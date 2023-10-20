Российские военные решают задачи в соответствии с планом СВО — глава Генштаба
07:57 20.10.2023 (обновлено: 08:02 20.10.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объединенная группировка войск решает свои задачи в соответствии с планом спецоперации. Кадры посещения Путиным Ростова-на-Дону показал телеканал "Россия 24"
"Товарищ Верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции", - сказал Герасимов.
Глава государства заехал в Ростов, возвращаясь из рабочей поездки. Во вторник и среду Путин был в Китае, а в четверг в Перми, где провел Совет по спорту и принял участие в форуме "Россия - спортивная держава".