Воюющих на стороне Киева иностранных наемников стало меньше - Марочко - 20.10.2023 Украина.ру
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Воюющих на стороне Киева иностранных наемников стало меньше - Марочко
Воюющих на стороне Киева иностранных наемников стало меньше - Марочко - 20.10.2023 Украина.ру
Воюющих на стороне Киева иностранных наемников стало меньше - Марочко
Число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения специальной военной операции, сокращается. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 20 октября РИА Новости
2023-10-20T08:10
2023-10-20T08:10
наемники
иностранные наемники
новости
андрей марочко
украина
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"В ходе анализа поступающих данных от агентурных источников, мониторинга радиоэфиров, а также разведданных непосредственно с линии боевого соприкосновения, можно сделать вывод о том, что на протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наёмников в зоне боевых действий", - сказал эксперт.Марочко подчеркнул, что поступает информация о вывозе иностранными частными военными компаниями своих людей с территории Украины.
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наемники, иностранные наемники, новости, андрей марочко, украина
наемники, иностранные наемники, Новости, Андрей Марочко, Украина

Воюющих на стороне Киева иностранных наемников стало меньше - Марочко

08:10 20.10.2023
 
© vk.com / Андрей МарочкоАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© vk.com / Андрей Марочко
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Число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения специальной военной операции, сокращается. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 20 октября РИА Новости
"В ходе анализа поступающих данных от агентурных источников, мониторинга радиоэфиров, а также разведданных непосредственно с линии боевого соприкосновения, можно сделать вывод о том, что на протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наёмников в зоне боевых действий", - сказал эксперт.
Марочко подчеркнул, что поступает информация о вывозе иностранными частными военными компаниями своих людей с территории Украины.
Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
14 октября, 12:05
Исчезла польская речь. Военный эксперт о том, какой ущерб наносят России иностранные наемники из ВСУПоступают сообщения, что на Купянском направлении в радиоперехватах с украинской стороны пропала польская речь, но появилась испанская. Это говорит о том, что поляки оттуда ушли из-за конфликта с Киевом, поэтому им приходится набирать людей прямо из колумбийских наркокартелей
 
наемникииностранные наемникиНовостиАндрей МарочкоУкраина
 
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