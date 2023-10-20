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Путин обсуждает с членами Совбеза внедрение технологий для обеспечения безопасности
Путин обсуждает с членами Совбеза внедрение технологий для обеспечения безопасности - 20.10.2023 Украина.ру
Путин обсуждает с членами Совбеза внедрение технологий для обеспечения безопасности
Президент России Владимир Путин 20 октября на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить внедрение современных технологий для обеспечения безопасности государства
2023-10-20T12:47
2023-10-20T12:47
2023-10-20T13:23
владимир путин
совбез
безопасность
новости
совещание
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"Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. У нас докладчик Чернышенко Дмитрий Николаевич. Пригласите его, пожалуйста. Ну а потом, конечно, обменяемся мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки", - сказал Путин.В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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владимир путин, совбез, безопасность, новости, совещание
Владимир Путин, Совбез, безопасность, Новости, совещание
Путин обсуждает с членами Совбеза внедрение технологий для обеспечения безопасности
12:47 20.10.2023 (обновлено: 13:23 20.10.2023)
Президент России Владимир Путин 20 октября на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить внедрение современных технологий для обеспечения безопасности государства
"Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. У нас докладчик Чернышенко Дмитрий Николаевич. Пригласите его, пожалуйста. Ну а потом, конечно, обменяемся мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки", - сказал Путин.
В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.