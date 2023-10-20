"Куда я должна идти молиться?": Прихожане отстояли храм УПЦ от атаки чиновников - 20.10.2023 Украина.ру
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"Куда я должна идти молиться?": Прихожане отстояли храм УПЦ от атаки чиновников
"Куда я должна идти молиться?": Прихожане отстояли храм УПЦ от атаки чиновников - 20.10.2023 Украина.ру
"Куда я должна идти молиться?": Прихожане отстояли храм УПЦ от атаки чиновников
Верующие села Бугрин Ровенской области отстояли свою святыню и заставили местных чиновников отступить, сообщили 20 октября на сайте Украинской Православной Церкви (УПЦ)
2023-10-20T15:53
2023-10-20T15:58
новости
украина
ровенская область
село
упц
церковь
гонения
храм
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В селе Бугрин Ровенской области сельский голова Сергей Пилипчук при поддержке районных чиновников угрожает опечатать Вознесенский храм УПЦ и лишить верующих права проводить там богослужения.Телеграм-канал "Миряне" разместил видео, на котором чиновники, выслушав пожилую верующую, покидают территорию храма.Другой представитель власти, на эти слова ответил так: "не экайте здесь. Давайте покончим с этим", после чего тоже ушёл.18 октября 2023 года по инициативе Пилипчука в церковь прибыли представители Ровенского районного и Бугринского сельских советов, чтобы, по их словам, выполнить решение о передаче из общей в коммунальную собственность помещения, где на протяжении десятилетий расположен храм УПЦ.Пресс-служба епархии отмечает, что конфессиональное разделение в селе Бугрин произошло еще в середине 90-х годов прошлого века. Тогда община УПЦ получила в пользование старое помещение амбулатории, сделала в нем ремонт и начала богослужения. В селе был межконфессиональный мир, пока сельский голова не развернул борьбу против прихода УПЦ."Смена собственника не лишает религиозную общину УПЦ права находиться в этом помещении, - пояснил руководитель юридического отдела Ровенской епархии протоиерей Василий Начев, - У общины есть договор, заключенный много лет назад, а также все необходимые документы, чтобы отстоять свое право в судебном порядке".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.Верховная Рада Украины 19 октября почти единогласно проголосовала за правительственный законопроект № 8371, осложняющий деятельность религиозных организаций.Накануне голосования, 14 октября Всемирный совет церквей предупреждал о негативных последствиях принятия инициированного Кабмином закона. Зарубежные центры существуют не только у украинской Православной церкви, но и у других конфессий. Также известно о законодательной инициативе членов ВРУ, направленной конкретно на запрет именно УПЦ.
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новости, украина, ровенская область, село, упц, церковь, гонения, храм
Новости, Украина, Ровенская область, село, УПЦ, церковь, гонения, храм

"Куда я должна идти молиться?": Прихожане отстояли храм УПЦ от атаки чиновников

15:53 20.10.2023 (обновлено: 15:58 20.10.2023)
 
© church.ua
© church.ua
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Верующие села Бугрин Ровенской области отстояли свою святыню и заставили местных чиновников отступить, сообщили 20 октября на сайте Украинской Православной Церкви (УПЦ)
В селе Бугрин Ровенской области сельский голова Сергей Пилипчук при поддержке районных чиновников угрожает опечатать Вознесенский храм УПЦ и лишить верующих права проводить там богослужения.
Телеграм-канал "Миряне" разместил видео, на котором чиновники, выслушав пожилую верующую, покидают территорию храма.
"У меня внук на войне, сын на войне, в семье уже есть погибшие. Куда я должна идти молиться?",- обратилась к ним в отчаянии бабушка.
Другой представитель власти, на эти слова ответил так: "не экайте здесь. Давайте покончим с этим", после чего тоже ушёл.
18 октября 2023 года по инициативе Пилипчука в церковь прибыли представители Ровенского районного и Бугринского сельских советов, чтобы, по их словам, выполнить решение о передаче из общей в коммунальную собственность помещения, где на протяжении десятилетий расположен храм УПЦ.
Пресс-служба епархии отмечает, что конфессиональное разделение в селе Бугрин произошло еще в середине 90-х годов прошлого века. Тогда община УПЦ получила в пользование старое помещение амбулатории, сделала в нем ремонт и начала богослужения. В селе был межконфессиональный мир, пока сельский голова не развернул борьбу против прихода УПЦ.
"Смена собственника не лишает религиозную общину УПЦ права находиться в этом помещении, - пояснил руководитель юридического отдела Ровенской епархии протоиерей Василий Начев, - У общины есть договор, заключенный много лет назад, а также все необходимые документы, чтобы отстоять свое право в судебном порядке".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
Верховная Рада Украины 19 октября почти единогласно проголосовала за правительственный законопроект № 8371, осложняющий деятельность религиозных организаций.
Накануне голосования, 14 октября Всемирный совет церквей предупреждал о негативных последствиях принятия инициированного Кабмином закона. Зарубежные центры существуют не только у украинской Православной церкви, но и у других конфессий. Также известно о законодательной инициативе членов ВРУ, направленной конкретно на запрет именно УПЦ.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
06:21
Украинской православной церкви больше нет. Эксперты и политики о решении РадыВерховная Рада проголосовала в первом чтении закон о запрете Украинской православной Церкви. После Принятия Томаса, создании ПЦУ, гонения священников и монахов, захвата Киево-Печерской Лавры, нынешнее решение законодателей было закономерным, а потому неизбежным.
 
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