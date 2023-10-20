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Константинов заявил о ЛГБТ-оккупации Украины
Константинов заявил о ЛГБТ-оккупации Украины - 20.10.2023 Украина.ру
Константинов заявил о ЛГБТ-оккупации Украины
Представители ЛГБТ-сообщества не обременены нравственностью, а проведение таких парадов равносильно оккупации страны, заявил 19 октября председатель Госсовета Крыма в интервью "Вести Крым"
2023-10-20T11:51
2023-10-20T11:51
2023-10-20T11:52
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Министерство обороны и Министерство юстиции Украины выступили в поддержку законопроекта об однополых партнёрствах. Журналистка задала Константинову вопрос о его личном отношении и о том, как русский человек может к такому относиться.Председатель Госсовета Крыма пояснил, что ЛГБТ-сообщество – это государство внутри государства. "Именно из таких людей, необременённых нравственностью. Люди, переступающие для себя эту черту, лишаются какой-либо нравственности. Они начинают жить в своём измерении, в котором всё можно", пояснил он."Проведение ЛГБТ-парадов равносильно оккупации страны. Там, где прошёл ЛГБТ-парад, мы армию вводить уже не будем никогда", - заявил Константинов.Англоязычный экс-спикер ВСУ, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло подсчитал, что в ВСУ служит около 5 тысяч ЛГБТ-солдат.В России пропаганда ЛГБТ запрещена.
https://ukraina.ru/20231007/1049983351.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, владимир константинов, украина, однополые браки, лгбт, гей-парад
Новости, Россия, Крым, Владимир Константинов, Украина, однополые браки, ЛГБТ, гей-парад
Константинов заявил о ЛГБТ-оккупации Украины
11:51 20.10.2023 (обновлено: 11:52 20.10.2023)
Представители ЛГБТ-сообщества не обременены нравственностью, а проведение таких парадов равносильно оккупации страны, заявил 19 октября председатель Госсовета Крыма в интервью "Вести Крым"
Министерство обороны и Министерство юстиции Украины выступили в поддержку законопроекта об однополых партнёрствах. Журналистка задала Константинову вопрос о его личном отношении и о том, как русский человек может к такому относиться.
Председатель Госсовета Крыма пояснил, что ЛГБТ-сообщество – это государство внутри государства. "Именно из таких людей, необременённых нравственностью. Люди, переступающие для себя эту черту, лишаются какой-либо нравственности. Они начинают жить в своём измерении, в котором всё можно", пояснил он.
"Проведение ЛГБТ-парадов равносильно оккупации страны. Там, где прошёл ЛГБТ-парад, мы армию вводить уже не будем никогда", - заявил Константинов.
Англоязычный экс-спикер ВСУ, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло подсчитал, что в ВСУ служит около 5 тысяч ЛГБТ-солдат.
В России пропаганда ЛГБТ запрещена.