Юрий Тютюнник: петлюровский генерал, ставший советским сценаристом - 20.10.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20231020/1050290805.html
Юрий Тютюнник: петлюровский генерал, ставший советским сценаристом
Юрий Тютюнник: петлюровский генерал, ставший советским сценаристом - 20.10.2023 Украина.ру
Юрий Тютюнник: петлюровский генерал, ставший советским сценаристом
В конце 1980-х, когда началось "национальное возрождение", среди первых книг, переизданных на Украине, стали мемуары Юрия Тютюнника "С поляками – против Украины". Потом книгу с провокационным названием постарались забыть, но тогда она сравнительно легко прошла партийную цензуру – ведь Тютюнник был одной из ярких фигур УНР, перешедших к большевикам
2023-10-20T18:00
2023-10-20T18:00
история
история
история украины
гражданская война
симон петлюра
унр
атаманы
ссср
кинематограф
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Разумеется, "роман" бывших руководителей УНР с большевиками не мог иметь счастливого конца. Владимир Винниченко, не получив места в Политбюро ЦК КП(б)У, улизнул в Париж, чем спас себя от расстрельного подвала. А то мог бы не дотянуть до "большого террора", как Тютюнник, расстрелянный 20 октября 1930 года.Родился же Тютюнник то ли 20, то ли 24 апреля 1891 года в селе Будище, входившем в состав Киевской губернии (сейчас – Черкасская область). Село это было непростое, когда-то оно принадлежало помещику Энгельгардту. Тому самому, который оказывал протекцию Тарасу Шевченко (который, возможно, был его незаконнорожденным сыном). Сам Тютюнник приходился Шевченко дальним родственником — его мать была племянницей писателя (дочь младшей сестры поэта Ирины).Будущий генерал УНР окончил сельскую земскую школу, затем достаточно престижное училище садоводства в Умани (его выпускником был знаменитый сталинский агроном Трофим Лысенко, правда, учился он чуть позже). Старшие братья Юрия были активистами партии эсеров, хотя сам он в революционной деятельности замечен не был.После учебы его призвали в армию. Служил он в полку, входившем в состав 1-го Сибирского корпуса (в этом же корпусе служили Врангель, Унгерн и некоторые другие известные участники будущей Гражданской войны). В составе корпуса в 1914 году Тютюнник, получивший унтер-офицерское звание, оказался на фронте. В Польше он был ранен и несколько месяцев лечился. После чего его отправили в школу прапорщиков. Однако, чтобы учиться в ней, необходимо было иметь определённый образовательный уровень. Перед поступлением в школу он успешно сдал экстерном неполный курс гимназии и начал учебу.Осенью 1915 года поручик Тютюнник вернулся на фронт. В следующем году он был повторно ранен. После лечения в госпитале на фронт он не вернулся, оставшись в одном из симферопольских запасных полков. Там он и встретил февральскую революцию.Тютюнник быстро заручился поддержкой солдат и выдвинулся в полковой комитет. Весной началась украинизация полков, в которой Тютюнник принял самое активное участие, став руководителем украинского солдатского военного совета (рады), при помощи которого и состоялась украинизация. В качестве делегата от городского гарнизона он был отправлен на 2-й Всеукраинский военный съезд и остался в Киеве в качестве члена Центральной рады.В январе 1918 года Тютюнник отправляется в родное село для создания звенигородского подразделения "вольного казачества". Воспользовавшись демобилизацией императорской армии, он разоружал бывшие части этой армии и накопил немало оружия и боеприпасов. В результате чего контролировал Звенигородский уезд и некоторые прилегающие местности, вплоть до прихода немцев. К их прибытию отнесся отрицательно, своих людей распустил, а оружие припрятал до лучших времен.Политику гетмана Тютюнник не поддерживал и летом 1918 года попытался поднять против него восстание. Восстание было подавлено, а сам атаман ушёл на дно. Изловить его удалось только в последние дни гетманата. Некоторое время он провел в Лукьяновской тюрьме, после свержения Скоропадского его освободили.