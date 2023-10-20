Генпрокурор РФ предупредил о высоких рисках нелегального распространения оружия из зоны СВО
© Генеральная прокуратура РФГенеральный прокурор России Игорь Краснов
© Генеральная прокуратура РФ
В Нижнем Новгороде под председательством генпрокурора России Игоря Краснова и генпрокурора Республики Беларусь Андрея Шведа состоялось заседание Объединенной коллегии двух ведомств
Игорь Краснов отметил, что для России и Белоруссии имеют особую актуальность вопросы противодействия нелегальной миграции и незаконному обороту оружия.
"С учетом происходящих в мире геополитических событий риски криминализации указанных сфер существенно возросли, возникли новые угрозы, в том числе трансграничного характера, которые требуют постоянного мониторинга и оперативного реагирования на самом высоком уровне", – сказал генпрокурор России. – "Сохраняются высокие риски нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны СВО".
Также он подчеркнул, что деятельность трансграничных криминальных сообществ трансформируется, для совершения преступлений все чаще используют информационно-коммуникационные технологии.
В связи с этим генпрокурор России подчеркнул важность координации усилий правоохранительных структур Российской Федерации и Республики Беларусь для решения этих задач: усиление контроля за миграционными процессами, а также совершенствование институтов обеспечения безопасности.
По итогам обсуждения участники определили дополнительные совместные действия в сфере противодействия нелегальной миграции и незаконному обороту оружия.