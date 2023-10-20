https://ukraina.ru/20231020/1050343598.html

Владимир Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад о ходе СВО

Владимир Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад о ходе СВО - 20.10.2023 Украина.ру

Владимир Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад о ходе СВО

Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад о ходе Специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

2023-10-20T01:51

2023-10-20T01:51

2023-10-20T01:51

новости

ростов-на-дону

штаб

вс рф

владимир путин

сво

герасимов

валерий герасимов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050295279_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_1c64f7deb533c00ca2309ba588c939e6.jpg

О положении дел в зоне проведения Специальной военной операции Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. В Перми российский лидер принимал участие в форуме "Россия – спортивная держава", а также провел совет по развитию спорта. До этого глава государства находился с визитом в Китае. Там он посетил международный форум "Один пояс, один путь", провел переговоры с председателем республики Си Цзиньпином, а также с лидерами других стран.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростов-на-дону, штаб, вс рф, владимир путин, сво, герасимов, валерий герасимов