Однако Директорию Тютюнник также не поддержал. По своим взглядам он был ближе всего к боротьбистам — украинским левым эсерам. Те пытались создать коалицию с большевиками. Тютюнник пытался объединить силы с атаманом Зелёным и перейти к большевикам. Однако атаман с красными очень быстро разругался. Тютюнник же ушел на юг, к другому атаману — Григорьеву, у которого возглавил штаб дивизии, включенной в состав РККА.Григорьевцы взяли Одессу, но тут же разругались с большевиками и подняли восстание. Тютюнник с частью григорьевцев захватил Екатеринослав. Однако восстание было очень быстро подавлено. В первую очередь благодаря тому, что положивший глаз на его бойцов Махно под благовидным предлогом заманил атамана в ловушку и убил конкурента, а рядовой состав влил в свои ряды.Тютюнник вместе со своим отрядом к Махно не пошел. Вместо этого он решил уйти тылами на соединение с Петлюрой. Довольно внушительный отряд тютюнниковцев, численностью порядка 2-2,5 тысяч человек (с пулемётами и даже артиллерией), прошел до Жмеринки, где соединился с петлюровцами. Его отряд был преобразован в дивизию УНР, на стороне Петлюры он воевал до конца войны.Осенью 1919 года Петлюра отправился к полякам просить поддержки, а армия УНР, дабы обозначить свое присутствие на Украине, отправилась в Первый зимний поход по тылам противника. Впрочем, по численности армия скорее была крупным партизанским отрядом. Тютюнник в походе возглавлял Киевскую сводную группу.После вступления в войну поляков его группа была преобразована в Киевскую дивизию. Сам Тютюнник уже в конце войны получил звание генерал-хорунжего. Особой теплотой его отношения с Петлюрой не отличались. После поражения в войне остатки армии УНР были интернированы в Польше. Привыкший к тыловым рейдам Тютюнник настаивал на проведении ещё одного рейда, который поднимет на борьбу недовольное большевиками крестьянство.Поляки поначалу выразили готовность помогать, но после заключения с большевиками выгодного мира, отправили остатки украинской армии в свободное плавание. Большинство военных лидеров УНР в таких условиях уже не верили в успех и отказались участвовать в авантюре. Но Тютюнник, разработавший план операции, верил в свое детище.В ноябре 1921 года начался второй и последний зимний поход армии УНР. Выступление было подготовлено очень плохо, силы были совсем незначительны (1500 человек). В нескольких стычках на территории УССР они были разгромлены (активный вклад в победу внесла кавалерия Григория Котовского), меньшинству участников похода удалось вернуться в Польшу вместе с Тютюнником.Впрочем, в Польше он не задержался. Чекисты в рамках одного из ответвлений "Треста" начали работу против украинских эмигрантских лидеров. Тютюнника удалось под благовидным предлогом заманить в СССР, где его сразу же задержали.Как активного врага Советской власти его должны были осудить. Однако вместо этого его решили использовать для раскола эмиграции. В обмен на помилование и освобождение, Тютюнник подписал антипетлюровское воззвание к солдатам УНР. В СССР демонстративно не стали его наказывать, объявив о том, что он добровольно вернулся на родину.В УССР Тютюнник занимался написанием мемуаров, некоторое время преподавал в школе красных командиров (как и воевавший против Махно белый генерал Яков Слащёв) в Харькове. В конце 20-х работал сценаристом при ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление). В 1927 году в Одессе Довженко был снят фильм "Звенигора", сценаристом которого стал Тютюнник под псевдонимом Юртик.Чуть раньше вышел фильм "Пилсудский купил Петлюру", который отличался поистине звёздным составом. В роли Тютюнника снялся сам Тютюнник, самого себя также должен был играть и Котовский, но его убили в разгар съемок, и пришлось заменить его актёром. Фильм стал дебютом Натальи Ужвий, будущей троекратной лауреатки Сталинской премии.Впрочем, в СССР в идеологическую перековку атамана не верили. В 1929 году Тютюнник был арестован по обвинению в причастности к Украинской военной организации возглавляемой Коновальцем. На допросе он отказался признавать участие в подпольной организации, но признал, что разделяет политические взгляды националистов. В следующем году бывший генерал-хорунжий, переквалифицировавшийся в актеры и сценаристы, был расстрелян.
