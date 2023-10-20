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Владимир Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад о ходе СВО
Владимир Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад о ходе СВО - 20.10.2023 Украина.ру
Владимир Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад о ходе СВО
Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад о ходе Специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
2023-10-20T01:51
2023-10-20T01:51
2023-10-20T01:51
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О положении дел в зоне проведения Специальной военной операции Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. В Перми российский лидер принимал участие в форуме "Россия – спортивная держава", а также провел совет по развитию спорта. До этого глава государства находился с визитом в Китае. Там он посетил международный форум "Один пояс, один путь", провел переговоры с председателем республики Си Цзиньпином, а также с лидерами других стран.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ростов-на-дону, штаб, вс рф, владимир путин, сво, герасимов, валерий герасимов
Новости, Ростов-на-Дону, штаб, ВС РФ, Владимир Путин, СВО, Герасимов, Валерий Герасимов
Владимир Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад о ходе СВО
Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад о ходе Специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
"Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооружённых сил России. Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства минобороны", — цитирует Пескова РИА Новости.
О положении дел в зоне проведения Специальной военной операции Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
В Перми российский лидер принимал участие в форуме "Россия – спортивная держава", а также провел совет по развитию спорта. До этого глава государства находился с визитом в Китае. Там он посетил международный форум "Один пояс, один путь", провел переговоры с председателем республики Си Цзиньпином, а также с лидерами других стран.