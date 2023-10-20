Воюющих на стороне Киева иностранных наемников стало меньше - Марочко

Исчезла польская речь. Военный эксперт о том, какой ущерб наносят России иностранные наемники из ВСУ Поступают сообщения, что на Купянском направлении в радиоперехватах с украинской стороны пропала польская речь, но появилась испанская. Это говорит о том, что поляки оттуда ушли из-за конфликта с Киевом, поэтому им приходится набирать людей прямо из колумбийских наркокартелей