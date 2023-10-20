https://ukraina.ru/20231020/1050342304.html

Дмитрий Дробницкий: Каждую ночь Блинкен просыпается в холодном поту — ему снится блокада Тайваня

Дмитрий Дробницкий: Каждую ночь Блинкен просыпается в холодном поту — ему снится блокада Тайваня - 20.10.2023 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Каждую ночь Блинкен просыпается в холодном поту — ему снится блокада Тайваня

С чем выйдет к американскому народу Джо Байден и получит ли Украина 60 миллиардов долларов, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист,... Украина.ру, 20.10.2023

2023-10-20T01:42

2023-10-20T01:42

2023-10-20T01:58

интервью

украина

израиль

джо байден

сша

кризис

военная помощь

тайвань

капитолий

пентагон

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С чем выйдет к американскому народу Джо Байден и получит ли Украина 60 миллиардов долларов, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий.Байден 19 октября (в 3 часа по мск) выступит с обращением к нации по Израилю и Украине, анонсировал Белый дом.Ранее в США участники манифестации против военной операции Израиля в секторе Газа ворвались в Капитолий и потребовали немедленного прекращения огня. А во время выступления посла США на заседании в Совете ООН по правам человека десятки членов организации демонстративно отвернулись от него.— Дмитрий Олегович, что примечательного может быть в обращении Джо Байдена по Украине и Израилю?— Сейчас все зависит от расклада сил и мнений в администрации. Она оказалась в крайне непростой ситуации в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, который сопряжен еще и с необходимостью поддерживать проект постмайданной Украины.Пока мы не очень понимаем, какое перенапряжение ресурсов это вызывает. То, что добавление второго конфликта в котел ведущих гибридных конфликтов с Соединенными Штатами привело к проблемам не только на международной арене, но и внутри США — это так.Дело в том, что США — открытая страна. Ее гегемонический имперский статус (когда американцы стараются управлять всеми процессами в мире) предполагает, что во внутреннюю политику страны все равно будут проникать внешние вопросы — и это будет фактором внутренней политики.В частности это происходит через лоббирование. В США огромное число саудовских, израильских лоббистов; до определенного времени даже иранские агенты действовали; я уж молчу о европейских и японских.Условно, вы управляете Ближним Востоком. Все ближневосточные силы попытаются каким-то образом прийти в метрополию, лоббировать интересы колоний и корпораций — и будут разные точки зрения. Это приводит к определенного рода внутренней борьбе и расколу.Ситуация с Украиной оказалась такой, что против безусловной поддержки Киева люди выступают из соображений здравого смысла. В случае с Израилем получилось наоборот: внутренние израильские разборки выплеснулись и на ступени Капитолия, и даже в его ротонду, и в Конгресс.Ситуация довольно забавная. Выяснилось, что единодушной поддержки Израиля не то что у Белого дома, а вообще у США — нет. Поскольку теперь это горячий конфликт, то появляется все больше и больше самых разных политических сил, которые хотят такого рода поддержку прекратить. И это очень серьезная проблема.— Какая позиция у Байдена по Израилю, где он недавно был с визитом?— У него наблюдается динамика постепенно сдавать назад — пока очень медленно. Но все же наблюдается. Скорее всего Байден, когда был в Израиле, убеждал Нетаньяху не начинать наземную операцию, потому что это потребует ресурсов и так далее. Израиль заявил о гуманитарных коридорах в секторе Газа.Байден предостерёг Нетаньяху от повторения ошибок, которые Вашингтон совершил после теракта 11 сентября. Он заявил: я понимаю ваш гнев, не дайте этому гневу поглотить вас. Заметьте, Байден сказал не "вперед, мы с вами, уничтожьте гадину", а "будьте аккуратны, будьте осмотрительны".То есть будет, видимо, дальнейшее продвижение в эту сторону. За этим необходимо понаблюдать — насколько далеко, на более взвешенные позиции, отойдут США. Об этом он может сказать.Второй важный момент касается ведения двух конфликтов одновременно.В интервью CBS News на вопрос "А мы потянем вообще два конфликта одновременно?", Байден сказал: "Мы, Америка, вообще можем хоть восемьдесят конфликтов вести; мы самое мощное государство в истории человечества", и так далее. От этого отход будет? Будут трещинки в этой позиции?Что Байден скажет по поводу ухода из Западной Европы? Озвучит или нет? Это неоднозначная вещь — возможно, здесь будут определенного рода намеки.Отдельные конспирологи ждут, что он вообще в отставку уйдет. Поэтому может быть все. Расклад таков, что такой ситуации не было несколько десятилетий в американской политике. Ситуация реально для американцев очень и очень плохая.