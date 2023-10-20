На королеву Нидерландов напали демонстранты у музея рабства в Африке - 20.10.2023 Украина.ру
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На королеву Нидерландов напали демонстранты у музея рабства в Африке
На королеву Нидерландов напали демонстранты у музея рабства в Африке - 20.10.2023 Украина.ру
На королеву Нидерландов напали демонстранты у музея рабства в Африке
Разъяренная толпа встретила королевскую чету из Нидерландов у музея рабства в Кейптауне, сообщила 20 октября газета Het Nieuwsbl
2023-10-20T15:58
2023-10-20T15:58
новости
юар
королевская семья
нидерланды
зарубежье
рабство
музей
демонстранты
протестующие
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Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима находятся с государственным визитом в ЮАР с 18 по 20 октября по приглашению президента республики Сирила Рамафосы.Сегодня, 20 октября, королевская чета посетила музей в Кейптауне, посвященный истории рабства. После посещения музея они "подверглись нападению разъяренной толпы протестующих", пишет издание.Посещение королевской четой Нидерландов пришлось не по вкусу многим южноафриканцам.Проблема возникла, когда королеве Максиме пришлось обойти машину сбоку. Тогда голландским и южноафриканским охранникам пришлось сильно оттеснить демонстрантов в сторону. Королеву протащили сквозь толпу охранники.Демонстранты обращали внимание на роль Нидерландов в рабском прошлом Южной Африки. Поначалу атмосфера была дружелюбной, но постепенно она изменилась. Более сотни демонстрантов выразили свое возмущение перед дверями музея рабства.Протестующие несли плакаты с надписями "Вы крадете нашу культуру", "Мы были первыми", "Мы хотим компенсации" и "Вы забыли нас".Журналисты уточнили, что протестующие принадлежат к койсанам - коренному населению Южной Африки. По их словам, в дополнение к извинениям Виллема-Александра они хотят увидеть поступки. Король извинился 1 июля за голландское рабское прошлое. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что он принимает извинения короля. "Это был важный шаг на пути к примирению, восстановлению и залечиванию старых ран”.Нидерланды в XVI-XX веках были значимой колониальной державой. В голландских колониях рабство было отменено 1 июля 1863 года. ЮАР же относилась к колониям Великобритании.
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новости, юар, королевская семья, нидерланды, зарубежье, рабство, музей, демонстранты, протестующие
Новости, ЮАР, королевская семья, Нидерланды, Зарубежье, рабство, музей, демонстранты, протестующие

На королеву Нидерландов напали демонстранты у музея рабства в Африке

15:58 20.10.2023
 
© AP / Nardus Engelbrecht
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP / Nardus Engelbrecht
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Разъяренная толпа встретила королевскую чету из Нидерландов у музея рабства в Кейптауне, сообщила 20 октября газета Het Nieuwsbl
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима находятся с государственным визитом в ЮАР с 18 по 20 октября по приглашению президента республики Сирила Рамафосы.
Сегодня, 20 октября, королевская чета посетила музей в Кейптауне, посвященный истории рабства. После посещения музея они "подверглись нападению разъяренной толпы протестующих", пишет издание.
Посещение королевской четой Нидерландов пришлось не по вкусу многим южноафриканцам.
"Десятки демонстрантов бросились на королевскую чету, когда она выходила из музея. По дороге королю в руки был вложен туземный лук", - говорится в статье.
Проблема возникла, когда королеве Максиме пришлось обойти машину сбоку. Тогда голландским и южноафриканским охранникам пришлось сильно оттеснить демонстрантов в сторону. Королеву протащили сквозь толпу охранники.
Демонстранты обращали внимание на роль Нидерландов в рабском прошлом Южной Африки. Поначалу атмосфера была дружелюбной, но постепенно она изменилась. Более сотни демонстрантов выразили свое возмущение перед дверями музея рабства.
Протестующие несли плакаты с надписями "Вы крадете нашу культуру", "Мы были первыми", "Мы хотим компенсации" и "Вы забыли нас".
Журналисты уточнили, что протестующие принадлежат к койсанам - коренному населению Южной Африки. По их словам, в дополнение к извинениям Виллема-Александра они хотят увидеть поступки. Король извинился 1 июля за голландское рабское прошлое.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что он принимает извинения короля. "Это был важный шаг на пути к примирению, восстановлению и залечиванию старых ран”.
Нидерланды в XVI-XX веках были значимой колониальной державой. В голландских колониях рабство было отменено 1 июля 1863 года. ЮАР же относилась к колониям Великобритании.
10 октября, 13:31
В поисках новой деколонизации. Что Россия и Африка получат от сотрудничества друг с другомКак требовали новые власти Нигера, 9 октября 2023 года начался вывод французских войск из этой страны. Франция была вынуждена определиться с точной датой начала процесса, она и определилась. Выводить будут во Францию или в Чад
 
НовостиЮАРкоролевская семьяНидерландыЗарубежьерабствомузейдемонстрантыпротестующие
 
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