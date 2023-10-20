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В суд поступило первое уголовное дело по покушению на Владимира Соловьёва

В суд поступило первое уголовное дело по покушению на Владимира Соловьёва - 20.10.2023 Украина.ру

В суд поступило первое уголовное дело по покушению на Владимира Соловьёва

Во Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, сообщили 20 октября в суде

2023-10-20T11:54

2023-10-20T11:54

2023-10-20T11:54

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В апреле 2022 года ФСБ России задержала шестерых участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power*. Ими оказались граждане России, которые планировали убийство Владимира Соловьёва по заданию Службы безопасности Украины.Участники преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в ведомстве.Во время обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями участников группы, нацистская литература и атрибутика.Пятерых задержанных Басманный суд отправил в СИЗО, шестой остался в статусе свидетеля. Вскоре судом был арестован ещё один фигурант.Сотрудники ФСБ России обнародовали видео, из которого следует, что неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Также они планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине, добавили в ведомстве.В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева, в нем восемь фигурантов, в том числе Стрижаков.К слову, сегодня, 20 октября, журналист Владимир Соловьёв отмечает свой 60-летний юбилей.* Запрещенная в России террористическая организация

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новости, россия, суд, уголовное дело, уголовное производство, фсб, владимир соловьев, маргарита симоньян, дмитрий киселев, покушение, александр бастрыкин