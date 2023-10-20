Шмыгаль предупредил о массированных ударах по инфраструктуре Украины - 20.10.2023 Украина.ру
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Шмыгаль предупредил о массированных ударах по инфраструктуре Украины
Шмыгаль предупредил о массированных ударах по инфраструктуре Украины - 20.10.2023 Украина.ру
Шмыгаль предупредил о массированных ударах по инфраструктуре Украины
О накоплении Россией ракет для массированных обстрелов по энергетическим объектам Украины заявил премьер-министр на заседании Кабмина, сообщает 20 октября РБК-Украина
2023-10-20T17:54
2023-10-20T17:54
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новости украины
обстрелы
инфраструктура
денис шмыгаль
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Денис Шмыгаль отметил, что на данный момент отключений и дефицита электроэнергии нет, однако ситуация может измениться.В сентябре The New York Times сообщило, что Россия значительно увеличила производство ракет, в том числе с использованием иностранных компонентов. В связи с этим руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты.
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новости, новости украины, обстрелы, инфраструктура, денис шмыгаль
Новости, Новости Украины, обстрелы, инфраструктура, Денис Шмыгаль

Шмыгаль предупредил о массированных ударах по инфраструктуре Украины

17:54 20.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of UkraineСАУ АХС Краб (САУ "Краб")
САУ АХС Краб (САУ Краб) - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
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О накоплении Россией ракет для массированных обстрелов по энергетическим объектам Украины заявил премьер-министр на заседании Кабмина, сообщает 20 октября РБК-Украина
Денис Шмыгаль отметил, что на данный момент отключений и дефицита электроэнергии нет, однако ситуация может измениться.

"В энергетической системе сейчас дефицита нет. Отключения или графики не применяются. Но понимаем, что враг может накапливать ракеты для массированных ударов, а потому продолжаем подготовку", – сказал он.

В сентябре The New York Times сообщило, что Россия значительно увеличила производство ракет, в том числе с использованием иностранных компонентов. В связи с этим руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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Ермак попросил ускорить разработку 12-го пакета санкций против РоссииАндрей Ермак заявил, что новые санкционные меры очень необходимы. Свою просьбу глава офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовал 20 октября в телеграм-канале
 
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