Владимир Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад о ходе СВО - 20.10.2023 Украина.ру
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Владимир Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад о ходе СВО
Владимир Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад о ходе СВО - 20.10.2023 Украина.ру
Владимир Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад о ходе СВО
Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад о ходе Специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
2023-10-20T01:51
2023-10-20T01:51
новости
ростов-на-дону
штаб
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герасимов
валерий герасимов
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О положении дел в зоне проведения Специальной военной операции Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. В Перми российский лидер принимал участие в форуме "Россия – спортивная держава", а также провел совет по развитию спорта. До этого глава государства находился с визитом в Китае. Там он посетил международный форум "Один пояс, один путь", провел переговоры с председателем республики Си Цзиньпином, а также с лидерами других стран.
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новости, ростов-на-дону, штаб, вс рф, владимир путин, сво, герасимов, валерий герасимов
Новости, Ростов-на-Дону, штаб, ВС РФ, Владимир Путин, СВО, Герасимов, Валерий Герасимов

Владимир Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад о ходе СВО

01:51 20.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад о ходе Специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооружённых сил России. Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства минобороны", — цитирует Пескова РИА Новости.

О положении дел в зоне проведения Специальной военной операции Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
В Перми российский лидер принимал участие в форуме "Россия – спортивная держава", а также провел совет по развитию спорта. До этого глава государства находился с визитом в Китае. Там он посетил международный форум "Один пояс, один путь", провел переговоры с председателем республики Си Цзиньпином, а также с лидерами других стран.
 
НовостиРостов-на-ДонуштабВС РФВладимир ПутинСВОГерасимовВалерий Герасимов
 
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