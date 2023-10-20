https://ukraina.ru/20231020/1050350519.html

Выгода для США, вертолёты из Европы. Главное на Украине на утро 20 октября

Выгода для США, вертолёты из Европы. Главное на Украине на утро 20 октября - 20.10.2023 Украина.ру

Выгода для США, вертолёты из Европы. Главное на Украине на утро 20 октября

Президент США Джо Байден заявил о том, что его страна продолжит поддержку Украины. Украина получила советские вертолёты из Европы

2023-10-20T09:43

2023-10-20T09:43

2023-10-20T12:36

эксклюзив

хроники

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Американский президент сообщил, что направит в конгресс запрос экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины.«Завтра мы направим в конгресс срочный бюджетный запрос о финансировании нужд национальной безопасности Америки для поддержки наших критически важных партнеров, включая Израиль и Украину», — заявил Байден в обращении к нации.Конкретных цифр он не раскрыл, призвав законодателей дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Киеву. При этом Байден заявил о выгоде для США.«Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды американской безопасности в течение многих поколений», — указал он.Также Байден подчеркнул, что военная помощь Украине помогает создавать рабочие места в США.«Позвольте мне прояснить кое-что. Мы отправляем Украине технику, которая лежит у нас на складах. И когда мы используем деньги, предоставленные Конгрессом, мы за этот счет пополняем наши собственные запасы новым оборудованием, оружием, защищающим Америку и изготовленным в Америке», — отметил американский президент.Кроме того, Байден заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы армия США воевала с российской, он также заверил американцев, что по-прежнему не планирует отправлять американских военнослужащих на Украину.Заявление Байдена о выгоде для США военной помощи Украине уже прокомментировали в России.«Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь, оказывается, это просто расчёт. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями. Войны традиционно представляли для США "разумную инвестицию". Так как проходили не на американской территории, а чужие издержки их не волновали. Как говорится, ничего личного, просто бизнес», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она также прокомментировала высказывание Байдена о «дивидендах».«Теперь что касается "дивидендов". Как подметил век назад многолетний член Верховного суда США Оливер Уэнделл Холмс — младший: "Саморазвитие человека умирает вместе с ним, как и его добродетели исчезают из памяти, но дивиденды от акций, которые он завещает своим детям, живут и сохраняют его память зеленой". Судя по всему, всё умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови», — подчеркнула Захарова.Основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский также обратил внимание на высказывание Байдена.«В последнее время часто говорят о проблемах в американской экономике и о том, что большая война послужила бы хорошим способом выхода из трудного положения. Я не экономист и не берусь судить, насколько раздутый госдолг или перегретые двигатели печатных станков несут угрозу стабильному существованию жандарма мировой демократии, но верю мнению тех, кто погружён в вопрос. Но большая война — это формула с немалым количеством переменных, и результат может быть непредсказуемым. Поэтому проще, видимо, собрать войну из лоскутов, представив СВО, или события на Ближнем Востоке разными фронтами одной войны, в которой Штаты ведут бескомпромиссный бой за всё разумное, доброе, вечное. Именно так и сформулировал Байден, делая заявку на получение ста миллиардов долларов из бюджета США на поддержание Украины и Израиля», — отметил он.По его словам, всем на Земле понятно, какую политику ведут США.«Банально давать оценку такой позиции Штатов — на нашей стороне планеты всем давно понятно, какую роль играет Америка со товарищи в общем мироустройстве. Поздравляем Украину — она падёт смертью храбрых во имя стабилизации американской финансово-экономической системы. "Высокие, высокие отношения"», — резюмировал Ходаковский.