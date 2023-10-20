Российские военные решают задачи в соответствии с планом СВО — глава Генштаба - 20.10.2023 Украина.ру
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Российские военные решают задачи в соответствии с планом СВО — глава Генштаба
Российские военные решают задачи в соответствии с планом СВО — глава Генштаба - 20.10.2023 Украина.ру
Российские военные решают задачи в соответствии с планом СВО — глава Генштаба
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск решает свои задачи в соответствии с планом спецоперации. Кадры посещения Путиным Ростова-на-Дону показал телеканал "Россия 24"
2023-10-20T07:57
2023-10-20T08:02
ростов-на-дону
новости
владимир путин
генштаб
сво
военные
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"Товарищ Верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции", - сказал Герасимов.Глава государства заехал в Ростов, возвращаясь из рабочей поездки. Во вторник и среду Путин был в Китае, а в четверг в Перми, где провел Совет по спорту и принял участие в форуме "Россия - спортивная держава".
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ростов-на-дону, новости, владимир путин, генштаб, сво, военные
Ростов-на-Дону, Новости, Владимир Путин, Генштаб, СВО, военные

Российские военные решают задачи в соответствии с планом СВО — глава Генштаба

07:57 20.10.2023 (обновлено: 08:02 20.10.2023)
 
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Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск решает свои задачи в соответствии с планом спецоперации. Кадры посещения Путиным Ростова-на-Дону показал телеканал "Россия 24"
"Товарищ Верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции", - сказал Герасимов.
Глава государства заехал в Ростов, возвращаясь из рабочей поездки. Во вторник и среду Путин был в Китае, а в четверг в Перми, где провел Совет по спорту и принял участие в форуме "Россия - спортивная держава".
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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Владимир Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад о ходе СВОПрезидент России Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад о ходе Специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
 
Ростов-на-ДонуНовостиВладимир ПутинГенштабСВОвоенные
 
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