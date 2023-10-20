https://ukraina.ru/20231020/1050348120.html

Российские военные решают задачи в соответствии с планом СВО — глава Генштаба

Российские военные решают задачи в соответствии с планом СВО — глава Генштаба - 20.10.2023 Украина.ру

Российские военные решают задачи в соответствии с планом СВО — глава Генштаба

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск решает свои задачи в соответствии с планом спецоперации. Кадры посещения Путиным Ростова-на-Дону показал телеканал "Россия 24"

2023-10-20T07:57

2023-10-20T07:57

2023-10-20T08:02

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"Товарищ Верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции", - сказал Герасимов.Глава государства заехал в Ростов, возвращаясь из рабочей поездки. Во вторник и среду Путин был в Китае, а в четверг в Перми, где провел Совет по спорту и принял участие в форуме "Россия - спортивная держава".

https://ukraina.ru/20231020/1050343598.html

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ростов-на-дону, новости, владимир путин, генштаб, сво, военные