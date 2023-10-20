Байден предал демократию и разрушил "американскую мечту" — депутат Госдумы РФ
Президент США Джо Байден своей диктаторской и нацисткой политикой предал демократию и разрушил "американскую мечту", лишив свой народ уверенности в завтрашнем дне. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 20 октября РИА Новости
"Байден продолжает взятый курс на создание очагов хаоса и войны по всему миру. Да вот только ему бы русскую пословицу заучить: "Не рой другому яму, сам в неё попадёшь". Администрация Байдена приведет США лишь к большему накалу и скатыванию к гражданскому противостоянию. Жители страны ему больше не верят, ведь он своей диктаторской и нацисткой политикой разрушил их американскую мечту, предал демократию, лишил их былых социальных гарантий и уверенности в завтрашнем дне", - сказал Шеремет.
По его словам, Байден загнал себя в патовую ситуацию безудержным желанием навредить другим странам и подчинить их.
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