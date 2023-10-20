https://ukraina.ru/20231020/1050369064.html

Шмыгаль предупредил о массированных ударах по инфраструктуре Украины

Шмыгаль предупредил о массированных ударах по инфраструктуре Украины - 20.10.2023 Украина.ру

Шмыгаль предупредил о массированных ударах по инфраструктуре Украины

О накоплении Россией ракет для массированных обстрелов по энергетическим объектам Украины заявил премьер-министр на заседании Кабмина, сообщает 20 октября РБК-Украина

2023-10-20T17:54

2023-10-20T17:54

2023-10-20T17:54

новости

новости украины

обстрелы

инфраструктура

денис шмыгаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/55/1034265541_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c4c565ade0f45fae96cac465fd04b4a6.jpg.webp

Денис Шмыгаль отметил, что на данный момент отключений и дефицита электроэнергии нет, однако ситуация может измениться.В сентябре The New York Times сообщило, что Россия значительно увеличила производство ракет, в том числе с использованием иностранных компонентов. В связи с этим руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты.

https://ukraina.ru/20231020/1050361334.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, обстрелы, инфраструктура, денис шмыгаль