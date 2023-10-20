Байден предал демократию и разрушил "американскую мечту" — депутат Госдумы РФ - 20.10.2023 Украина.ру
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Байден предал демократию и разрушил "американскую мечту" — депутат Госдумы РФ
Байден предал демократию и разрушил "американскую мечту" — депутат Госдумы РФ - 20.10.2023 Украина.ру
Байден предал демократию и разрушил "американскую мечту" — депутат Госдумы РФ
Президент США Джо Байден своей диктаторской и нацисткой политикой предал демократию и разрушил "американскую мечту", лишив свой народ уверенности в завтрашнем дне. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 20 октября РИА Новости
2023-10-20T09:30
2023-10-20T09:30
джо байден
новости
депутат
сша
мечта
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"Байден продолжает взятый курс на создание очагов хаоса и войны по всему миру. Да вот только ему бы русскую пословицу заучить: "Не рой другому яму, сам в неё попадёшь". Администрация Байдена приведет США лишь к большему накалу и скатыванию к гражданскому противостоянию. Жители страны ему больше не верят, ведь он своей диктаторской и нацисткой политикой разрушил их американскую мечту, предал демократию, лишил их былых социальных гарантий и уверенности в завтрашнем дне", - сказал Шеремет.По его словам, Байден загнал себя в патовую ситуацию безудержным желанием навредить другим странам и подчинить их.Накануне в телеобращении к нации президент США назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая якобы будет приносить дивиденды будущим поколениям.
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джо байден, новости, депутат, сша, мечта
Джо Байден, Новости, депутат, США, мечта

Байден предал демократию и разрушил "американскую мечту" — депутат Госдумы РФ

09:30 20.10.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Президент США Джо Байден своей диктаторской и нацисткой политикой предал демократию и разрушил "американскую мечту", лишив свой народ уверенности в завтрашнем дне. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 20 октября РИА Новости
"Байден продолжает взятый курс на создание очагов хаоса и войны по всему миру. Да вот только ему бы русскую пословицу заучить: "Не рой другому яму, сам в неё попадёшь". Администрация Байдена приведет США лишь к большему накалу и скатыванию к гражданскому противостоянию. Жители страны ему больше не верят, ведь он своей диктаторской и нацисткой политикой разрушил их американскую мечту, предал демократию, лишил их былых социальных гарантий и уверенности в завтрашнем дне", - сказал Шеремет.
По его словам, Байден загнал себя в патовую ситуацию безудержным желанием навредить другим странам и подчинить их.
Накануне в телеобращении к нации президент США назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая якобы будет приносить дивиденды будущим поколениям.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
07:00
Бизнес на крови: Захарова отреагировала на слова Байдена о помощи Украине как "инвестиции"Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова президента США Джо Байдена, назвавшего помощь Украине "мудрой инвестицией", подтверждением лживости слов Вашингтона о борьбе за свободу и демократию. Об этом Захарова 20 октября написала в своём телеграм-канале
 
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