Крайний раз похожий расклад стоил президентства Джимми Картеру. Другое дело, тогда нельзя было сказать, что США что-то провоцировали: на Ближнем Востоке произошли серьезные проблемы — одновременно и в Саудовской Аравии, и в Иране. Заложники, неудачная попытка их освобождения, и все — Картеру конец.А до этого Линдон Джонсон отказался выйти на очередной срок из-за Вьетнамской войны и напряжения во всех точках Земного шара. Из этой ситуации вырулил Америку гениальный Никсон. Я сейчас что-то Никсона в американской политике не наблюдаю.Резюмируя, чего стоит ожидать [от Байдена, США] с вероятностью 80% — это все-таки очень осторожные подвижки и желание ближневосточную ситуацию удержать. Не делать резких телодвижений, которые приведут (если глядеть из Вашингтона) к более хаотическим, непредсказуемым последствиям для нынешней администрации, и она начнет рассыпаться гораздо быстрее.— Противники войны между Израилем и Палестиной устроили митинг у здания Капитолия США. О чем это говорит и к чему ведет Америку?— Здесь вот на что обратите внимание. За пределами Капитолия на улице я видел пару палестинских флагов. Кого протестующие толкнули внутрь? Половина из них собравшихся у Капитолия людей — абсолютно "левые" студенты, в основном молодые белые либералы.Вторая половина митингующих, которая тоже требовала прекращения огня, — это представители "левых" евреев от организации Jewish Voice ("Еврейский голос за мир"). Мужчины все были в кипах, в традиционных иудейских накидках.Надо понимать, за республиканцев, которые выступают более жестко в поддержку Израиля из консервативно-религиозных позиций, голосуют 30% евреев, проживающих в США. Остальные 70% американских избирателей из еврейской диаспоры голосуют за демократов.Хороший индикатор — исследования центра Pew Research Center в 2012 году о том, что эти 70% евреев голосовали за переизбрание Обамы. Я помню, это очень удивило Нетаньяху.Так вот, "левые" еврейские организации тоже имеют серьезное политическое звучание в США. Кстати, в израильской политике "левые", антинетаньяховские, оппозиционные избиратели тоже есть. И это добавляет еще один аспект — политически Израиль все равно остается расколотым.Так вот именно "левый" Израиль на самом деле кричал лозунги, прорвавшись в ротонду Капитолия. Основа этого — не выход с Ближнего арабского Востока, не мусульманские протестующие, а "левые" еврейские организации. Это очень важный аспект, который создает особую ситуацию.— Объясните, в чем ее уникальность?— Смотрите. Вы имеете ближайшего союзника [Израиль], лобби которого довольно серьезно в Вашингтоне, но при этом сам союзник внутренне политически расколот. То есть, с одной стороны, истеблишмент Израиля давит [на США] — давайте оружие, поддерживайте нас во всем, не смейте нас дергать за руки, не смейте запрещать любые военные действия.А другая часть Израиля — в виде политических партий и общественных выступающих внутри США — говорит: нет-нет, прекращайте огонь немедленно, евреи хотят мира. Там [у Капитолия] были ровно такие лозунги — "Евреи за прекращения огня", что создает особый фон для всего этого.По сути дела это уже край пропасти. И вот на ее краю встанет Байден и что-то по бумажке прочтет. Вот тут какой контекст я вижу.— Американский президент скорее всего, запросит у конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и еще около 40 миллиардов для Израиля, Тайваня и для охраны границы между США и Мексикой, сообщил телеканал NBC. Почему такое распределение? Получится ли у Байдена продавить именно такое соотношение?— Будут пытаться это делать. С 17 ноября у них дедлайн, когда они могли бы принять бюджет на следующий год или еще один временный бюджет (хотя это не предусмотрено, но неважно — проголосуют за то, что можно предусмотреть). И там тоже надо как-то эти деньги предусматривать.Распределение 60/40, или 60/20/20, или 60/30/10 — не знаю, как будет, но большинству из республиканцев это очень не понравится. Причем, обратите внимание, 60/40 — это какой-то слив, это не точно. Потому что предыдущий слив говорили: мы хотим 100 миллиардов, и вообще не делить между тремя точками.С другой стороны, есть часть "левых" демократов в Конгрессе, которые тоже сейчас на этом фоне могут возбудиться. Возьмите Рашиду Тлаиб: у нее вообще палестинский флаг висит над входом в ее офис. Его аккуратно срывают, а она аккуратно снова его вывешивает.Борьба за деньги будет серьезной, не говоря уже о дополнительных 100 миллиардах долларов на бюджет. Тут взбесятся республиканцы — потому что скорее всего на границу с Мексикой пойдут какие-нибудь миллионы, а миллиарды опять уедут за границу.И вот тут мы приходим к очередному спору: где тратить деньги, стоит ли занимать столько средств и растить госдолг — как это делают США во имя целей, которые не очень ясны.Другое дело, если администрация Байдена не будет делать резких телодвижений, выиграет время — а вдруг как-то само... Условно, отговорят Израиль от наземной операции, обойдутся словами о восстановлении "Железного купола" и под шумок там еще что-нибудь израильтянам поставят. И на этом все.