Примечательно, что, по информации агентства Reuters, половина из расходов в $ 60 млрд на Украину из запроса Байдена будет направлена на модернизацию и пополнение военных складов самих США.Советские вертолёты из ЕСХорватия в рамках военной помощи Украине передала Киеву вертолеты Ми-8, заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим хорватским коллегой Марио Баножичем в Вашингтоне.По словам Остина, США ценят преданность Хорватии союзничеству с Украиной и видят это в «многочисленных пожертвованиях» военной техники, в том числе вертолетах Ми-8, а также в развертывании войск в составе боевых групп НАТО в Польше, Литве и Венгрии и гуманитарной помощи.«И всё это делает реальный вклад в борьбу Украины», — подчеркнул Остин.Ранее, в марте 2023 года, Баножич, находясь на Украине с необъявленным визитом, отметил, что Загреб прорабатывает вопрос предоставления Киеву вертолётов Ми-8 и помощь с разминированием.В августе премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о подготовке очередного пакета военной помощи Украине стоимостью € 30 млн. При этом Пленкович не раскрыл детали пакета.После этого заявления первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования.Тем временем Украина ожидает поставок советских вертолётов и от другого европейского союзника.«Сегодня, 16 октября 2023 года, Воздушные силы Чехии окончательно простились с советскими вертолетами Ми-24В/Ми-35. Все ударные вертолеты были сконцентрированы в 221-й вертолетной эскадрилье 22-й "Бискайской" авиабазы (г. Намешть над Ославой). В общей сложности в ПС Чехии было до 14 бортов, 7 из которых прошлой весной передали Армейской авиации Сухопутных войск Украины. Устаревшие советские вертолеты заменяют на современные американские многоцелевые Bell UH-1Y Venom и ударные AH-1Z Viper», — сообщил 16 октября глава украинского фонда «Повернись живим» («Вернись живым». — Ред.) Тарас Чмут.Он напомнил, что 12 декабря 2019 года Чехия подписала соглашение с США о покупке по линии межправительственных программ продаж оружия Foreign Military Sales (FMS) 12 вертолетов Bell: 4 боевых AH-1Z Viper и 8 многоцелевых UH-1Y Venom. Стоимость сделки составила $ 623 млн без НДС. При этом выплата средств будет проводиться в течение 4 лет. Вертолёты планируют передать до конца 2024 года.Кроме самих бортов, соглашение включает вооружение (в том числе AGM-114 Hellfire и AIM-9 Sidewinder), ЗИПы, наземный тренажер, сервисное обслуживание и подготовку персонала: как лётного, так и наземного. Последняя велась на базе Корпуса морской пехоты США «Пендлтон», что в штате Орегон, и продолжалась 7 месяцев.«Дальнейшее обучение будет проходить в Чехии под руководством американской мобильной обучающей группы. Оно будет длиться в течение двух лет, пока лётчики и техники полностью не овладеют системой эксплуатации и обслуживания техники», — отметил Чмут.Первая партия новых вертолетов поступила в Чехию в июле этого года: два Viper с бортовыми номерами 0486 и 0487. Вторая партия была доставлена 17 августа и состояла из первого UH-1Y Venom с бортовым 0490 и третьего AH-1Z Viper с бортовым 0488. К началу октября поступила третья партия — второй многоцелевой UH-1Y Venom с бортовым 0491 и четвертый ударный AH-1Z Viper с бортовым 0489. Также два UH-1Y Venom и шесть AH-1Z Viper Чехия получит от США безвозмездно, в рамках поддержки страны за оказанную военную помощь Украине.«Интересно, что новые вертолеты AH-1Z и UH-1Y Venom были значительно унифицированы: борта имеют общую хвостовую балку, двигатели, роторную систему, трансмиссию, архитектуру авионики, программное обеспечение, элементы управления и дисплеи. Это существенно упрощает обслуживание, логистику, подготовку персонала и стоимость жизненного цикла. Надеемся, выводимые Ми-24В/35 также передадут Украине», — подытожил Чмут.Таким образом, в ближайшее время Украину ожидает пополнение вертолётного парка.

https://ukraina.ru/20231019/1050339513.html

https://ukraina.ru/20231019/1050322907.html

https://ukraina.ru/20231019/1050317047.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники