https://ukraina.ru/20231020/1050369064.html
Шмыгаль предупредил о массированных ударах по инфраструктуре Украины
Шмыгаль предупредил о массированных ударах по инфраструктуре Украины - 20.10.2023 Украина.ру
Шмыгаль предупредил о массированных ударах по инфраструктуре Украины
О накоплении Россией ракет для массированных обстрелов по энергетическим объектам Украины заявил премьер-министр на заседании Кабмина, сообщает 20 октября РБК-Украина
2023-10-20T17:54
2023-10-20T17:54
2023-10-20T17:54
новости
новости украины
обстрелы
инфраструктура
денис шмыгаль
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Денис Шмыгаль отметил, что на данный момент отключений и дефицита электроэнергии нет, однако ситуация может измениться.В сентябре The New York Times сообщило, что Россия значительно увеличила производство ракет, в том числе с использованием иностранных компонентов. В связи с этим руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты.
https://ukraina.ru/20231020/1050361334.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, обстрелы, инфраструктура, денис шмыгаль
Новости, Новости Украины, обстрелы, инфраструктура, Денис Шмыгаль
Шмыгаль предупредил о массированных ударах по инфраструктуре Украины
О накоплении Россией ракет для массированных обстрелов по энергетическим объектам Украины заявил премьер-министр на заседании Кабмина, сообщает 20 октября РБК-Украина