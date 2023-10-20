https://ukraina.ru/20231020/1050349802.html

Байден предал демократию и разрушил "американскую мечту" — депутат Госдумы РФ

Байден предал демократию и разрушил "американскую мечту" — депутат Госдумы РФ - 20.10.2023 Украина.ру

Байден предал демократию и разрушил "американскую мечту" — депутат Госдумы РФ

Президент США Джо Байден своей диктаторской и нацисткой политикой предал демократию и разрушил "американскую мечту", лишив свой народ уверенности в завтрашнем дне. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 20 октября РИА Новости

2023-10-20T09:30

2023-10-20T09:30

2023-10-20T09:30

джо байден

новости

депутат

сша

мечта

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"Байден продолжает взятый курс на создание очагов хаоса и войны по всему миру. Да вот только ему бы русскую пословицу заучить: "Не рой другому яму, сам в неё попадёшь". Администрация Байдена приведет США лишь к большему накалу и скатыванию к гражданскому противостоянию. Жители страны ему больше не верят, ведь он своей диктаторской и нацисткой политикой разрушил их американскую мечту, предал демократию, лишил их былых социальных гарантий и уверенности в завтрашнем дне", - сказал Шеремет.По его словам, Байден загнал себя в патовую ситуацию безудержным желанием навредить другим странам и подчинить их.Накануне в телеобращении к нации президент США назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая якобы будет приносить дивиденды будущим поколениям.

https://ukraina.ru/20231020/1050346959.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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