А дальше подобное начнут говорить про Украину. Рухнет украинский фронт — скажут, что нельзя бесконечно помогать народу, который не в состоянии сражаться за свою демократию. Когда все рушится, американцы очень быстро начинают обнародовать всякий компромат на своих бывших союзников.— Например?— Вспомните, что было, когда американцы уходили из Афганистана. До самого последнего дня (как только стало понятно, что авиабаза "Баграм" оставлена и все американцы сосредоточены в Кабуле) говорили: нет-нет, там все хорошо; да какое наступление талибов* — о чем вы; мы и натренированная армия Афганистана контролируем ситуацию.А потом уже рассказали, что Гани сбежал с самолетом денег, и все афганские силы — дескать, сплошная коррупция, мы не можем бесконечно (это слова Байдена) защищать демократию тех людей, которые сами не готовы за нее сражаться.Так вот на каком-то из фронтов [израильском или украинском], а, может быть, на обоих — придется это сказать. Но для этого ситуация должна созреть. А сейчас, заранее, такое делать не будут.В заключение хочу сказать: третий-то конфликт — он вот, перед нами. Несмотря на все уговоры Китая. Там Чак Шумер был. На следующей неделе, как только закончится форум "Пояс и путь", в Китай губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс поедет. Почти наверняка тоже с мессенджем, уговаривать — не открывайте третий фронт.Слова Байдена "не смейте пользоваться нашим кризисом" тоже на 80% обращены к Китаю. Потому что, если сейчас начнется блокада Тайваня, что делать Байдену — повеситься?— Если Тайвань начнется, будет кошмар в мире…— Вы не забывайте, что там выборы в январе. Там на русский Старый Новый год пройдут президентские выборы. Ау, китаисты! На Новый год не пить — дежурить (это шутка)!То есть все "очень хорошо" в Вашингтоне — там чувствуют нарастающее давление, с которым не очень справляются...— Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч со среды, 18 октября, возглавил группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь. Как это будет работать? Если найдут растратчиков на Украине, что предпримут: чиновников будут защищать, снимать с постов или это показная акция для американского потребителя?— Ну, конечно, это показательная акция. Это невозможно сделать — проконтролировать.Во-первых, не только Пентагон отвечает за поставки оружия на Украину. Например, 19 октября появились сообщения о проверках по поводу увольнения высокопоставленного лица — причем он сам ушел из Госдепартамента по поставкам оружия с открытым письмом.[Чиновник Государственного департамента США Джош Пол уволился из-за решения Вашингтона передать Израилю летальное оружие на фоне конфликта вокруг сектора Газа].На самом деле Госдепартамент очень большую роль здесь играет. А где госдепартамент, там и ЦРУ. В свое время в Сирии (об этом писало издание Foreign Policy) боевики с оружием, поставленным по линии Пентагона, сражались с боевиками, имеющими оружие, поставленное по линии ЦРУ — то есть Госдепа. Вот такая чертополосица.В Европе это [поставки вооружений на Украину] вообще делают посреднические фирмы, которые занимаются контрабандой оружия по всему миру.Во-вторых, Пентагон сам аудит ни разу не прошел — при всех попытках. Поэтому, повторюсь, это в принципе невозможно проверить — что, куда, как идет.Генеральные инспектора — это такая должность, что называется, общественная, которая существует при всех больших ведомствах в США. Генерального инспектора Пентагона к большинству бухгалтерских книг даже не допускают, у него даже нет клиренса (соответствующего допуска). Что он там может "нарыть" — не знаю.Но будет вот что сделано. Найдет Сторч две-три нецелевых растраты, потребует от Киева наказать виновных. Скорее всего к тому времени уже будет доложено, что виновные в наручниках в тюрьме СБУ. И на этом все закончится — дескать, что могли, мы сделали, будем продолжать внимательно следить.— Что ждет Америку в ближайшем будущем?— Сейчас, когда начнутся споры за бюджет, кому и сколько денег выделять, неужели вы думаете, что не появятся ясные свидетельства того, что украинское оружие попало в руки ХАМАС? Республиканцы обязательно это откопают. И тогда начнется: Пентагон сошел с ума, Байден и демократы сошли с ума — все сошли с ума.Все думали, что второй кризис для США не только вреден, но и полезен — то есть, условно говоря, все консолидируются.Черта с два! Штурм у Капитолия — 2:0. Раздрай в Конгрессе, несомненная борьба за истощающиеся фонды. Вот что они в результате получили. И каждую ночь в 4 утра Блинкен просыпается в холодном поту — ему снится блокада Тайваня. Вот, к чему они пришли.*Запрещенная в РФ организация

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Анна Черкасова

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