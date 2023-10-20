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Генпрокурор РФ предупредил о высоких рисках нелегального распространения оружия из зоны СВО

Генпрокурор РФ предупредил о высоких рисках нелегального распространения оружия из зоны СВО - 20.10.2023 Украина.ру

Генпрокурор РФ предупредил о высоких рисках нелегального распространения оружия из зоны СВО

В Нижнем Новгороде под председательством генпрокурора России Игоря Краснова и генпрокурора Республики Беларусь Андрея Шведа состоялось заседание Объединенной коллегии двух ведомств

2023-10-20T17:38

2023-10-20T17:38

2023-10-20T17:38

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Игорь Краснов отметил, что для России и Белоруссии имеют особую актуальность вопросы противодействия нелегальной миграции и незаконному обороту оружия.Также он подчеркнул, что деятельность трансграничных криминальных сообществ трансформируется, для совершения преступлений все чаще используют информационно-коммуникационные технологии.В связи с этим генпрокурор России подчеркнул важность координации усилий правоохранительных структур Российской Федерации и Республики Беларусь для решения этих задач: усиление контроля за миграционными процессами, а также совершенствование институтов обеспечения безопасности.По итогам обсуждения участники определили дополнительные совместные действия в сфере противодействия нелегальной миграции и незаконному обороту оружия.

https://ukraina.ru/20231011/1050082499.html

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2023

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новости, генпрокуратура, оборот, оружие