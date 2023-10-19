Визит Сергея Лаврова в КНДР: взаимный интерес на фоне санкций - 19.10.2023 Украина.ру
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Визит Сергея Лаврова в КНДР: взаимный интерес на фоне санкций
Визит Сергея Лаврова в КНДР: взаимный интерес на фоне санкций - 19.10.2023 Украина.ру
Визит Сергея Лаврова в КНДР: взаимный интерес на фоне санкций
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит визит в КНДР. Визит приурочен к 75-летней годовщине установления дипломатических отношений, в программу входит встреча с главой северокорейского внешнеполитического ведомства Чхве Сон Хи и обсуждение ряда вопросов, связанных с взаимодействием двух государств
2023-10-19T17:33
2023-10-19T17:34
эксклюзив
владимир зотов
кндр
санкции
сергей лавров
ким чен ын
рсзо
боеприпасы
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По итогам переговоров Сергей Лавров сообщил, что на них обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством как в экономике (одной из тем встречи стали поставки энергоносителей), так и в политике. По словам министра, и Россию, и КНДР волнует военная активность США в регионе.Известно, что в последнее время руководство обеих стран регулярно проводит встречи на высшем и высоком уровне. Кроме того, КНДР входит в число стран, безоговорочно поддерживающих Россию в деле проведения СВО и в целом на международной арене. В таких обстоятельствах логичной выглядит интенсификация двустороннего взаимодействия.Напомним, в России принято использовать словосочетание "Северная Корея", однако с точки зрения жителей Корейского полуострова никаких "северных" и "южных" Корей не существует. Есть Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея, и друг друга они не признают. Известно, что разделение единой Кореи, которая с 1910 года находилась под японской оккупацией, произошло в 1953 году по итогам Корейской войны, не принесшей победы ни северу, которому покровительствовал СССР, ни югу, ставшему зоной влияния США. Причём КНДР, в которой установилась плановая социалистическая экономика, преодолела последствия войны быстрее своего южного соседа.Дальнейшее в общих чертах известно. После ХХ съезда КПСС с его развенчанием культа личности Сталина, СССР разошёлся как с КНР, так и с КНДР. По идее северокорейское государство должно было стать безоговорочным сателлитом Китая, однако такая судьба его не устраивала, и в качестве официального курса стали использоваться идеи чучхе, что подразумевало опору исключительно на собственные силы. В итоге КНДР стала едва ли не самой закрытой страной мира, отрезанной от внешних рынков и являющей контраст с технологически развитой Южной Кореей.Периодически в КНДР наблюдались попытки ввести отдельные рыночные элементы в экономику, однако ощутимых результатов они не дали. Тем не менее, в стране отчасти легализована частная торговля, и в первую очередь речь идёт о трансграничной активности "челноков". Однако экономика страны продолжает пребывать в кризисе. Львиную долю государственных доходов руководство КНДР тратит на армию, которая фактически занимает центральное место в структуре государства. Даже по официальным кадрам из Пхеньяна видно, что руководителя КНДР всегда традиционно окружают люди в военной форме и в погонах.Именно этот аспект является наиболее интересным для России в контексте развития двусторонних отношений.Что собой представляет северокорейская армия? В первую очередь она чрезвычайно многочисленна: в ней служат около 2 миллионов человек, основная масса которых, как считается, мотивирована до степени фанатизма. Танковый парк, равно как и парк боевых самолётов, в основном представлен устаревшими советскими образцами. Куда более занятно дело обстоит со ствольной и реактивной артиллерией. У Корейской народной армии есть очень интересные образцы – например, РСЗО "сверхбольшого" калибра (600 мм), известная как KN-25, дальность выстрела из которой превышает 350 километров. И главное, в арсеналах КНА есть огромное количество различных боеприпасов, которые отлично подходят к российским орудиям.По сведениям Белого дома, КНДР уже отправила России более тысячи контейнеров со снарядами. В сентябре глава украинского ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Пхеньян поставляет Москве боеприпасы уже несколько месяцев. Неизвестно, насколько это соответствует действительности. Что может интересовать северокорейское руководство? Судя по содержанию сентябрьского визита Ким Чен Ына в Россию, это современные боевые самолёты и вертолёты. При этом власти Южной Кореи уже заявили, что если Россия предоставит КНДР свои военные технологии, то Сеул будет добиваться от Запада введения новой волны антироссийских санкций.Там также отметили, что Республика Корея не поставляет оружия Украине. Тем не менее, есть основания полагать, что по мере иссякания запасов вооружений западных стран такие поставки рано или поздно начнутся. Соответственно, прислушиваться к угрозам из Сеула большого смысла нет.При этом укреплять экономическое сотрудничество с КНДР России мешает участие в санкциях ООН, регулярно вводимых против Пхеньяна из-за развития его ядерной программы. Недавно Москва устами МИД РФ в очередной раз заявила, что российская сторона продолжает соблюдать антикорейский санкционный режим. Соответственно, сотрудничество будет носить неофициальный характер.Однако главное здесь состоит даже не в том, что КНДР нуждается в нефтепродуктах и продовольствии, а в двусмысленной ситуации, когда Россия выполняет невыгодные для себя обязательства, направленные против страны, которая последовательно и упрямо поддерживает её в сфере внешней политики. В частности, в 2017 году Москва официально прекратила научно-техническое сотрудничество с КНДР, равно как и взаимодействие в банковской сфере. Возможно, нынешние переговоры изменят сложившееся положение дел.Очевидно, что двустороннее взаимодействие будет развиваться, вопрос лишь в темпах.
https://ukraina.ru/20231019/1050325906.html
https://ukraina.ru/20230926/1049684011.html
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эксклюзив, владимир зотов, кндр, санкции, сергей лавров, ким чен ын, рсзо, боеприпасы
Эксклюзив, Владимир Зотов, КНДР, санкции, Сергей Лавров, Ким Чен Ын, РСЗО, боеприпасы

