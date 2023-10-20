https://ukraina.ru/20231020/1050355930.html
В суд поступило первое уголовное дело по покушению на Владимира Соловьёва
В суд поступило первое уголовное дело по покушению на Владимира Соловьёва - 20.10.2023 Украина.ру
В суд поступило первое уголовное дело по покушению на Владимира Соловьёва
Во Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, сообщили 20 октября в суде
2023-10-20T11:54
2023-10-20T11:54
2023-10-20T11:54
новости
россия
суд
уголовное дело
уголовное производство
фсб
владимир соловьев
маргарита симоньян
дмитрий киселев
покушение
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В апреле 2022 года ФСБ России задержала шестерых участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power*. Ими оказались граждане России, которые планировали убийство Владимира Соловьёва по заданию Службы безопасности Украины.Участники преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в ведомстве.Во время обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями участников группы, нацистская литература и атрибутика.Пятерых задержанных Басманный суд отправил в СИЗО, шестой остался в статусе свидетеля. Вскоре судом был арестован ещё один фигурант.Сотрудники ФСБ России обнародовали видео, из которого следует, что неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Также они планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине, добавили в ведомстве.В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева, в нем восемь фигурантов, в том числе Стрижаков.К слову, сегодня, 20 октября, журналист Владимир Соловьёв отмечает свой 60-летний юбилей.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20230725/1048243746.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, суд, уголовное дело, уголовное производство, фсб, владимир соловьев, маргарита симоньян, дмитрий киселев, покушение, александр бастрыкин
Новости, Россия, Суд, уголовное дело, уголовное производство, ФСБ, Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, покушение, Александр Бастрыкин
В суд поступило первое уголовное дело по покушению на Владимира Соловьёва
Во Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, сообщили 20 октября в суде
"Дело в отношении Стрижакова поступило в суд для рассмотрения", - сообщили там.
В апреле 2022 года ФСБ России задержала шестерых участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power*. Ими оказались граждане России, которые планировали убийство Владимира Соловьёва по заданию Службы безопасности Украины.
Участники преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в ведомстве.
Во время обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями участников группы, нацистская литература и атрибутика.
Пятерых задержанных Басманный суд отправил в СИЗО, шестой остался в статусе свидетеля. Вскоре судом был арестован ещё один фигурант.
Сотрудники ФСБ России обнародовали видео, из которого следует, что неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Также они планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине, добавили в ведомстве.
В июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении расследования дела о приготовлении к убийству Соловьева, в нем восемь фигурантов, в том числе Стрижаков.
К слову, сегодня, 20 октября, журналист Владимир Соловьёв отмечает свой 60-летний юбилей.
* Запрещенная в России террористическая организация