https://ukraina.ru/20230522/1046400233.html
https://ukraina.ru/20190517/1023620700.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, история украины, гражданская война, симон петлюра, унр, атаманы, ссср, кинематограф
История, История, история Украины, гражданская война, Симон Петлюра, УНР, атаманы, СССР, кинематограф

Юрий Тютюнник: петлюровский генерал, ставший советским сценаристом

18:00 20.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Public DomainЮрий Тютюнник
Юрий Тютюнник - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© commons.wikimedia.org / Public Domain
Читать в
Евгений Антонюк
публицист
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В конце 1980-х, когда началось "национальное возрождение", среди первых книг, переизданных на Украине, стали мемуары Юрия Тютюнника "С поляками – против Украины". Потом книгу с провокационным названием постарались забыть, но тогда она сравнительно легко прошла партийную цензуру – ведь Тютюнник был одной из ярких фигур УНР, перешедших к большевикам
Разумеется, "роман" бывших руководителей УНР с большевиками не мог иметь счастливого конца. Владимир Винниченко, не получив места в Политбюро ЦК КП(б)У, улизнул в Париж, чем спас себя от расстрельного подвала. А то мог бы не дотянуть до "большого террора", как Тютюнник, расстрелянный 20 октября 1930 года.
Родился же Тютюнник то ли 20, то ли 24 апреля 1891 года в селе Будище, входившем в состав Киевской губернии (сейчас – Черкасская область). Село это было непростое, когда-то оно принадлежало помещику Энгельгардту. Тому самому, который оказывал протекцию Тарасу Шевченко (который, возможно, был его незаконнорожденным сыном). Сам Тютюнник приходился Шевченко дальним родственником — его мать была племянницей писателя (дочь младшей сестры поэта Ирины).
Будущий генерал УНР окончил сельскую земскую школу, затем достаточно престижное училище садоводства в Умани (его выпускником был знаменитый сталинский агроном Трофим Лысенко, правда, учился он чуть позже). Старшие братья Юрия были активистами партии эсеров, хотя сам он в революционной деятельности замечен не был.
После учебы его призвали в армию. Служил он в полку, входившем в состав 1-го Сибирского корпуса (в этом же корпусе служили Врангель, Унгерн и некоторые другие известные участники будущей Гражданской войны). В составе корпуса в 1914 году Тютюнник, получивший унтер-офицерское звание, оказался на фронте. В Польше он был ранен и несколько месяцев лечился. После чего его отправили в школу прапорщиков. Однако, чтобы учиться в ней, необходимо было иметь определённый образовательный уровень. Перед поступлением в школу он успешно сдал экстерном неполный курс гимназии и начал учебу.
Осенью 1915 года поручик Тютюнник вернулся на фронт. В следующем году он был повторно ранен. После лечения в госпитале на фронт он не вернулся, оставшись в одном из симферопольских запасных полков. Там он и встретил февральскую революцию.
Тютюнник быстро заручился поддержкой солдат и выдвинулся в полковой комитет. Весной началась украинизация полков, в которой Тютюнник принял самое активное участие, став руководителем украинского солдатского военного совета (рады), при помощи которого и состоялась украинизация. В качестве делегата от городского гарнизона он был отправлен на 2-й Всеукраинский военный съезд и остался в Киеве в качестве члена Центральной рады.
Петлюра коллаж - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
22 мая, 08:00История
Петлюра и революция
В январе 1918 года Тютюнник отправляется в родное село для создания звенигородского подразделения "вольного казачества". Воспользовавшись демобилизацией императорской армии, он разоружал бывшие части этой армии и накопил немало оружия и боеприпасов. В результате чего контролировал Звенигородский уезд и некоторые прилегающие местности, вплоть до прихода немцев. К их прибытию отнесся отрицательно, своих людей распустил, а оружие припрятал до лучших времен.
Политику гетмана Тютюнник не поддерживал и летом 1918 года попытался поднять против него восстание. Восстание было подавлено, а сам атаман ушёл на дно. Изловить его удалось только в последние дни гетманата. Некоторое время он провел в Лукьяновской тюрьме, после свержения Скоропадского его освободили.
Однако Директорию Тютюнник также не поддержал. По своим взглядам он был ближе всего к боротьбистам — украинским левым эсерам. Те пытались создать коалицию с большевиками. Тютюнник пытался объединить силы с атаманом Зелёным и перейти к большевикам. Однако атаман с красными очень быстро разругался. Тютюнник же ушел на юг, к другому атаману — Григорьеву, у которого возглавил штаб дивизии, включенной в состав РККА.
Григорьевцы взяли Одессу, но тут же разругались с большевиками и подняли восстание. Тютюнник с частью григорьевцев захватил Екатеринослав. Однако восстание было очень быстро подавлено. В первую очередь благодаря тому, что положивший глаз на его бойцов Махно под благовидным предлогом заманил атамана в ловушку и убил конкурента, а рядовой состав влил в свои ряды.
