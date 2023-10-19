https://ukraina.ru/20231019/1050331974.html

Дмитрий Выдрин о конфликте Израиля и ХАМАС: Люди гибнут тысячами, а для США это зрелище под пивко и чипсы

Дмитрий Выдрин о конфликте Израиля и ХАМАС: Люди гибнут тысячами, а для США это зрелище под пивко и чипсы - 19.10.2023 Украина.ру

Дмитрий Выдрин о конфликте Израиля и ХАМАС: Люди гибнут тысячами, а для США это зрелище под пивко и чипсы

Байден больше не решает судьбы всего мира в Капитолии. А Виктор Орбан — единственный европейский лидер, который не растворился без остатка в кислотной атмосфере Евросоюза

2023-10-19T16:51

2023-10-19T16:51

2023-10-19T16:51

интервью

джо байден

капитолий

израиль

сша

арабы

кндр

сергей лавров

владимир путин

китай

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин.— Дмитрий Игнатьевич, в США манифестанты против военной операции Израиля в секторе Газа ворвались в Капитолий и потребовали немедленного прекращения огня. Америка все больше раздираема конфликтами, но продолжает бравировать: дескать, у нас сил на всех хватит. Хватит ли?— События в Капитолии — это прямое следствие нового места и новой роли Штатов в общемировой архитектуре.Сразу отмечу, что мне очень нравится обращаться за помощью к словам. Точнее, к их истинному значению. Это как "звонок другу" в сложной ситуации. Например, я многое понял во время югославской трагедии, когда узнал, что наше понятие "безопасность" обозначается их словом "безбедность". Сразу стало ясно вокруг чего разгораются страсти, сражения, столкновения.Капитолием в Древнем Риме назывался холм, где находился храм самого могучего божества — Юпитера. В Штатах Капитолием назвали парламент, где, по мнению американцев, решались не только судьбы Америки, но и всего мира. Так и было какое-то время, когда страна была самой могучей на планете.Сейчас эти, былинные для янки времена, уходят в небытие. Причин много, но едва ли не главная из них — слабость и неадекватность американской элиты. Особенно рельефно это проявилось как раз в названном вами конфликте.Прилет Байдена в Израиль ожидали едва ли не как чудо снисхождения на бренную землю самого всезнающего и справедливого Юпитера. Мол, прибудет неподкупный верховный судья всея мира, всех рассудит и примирит.В итоге прибыл дряхлый дедушка, который добил репутацию своей страны всего тремя словами. "Удар другой команды" — так он охарактеризовал чудовищное уничтожение христианского госпиталя в Газе. Перефразирую: "Такие странные слова, а как взорвалась голова…"— Как это выглядит для мира, израильтян, палестинцев?— Во-первых, он выразил свое, а значит и доминирующее в их элите, отношение к ситуации. Дескать, это не смертельная схватка [между Израилем и ХАМАС) непримиримых врагов, а некое соревнование так называемых команд. Из серии: люди гибнут тысячами, но для американцев это всего лишь азартное зрелище под пивко и чипсы.Во-вторых, он обозначил, что Штаты уже — не верховный судья, а всего лишь участник одной команды, которой противостоит другая команда. То есть забудьте про объективность и беспристрастность.В-третьих, он это трагическое событие, которое, кстати говоря, наш президент назвал "катастрофой", обозначил футбольно-боксерским термином "удар". Мол, обменялись "ударами". И только…Ясно, что после подобного подхода с ним отказались встречаться лидеры арабских стран региона. Они ведь тоже из другой команды.Ясно, что недовольные янки пошли на штурм Капитолия. Это стало местом, где не судят по справедливости, а подсуживают своим из милости. То есть Америка в Израильском конфликте предстала и как всего лишь наемный легионер в одной из команд, и как нечестный боковой судья. Жалко и стыдно.— Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Что значит для стран такая встреча?— Я бы не стал преувеличивать значения визита Сергея Лаврова в Северную Корею — при всем к нему уважении. Все уже договорено до него во время встреч лидеров стран. А задача дипломатов — добавить к крепкому политическому крою дополнительные украшения.Главное же то, что мы твердо гарантируем нашим соседям, что в настоящем и будущем не станем в наших отношениях оглядываться на пожелания и назидания третьих лиц. Эти отношения будут исходить сугубо из взаимных интересов, стремлений и планов.Дипломаты, конечно, облекут это в красивые формулировки и соглашения, но суть одна — мы ценим независимость друг друга и будем помогать друг другу сохранить ее в полном объеме. А это дорогого стоит.— На что Вы обратили внимание во время визита Владимира Путина в Китай? Пекин — союзник, партнер или нечто иное для России?— Доводилось неоднократно бывать в Поднебесной и, естественно, участвовать в знаменитых чайных церемониях. Длительность таких чаепитий прямо пропорциональна взаимному интересу собеседников.То, что лидеры задержались на два часа на подобную церемонию, уже говорит о многом: у них есть о чем поговорить, им интересны мнения друг друга.Когда встречаются руководители стран, обычно "гоняют чаёк" несколько минут. Как это было недавно с важными визитерами в Китай из Германии, когда приезжала, например, лидерша немецких "зеленых". Она не успела даже пригубить чашечку зеленого чая — попросили на выход.Но когда встречаются лидеры цивилизаций, им сложно уместить свою встречу в целые часы. А ведь так уже хочется стать цивилизацией!— Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал разговор с президентом России самым сложным за все время их общения с 2014 года. Почему Орбан не испугался гнева ЕС и США и пошел на этот разговор?— Виктор Орбан — пока единственный европейский лидер, который не растворился без остатка в кислотной атмосфере ЕС. Видимо, его нашли не в брюссельской капусте. Правда, сейчас ему на помощь спешит ершистый Фицо из соседней Словакии.Орбан испытывает невероятное давление со стороны евробюрократии. Представители последней всеми силами пытались сорвать его встречу с нашим президентом в Китае. Например, делали попытки осложнить жизнь всем венгерским судьям, выдвинув им невероятные требования. Но премьер оправдал свое имя: Виктор значит "Победитель".Ясно, что Орбан понимает всю шизофреничность европейской русофобии. Ясно и то, что его не большая страна опутана паутиной политических и экономических условий, законов, договоренностей.Сейчас его задача — просто выжить, сохранить, насколько можно, самобытность, суверенность, традиции своей страны. Для этого он даже опирается на так называемый туранский фактор. Венгрия в гордом одиночестве участвует в проекте Организации Тюркских Государств.Одно венгерское слово явно тюркского происхождения я знаю: "алма" — что значит "яблоко". Эх, яблочко, куда ты…В общем, Венгрии надо протянуть еще годик – два до общеевропейского дембеля. А пока стараться не ссорится с брюссельскими "дедушками" и строить отношения с будущими партнерам. Да, сложно, но пока получается.— Как в Турции воспринимают арабо-израильский конфликт? Будет ли, на ваш, взгляд Анкара выбирать сторону? Или привычно освоит место посредника?— Ситуация применительно даже к невозмутимой Турции сложилась поразительная. Запад настолько повысил градус ненависти к себе ряда мусульманских стран региона, что совершил невероятное.Я, в частности, впервые увидел, как в ряде этих стран сунниты и шииты вместе штурмовали израильские и американские диппредставительства. Обычно их антипатии куда серьезнее, чем между, скажем, католиками и православными. А тут, на тебе — вместе!Поэтому, не удивлюсь, если вместо войны суннитской Турции ханафитского и шафиитского толка с шиитским Ираном, которую тот же Запад пытался организовать через "фактор Карабаха", между странами начнется новый диалог. Общий недруг часто сближает больше, чем разъединяют старые обиды.Но об этом говорить пока рановато. Посмотрим.— Когда и чем, по вашим прогнозам, может окончится арабо-израильский конфликт?— Не знаю. Невозможно ванговать, чем закончится конфликт, который только начинается. Пока прогнозирую только то, как будут начинаться многие анекдоты будущего из одной серии: "Однажды, встретились еврей, украинец и тайванец…"Когда Штаты заложили в один пакет финансовую помощь Израилю, Украине и Тайваню, они даже представить не могли, какую психологическую бомбу закладывают под будущее устройства мира. Я уже представил, как эти страны, умеющие "взять и поделить", распределяют средства между собой. Представил и вздрогнул!

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20231017/1050240682.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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