Визит Сергея Лаврова в КНДР: взаимный интерес на фоне санкций

17:33 19.10.2023 (обновлено: 17:34 19.10.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в КНДР
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в КНДР
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит визит в КНДР. Визит приурочен к 75-летней годовщине установления дипломатических отношений, в программу входит встреча с главой северокорейского внешнеполитического ведомства Чхве Сон Хи и обсуждение ряда вопросов, связанных с взаимодействием двух государств
По итогам переговоров Сергей Лавров сообщил, что на них обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством как в экономике (одной из тем встречи стали поставки энергоносителей), так и в политике. По словам министра, и Россию, и КНДР волнует военная активность США в регионе.
Известно, что в последнее время руководство обеих стран регулярно проводит встречи на высшем и высоком уровне. Кроме того, КНДР входит в число стран, безоговорочно поддерживающих Россию в деле проведения СВО и в целом на международной арене.
В таких обстоятельствах логичной выглядит интенсификация двустороннего взаимодействия.
Напомним, в России принято использовать словосочетание "Северная Корея", однако с точки зрения жителей Корейского полуострова никаких "северных" и "южных" Корей не существует.
Есть Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея, и друг друга они не признают. Известно, что разделение единой Кореи, которая с 1910 года находилась под японской оккупацией, произошло в 1953 году по итогам Корейской войны, не принесшей победы ни северу, которому покровительствовал СССР, ни югу, ставшему зоной влияния США.
Причём КНДР, в которой установилась плановая социалистическая экономика, преодолела последствия войны быстрее своего южного соседа.
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Дальнейшее в общих чертах известно.
После ХХ съезда КПСС с его развенчанием культа личности Сталина, СССР разошёлся как с КНР, так и с КНДР. По идее северокорейское государство должно было стать безоговорочным сателлитом Китая, однако такая судьба его не устраивала, и в качестве официального курса стали использоваться идеи чучхе, что подразумевало опору исключительно на собственные силы.
В итоге КНДР стала едва ли не самой закрытой страной мира, отрезанной от внешних рынков и являющей контраст с технологически развитой Южной Кореей.
Периодически в КНДР наблюдались попытки ввести отдельные рыночные элементы в экономику, однако ощутимых результатов они не дали. Тем не менее, в стране отчасти легализована частная торговля, и в первую очередь речь идёт о трансграничной активности "челноков".
Однако экономика страны продолжает пребывать в кризисе. Львиную долю государственных доходов руководство КНДР тратит на армию, которая фактически занимает центральное место в структуре государства. Даже по официальным кадрам из Пхеньяна видно, что руководителя КНДР всегда традиционно окружают люди в военной форме и в погонах.
Именно этот аспект является наиболее интересным для России в контексте развития двусторонних отношений.
Что собой представляет северокорейская армия? В первую очередь она чрезвычайно многочисленна: в ней служат около 2 миллионов человек, основная масса которых, как считается, мотивирована до степени фанатизма.
Танковый парк, равно как и парк боевых самолётов, в основном представлен устаревшими советскими образцами.
Куда более занятно дело обстоит со ствольной и реактивной артиллерией. У Корейской народной армии есть очень интересные образцы – например, РСЗО "сверхбольшого" калибра (600 мм), известная как KN-25, дальность выстрела из которой превышает 350 километров. И главное, в арсеналах КНА есть огромное количество различных боеприпасов, которые отлично подходят к российским орудиям.
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По сведениям Белого дома, КНДР уже отправила России более тысячи контейнеров со снарядами. В сентябре глава украинского ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Пхеньян поставляет Москве боеприпасы уже несколько месяцев. Неизвестно, насколько это соответствует действительности.
Что может интересовать северокорейское руководство? Судя по содержанию сентябрьского визита Ким Чен Ына в Россию, это современные боевые самолёты и вертолёты. При этом власти Южной Кореи уже заявили, что если Россия предоставит КНДР свои военные технологии, то Сеул будет добиваться от Запада введения новой волны антироссийских санкций.
Там также отметили, что Республика Корея не поставляет оружия Украине. Тем не менее, есть основания полагать, что по мере иссякания запасов вооружений западных стран такие поставки рано или поздно начнутся. Соответственно, прислушиваться к угрозам из Сеула большого смысла нет.
При этом укреплять экономическое сотрудничество с КНДР России мешает участие в санкциях ООН, регулярно вводимых против Пхеньяна из-за развития его ядерной программы.
Недавно Москва устами МИД РФ в очередной раз заявила, что российская сторона продолжает соблюдать антикорейский санкционный режим. Соответственно, сотрудничество будет носить неофициальный характер.
Однако главное здесь состоит даже не в том, что КНДР нуждается в нефтепродуктах и продовольствии, а в двусмысленной ситуации, когда Россия выполняет невыгодные для себя обязательства, направленные против страны, которая последовательно и упрямо поддерживает её в сфере внешней политики. В частности, в 2017 году Москва официально прекратила научно-техническое сотрудничество с КНДР, равно как и взаимодействие в банковской сфере.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в КНДР
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Возможно, нынешние переговоры изменят сложившееся положение дел.
Очевидно, что двустороннее взаимодействие будет развиваться, вопрос лишь в темпах.
 
ЭксклюзивВладимир ЗотовКНДРсанкцииСергей ЛавровКим Чен ЫнРСЗОбоеприпасы
 
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