако, груз попал вместо волонтёрского центра в Львовский областную военную администрацию,что не предусматривалось ни договоренностью с украинской диаспорой, ни логистическими документами. При при этом в ЛОВА начали пиариться при помощи груза, рассказывая, как помогают армии, что возмутило украинскую диаспору в США.Более того, из гуманитарной помощи пропали аптечки."Вы понимаете, что такое почти 10 тысяч аптечек? Это тысячи спасенных жизней. И мы этого так просто не подарим", - заявил тогда волонтёр Нестор Заричный.Как отмечалось, контейнер привезли на пункт польско-украинской границы и поляки его зарегистрировали. Но таможенники Украины говорили вначале, что груз не получали. Потом оказалось, что контейнер с гумпомощью кто-то распломбировал и часть вещей, а именно - обмундирование и противогазы - оказались на складах Львовской областной военной администрации.В итоге диаспоряне обратились в американскую и украинскую полиции. Кроме того, делом заинтересовалась Служба безопасности Украины.В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о том, что после начала боевых действий на Украине начато 849 уголовных производств, связанных с гуманитарной помощью и благотворительными пожертвованиями. Лидерами в воровстве гуманитарной помощи стали Киев, Львов и Днепр. Так, по данным НАБУ, в украинской столице было возбуждено 92 уголовных, касающихся воровства "гуманитарки", во Львове — 61, в Днепре — 44.В воровстве гуманитарной помощи обвиняли даже некоторых мэров. Так, среди последних был мэр Днепра Борис Филатов. Впрочем, сам Филатов все обвинения активистов отвергал. Кроме того, украинские СМИ не раз сообщали, что под видом гуманитарной помощи ввозятся предметы роскоши. Делается это для того, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин. Так, через Одесскую таможню под видом помощи для военных возились костюмы премиальных марок, а через Львовскую - люксовые внедорожники, которые якобы направляли на фронт.Отмена переписиКабинет министров Украины отменил проведение всеукраинской переписи населения, которая была запланирована на 2023 год, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своём телеграм-канале.По его словам, Кабмин на заседании 20 октября признал утратившим силу свое же распоряжение от 9 декабря 2020 года "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения"."Признано утратившим силу распоряжение КМУ от 09.12.2020 N 1542 "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения". Поручено Государственной службе статистики после прекращения или отмены военного положения в Украине внести предложение о проведении Всеукраинской переписи населения", - написал Мельничук.При этом даже работающие в бюджетных учреждениях украинские социологи утверждают: в стране произошла катастрофическая депопуляция. Так, директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила о риске попадания Украины в "спираль смерти" из-за демографического кризиса, говорится в публикации британской благотворительной организации AOAV.По словам Либановой, в 2001 году на Украине был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире. В 2019 году страна по данному показателю была последней в Европе.Больше всего социолога беспокоил "исход" за рубеж украинок репродуктивного возраста."Если мы не сможем вернуть этих женщин, это будет серьёзной проблемой", — предупредила Либанова.В публикации британцев приводились данные документа, согласно которому украинские демографы прогнозируют падение в 2023–2024 годах общего коэффициента рождаемости до 0,71, что "станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире"."Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в "спирали смерти"", — заявила Либанова.При этом даже в случае победы Украины рождаемость в стране, по словам Либановой, не восстановится.Ранее она уже заявляла о проблемах с демографией страны. Так, в интервью Виталию Портникову 24 августа Либанова заявила о приближении катастрофы."Я очень боюсь, что после победы, после отмены военного положения, объединение семей произойдёт, но не на Украине. И чем дольше продлится война, чем больше инфраструктуры — и производственной, и жилищной — будет уничтожено, тем большая вероятность того, что это случится", — указывала она.При этом в разговоре о военных потерях Украины она отметила, что страна утратила "больше, чем демографический миллион", не уточняя, идёт ли речь только о погибших, или также о тех, кто вынужден был покинуть страну."Я не совсем могу понять, как мы можем упорядочить эту территорию (Украину. — Ред.) меньшим количеством людей, чем нужно для её использования", — отмечала Либанова.Социолог также рассказала о своей мечте — оптимальном, с учётом реальности, количестве населения Украины."Мы считали недавно. Если говорить о границах 1991 года, то моя мечта — это где-то 37 с хвостиком миллионов", — заявила Либанова.После того, как Портников спросил, не слишком ли это оптимистично, она поправилась."В границах 1991 года — с Крымом, с Донбассом — моя мечта, чтобы нас было 30 миллионов в этих границах", — указала социолог.По её словам, Украина станет второй Польшей."[Будет ещё одна Польша], только бедная и дай боже, чтобы мы были такими же мотивированными, как поляки", — отметила Либанова.Социолог подчеркнула, что Украина никогда не была такой единой, как во времена СВО.

https://ukraina.ru/20231020/1050358084.html

https://ukraina.ru/20231020/1050350519.html

https://ukraina.ru/20231019/1050339513.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники