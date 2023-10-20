https://ukraina.ru/20231020/1050358084.html

Тротил для снарядов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 октября

Тротил для снарядов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 октября - 20.10.2023 Украина.ру

Тротил для снарядов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 20 октября

США подписали контракты на закупку тротила для производства снарядов для ВСУ. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-10-20T13:00

2023-10-20T13:00

2023-10-20T13:47

хроники

эксклюзив

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США подписали контракты на закупку взрывчатых веществ на $ 1,5 млрд для производства снарядов для Украины, сообщила Польская группа вооружений (PGZ).«Сухопутные войска США подписали контракты на сумму $ 1,5 млрд с девятью компаниями из четырех стран, в том числе с химическим заводом Nitro-Chem из Быдгоща, входящим в состав Польской группы вооружений», — отмечалось в сообщении.Как указывалось, данные контракты подписаны в связи с запланированным увеличением производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров для поставок их на Украину.«Заказ связан с поставками боеприпасов в Вооружённые силы Украины. Взрывчатое вещество, необходимое для реализации производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров — это тротил, ключевым поставщиком которого для армии США является химический завод Nitro-Chem», — писала Польская группа вооружений.Ранее издание Axios со ссылкой на представителей Израиля сообщало, что Вашингтон намерен отправить Тель-Авиву десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для Киева.«Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых снарядов, которые были предназначены для Украины», — говорилось в публикации.При этом боеприпасы зарезервировали несколько месяцев назад из собственных арсеналов США, предназначенных для случаев экстренной необходимости. По оценке американских военных, которую привело издание, передача снарядов Тель-Авиву не окажет непосредственного влияния на боеспособность украинской армии.Однако на Украине с тревогой восприняли переключение внимания США на Израиль.«Израильско-палестинский военный конфликт становится большой проблемой для Украины. Мало того, что теперь западные партнеры будут отдавать приоритет в финансовых/военных вопросах в пользу Израиля ( агентство DPA сообщило, что Германия будет предоставлять приоритет экспорту оружия в Израиль, а США передадут снаряды для артиллерии, которые предназначались нам), так еще и к ситуации на Украине теряется интерес со стороны авторитетных медиа. И это действительно так — все внимания мира и Запада переключилось с их страны на войну ЦАХАЛа с ХАМАСом. Для понимания проблемы: в новом номере британской The Times, которая почти два года была флагманом поддержки Киева, войне на Ближнем Востоке посвящено 7 полос (первая и три газетных разворота), а вот об Украине вообще нет ни слова. При таком раскладе Украина постепенно будет трансформироваться в условный Йемен — страну, где тоже есть свои военные проблемы, но миру на них, мягко говоря, пофиг. Ситуацию усугубляет тот факт, что арсенал средств привлечения внимания Офисом президента уже исчерпан, а "базарная" риторика украинских властей и спикеров Банковой Западу успела поднадоесть», — писал 20 октября популярный на Украине телеграм-канал «Резидент».При этом на официальном уровне власти Украины благодарят США и западных союзников за продолжение поддержки.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контроле и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 36 ударов.«На Донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из артиллерии 155 мм, на Горловском 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на Ясиноватском 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, выпущено 127 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).«Поступили сведения о ранении гражданского лица, мужчины, в Минеральном», — сообщило представительство.Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение в Куйбышевском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ нанесли по Луганскому 3 снаряда калибром 155 мм, по Киевскому и Куйбышевскому району Донецка в общей сложности 17 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району 7 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки 6 снарядов калибром 155 мм.По информации агентства «Таврия. Новости Херсонской области» за минувший день ВСУ выпустили по этому региону России 97 снарядов.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 97 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 24; Князе-Григоровка — 20; Сергеевка — 9; Алёшки — 10; Песчановка — 6; Крынки — 17; Казачьи Лагеря — 7; Саги — 4», — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алешки, Днепряны, Подлесное.«В результате обстрела ВСУ в Алешках и Песчановке погибли два мирных жителя, сообщили в экстренных службах», — писало агентство.Утром 20 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка — 6. ...Системой ПВО над сёлами Никольское, Ястребово и Варваровка сбито по одному БПЛА самолетного типа. ...В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено два самодельных взрывных устройства. По окраинам хутора Лозовая Рудка и села Богун-Городок выпущено 2 и 9 миномётных снарядов соответственно», — отмечалось в сводке.Ни в одном из указанных населённых пунктов пострадавших и разрушений не было.Также в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии бойцы ВСУ обстреляли село Карабаново — было установлено 32 прилёта. Никто не пострадал. В результате обстрела в одном частном домовладении были выбиты окна. Повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена.«В Волоконовском районе из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано 10 гранатомётных выстрелов. ...В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 12 миномётных снарядов, по окраинам сел Козинка и Сподарюшино — 3 и 6 миномётных снарядов соответственно», — писал Гладков.В указанных населённых пунктах пострадавших и разрушений не было.Кроме того, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина посёлка Красная Яруга — было установлено 10 прилётов. На гражданских объектах разрушений и пострадавших нет. По окраинам сел Теребрено и Вязовое было выпущено 4 и 2 артиллерийских снаряда соответственно. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.«В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино", селам Середа и Белянка выпущено по 3 миномётных снаряда, по селу Новая Таволжанка — 2 миномётных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — указывалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20231020/1050350519.html

https://ukraina.ru/20231019/1050339513.html

https://ukraina.ru/20231019/1050322907.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив