Воюющих на стороне Киева иностранных наемников стало меньше - Марочко
Число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения специальной военной операции, сокращается. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 20 октября РИА Новости
"В ходе анализа поступающих данных от агентурных источников, мониторинга радиоэфиров, а также разведданных непосредственно с линии боевого соприкосновения, можно сделать вывод о том, что на протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наёмников в зоне боевых действий", - сказал эксперт.
Марочко подчеркнул, что поступает информация о вывозе иностранными частными военными компаниями своих людей с территории Украины.
14 октября, 12:05Исчезла польская речь. Военный эксперт о том, какой ущерб наносят России иностранные наемники из ВСУПоступают сообщения, что на Купянском направлении в радиоперехватах с украинской стороны пропала польская речь, но появилась испанская. Это говорит о том, что поляки оттуда ушли из-за конфликта с Киевом, поэтому им приходится набирать людей прямо из колумбийских наркокартелей