17 мая 2019, 16:04
Метания атамана Таврического. К 100-летию григорьевского мятежаМай 1919 года стал звездным часом атамана Григорьева. Этот загадочный авантюрист, чье место, дата рождения и даже подлинное имя до сих пор однозначно не выяснены, всего за год успел послужить трем сторонам Гражданской войны, последовательно предал всех соратников и наконец начал «работать на себя».
Тютюнник вместе со своим отрядом к Махно не пошел. Вместо этого он решил уйти тылами на соединение с Петлюрой. Довольно внушительный отряд тютюнниковцев, численностью порядка 2-2,5 тысяч человек (с пулемётами и даже артиллерией), прошел до Жмеринки, где соединился с петлюровцами. Его отряд был преобразован в дивизию УНР, на стороне Петлюры он воевал до конца войны.
Осенью 1919 года Петлюра отправился к полякам просить поддержки, а армия УНР, дабы обозначить свое присутствие на Украине, отправилась в Первый зимний поход по тылам противника. Впрочем, по численности армия скорее была крупным партизанским отрядом. Тютюнник в походе возглавлял Киевскую сводную группу.
После вступления в войну поляков его группа была преобразована в Киевскую дивизию. Сам Тютюнник уже в конце войны получил звание генерал-хорунжего. Особой теплотой его отношения с Петлюрой не отличались. После поражения в войне остатки армии УНР были интернированы в Польше. Привыкший к тыловым рейдам Тютюнник настаивал на проведении ещё одного рейда, который поднимет на борьбу недовольное большевиками крестьянство.
Поляки поначалу выразили готовность помогать, но после заключения с большевиками выгодного мира, отправили остатки украинской армии в свободное плавание. Большинство военных лидеров УНР в таких условиях уже не верили в успех и отказались участвовать в авантюре. Но Тютюнник, разработавший план операции, верил в свое детище.
В ноябре 1921 года начался второй и последний зимний поход армии УНР. Выступление было подготовлено очень плохо, силы были совсем незначительны (1500 человек). В нескольких стычках на территории УССР они были разгромлены (активный вклад в победу внесла кавалерия Григория Котовского), меньшинству участников похода удалось вернуться в Польшу вместе с Тютюнником.
Впрочем, в Польше он не задержался. Чекисты в рамках одного из ответвлений "Треста" начали работу против украинских эмигрантских лидеров. Тютюнника удалось под благовидным предлогом заманить в СССР, где его сразу же задержали.
Как активного врага Советской власти его должны были осудить. Однако вместо этого его решили использовать для раскола эмиграции. В обмен на помилование и освобождение, Тютюнник подписал антипетлюровское воззвание к солдатам УНР. В СССР демонстративно не стали его наказывать, объявив о том, что он добровольно вернулся на родину.
Атаман Зеленый Зелёный
28 декабря 2021, 17:00
Атаман Зелёный: погром под красными флагами и с портретом Тараса Шевченко впередиРеволюция породила множество ярких и неоднозначных фигур, которые с одной стороны погрузили страну в кровавый хаос, а с другой - делали это ради возвышенных идей, ради которых не жалели ни себя, ни других. 135 лет назад родился атаман Зелёный, чьим именем назвали целое политическое движение быстро возникшее и ещё быстрее погибшее столетие назад.
В УССР Тютюнник занимался написанием мемуаров, некоторое время преподавал в школе красных командиров (как и воевавший против Махно белый генерал Яков Слащёв) в Харькове. В конце 20-х работал сценаристом при ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление). В 1927 году в Одессе Довженко был снят фильм "Звенигора", сценаристом которого стал Тютюнник под псевдонимом Юртик.
Чуть раньше вышел фильм "Пилсудский купил Петлюру", который отличался поистине звёздным составом. В роли Тютюнника снялся сам Тютюнник, самого себя также должен был играть и Котовский, но его убили в разгар съемок, и пришлось заменить его актёром. Фильм стал дебютом Натальи Ужвий, будущей троекратной лауреатки Сталинской премии.
Впрочем, в СССР в идеологическую перековку атамана не верили. В 1929 году Тютюнник был арестован по обвинению в причастности к Украинской военной организации возглавляемой Коновальцем. На допросе он отказался признавать участие в подпольной организации, но признал, что разделяет политические взгляды националистов. В следующем году бывший генерал-хорунжий, переквалифицировавшийся в актеры и сценаристы, был расстрелян.
 
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Заголовок открываемого материала
18:00Юрий Тютюнник: петлюровский генерал, ставший советским сценаристом
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