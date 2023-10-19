Запорожский фронт. Погиб герой Русской весны, кубанский казак Бабай - 19.10.2023 Украина.ру
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Запорожский фронт. Погиб герой Русской весны, кубанский казак Бабай
Запорожский фронт. Погиб герой Русской весны, кубанский казак Бабай - 19.10.2023 Украина.ру
Запорожский фронт. Погиб герой Русской весны, кубанский казак Бабай
Командование ВСУ через четыре с половиной месяца с начала "контрнаступа" осознало, что прорвать Запорожский фронт через Работино и Новопрокоповку невозможно, поэтому изменило направление атаки
2023-10-19T16:29
2023-10-19T17:32
александр можаев (бабай)
запорожский фронт
работино
вербовое/вербное
копани
эксклюзив
авдеевка
елена бобкова
сво
спецоперация
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Теперь украинцы наступают слева и справа от Работино — на Копани и Вербовое/Вербное соответственно. Но и тут у них ничего не получается: российские десантники и мобилизованные из Москвы стоят насмерть, с позиций не отходят.О ситуации на этом участке фронта изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер и общественный деятель Елена Бобкова, которая возит бойцам гуманитарку.«Тактика ВСУ изменилась. Летом они проводили тут "мясные" штурмы", когда на наши позиции шла рота и батальон в количестве от 100 до 500 человек при поддержке тяжелой техники. Теперь же украинские штурмовые группы идут на нас в количестве 15–20 человек — не больше и только при поддержке артиллерии. Тогда все гибло и сжигалось, и сейчас украинская пехота гибнет. Прорваться к Токмаку они не могут.Сражения идут в предполье на линии Работино — Копани и рядом с Вербовым. В боях за последние дни уничтожено 5 украинских танков и 10 бронетранспортеров», — сообщила Бобкова.Неожиданно на этом участке фронта появились два украинских вертолета — то ли советского, то ли российского производства (до событий 2014 года Украина закупала российскую технику). Так как они идут на сверхнизкой высоте, их не засекает наше ПВО. Хотя переломить ситуацию на фронте эти вертолеты не в состоянии, они наносят российским бойцам, получившим ручные ПЗРК «Игла» и «Стрела», определенный ущерб.От Бобковой мы узнали трагическую новость: на Запорожском фронте погиб знаменитый кубанский казак Александр Можаев с позывным «Бабай». Он был одним из самых узнаваемых лиц Русской весны. В 2014 году он сначала участвовал в «возвращении Крыма в родную гавань», а после прихода 12 апреля группы Стрелкова в Славянск участвовал в обороне Краматорска. Именно тогда из-за своей колоритной внешности — большой, плотный, с окладистой бородой и в черной папахе с автоматом — он стал героем видеосюжетов как на российском, так и на украинском телевидении.Подробности смерти Бабая пока неизвестны.Что касается ситуации на Авдеевском фронте, после того как украинское командование перебросило туда резервы, российское наступление, имеющее целью окружить Авдеевку, несколько затормозилось.«Несмотря на то, что фактически все дороги в город под нашим огневым контролем, ВСУ все-таки иногда перебрасывают в Авдеевку боекомплект и резервы, чем тормозят наше наступление. Например, мы, к сожалению, увязли на юге Авдеевки, возле украинского укрепа в районе ресторана "Царская охота". Террикон на севере — в серой зоне. В общем, сейчас там нечто похожее на позиционную войну времен Первой мировой.Но потихоньку мы там в некоторых местах идем вперед: смогли отбить часть Донецкой кольцевой автодороги, есть небольшое продвижение в Северном. Сегодня снова с утра активно работает наша артиллерия и авиация, которая сбрасывает ФАБы», — рассказала Бобкова.
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работино
вербовое/вербное
копани
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
александр можаев (бабай), запорожский фронт, работино, вербовое/вербное, копани, эксклюзив, авдеевка, елена бобкова, сво, спецоперация
Александр Можаев (Бабай), Запорожский фронт, Работино, Вербовое/Вербное, Копани, Эксклюзив, Авдеевка, Елена Бобкова, СВО, Спецоперация

Запорожский фронт. Погиб герой Русской весны, кубанский казак Бабай

16:29 19.10.2023 (обновлено: 17:32 19.10.2023)
 
© РИА Новости . Антон Круглов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Антон Круглов
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Командование ВСУ через четыре с половиной месяца с начала "контрнаступа" осознало, что прорвать Запорожский фронт через Работино и Новопрокоповку невозможно, поэтому изменило направление атаки
Теперь украинцы наступают слева и справа от Работино — на Копани и Вербовое/Вербное соответственно. Но и тут у них ничего не получается: российские десантники и мобилизованные из Москвы стоят насмерть, с позиций не отходят.
О ситуации на этом участке фронта изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер и общественный деятель Елена Бобкова, которая возит бойцам гуманитарку.
«Тактика ВСУ изменилась. Летом они проводили тут "мясные" штурмы", когда на наши позиции шла рота и батальон в количестве от 100 до 500 человек при поддержке тяжелой техники.
Теперь же украинские штурмовые группы идут на нас в количестве 15–20 человек — не больше и только при поддержке артиллерии. Тогда все гибло и сжигалось, и сейчас украинская пехота гибнет. Прорваться к Токмаку они не могут.
Сражения идут в предполье на линии Работино — Копани и рядом с Вербовым. В боях за последние дни уничтожено 5 украинских танков и 10 бронетранспортеров», — сообщила Бобкова.
Неожиданно на этом участке фронта появились два украинских вертолета — то ли советского, то ли российского производства (до событий 2014 года Украина закупала российскую технику).
Так как они идут на сверхнизкой высоте, их не засекает наше ПВО. Хотя переломить ситуацию на фронте эти вертолеты не в состоянии, они наносят российским бойцам, получившим ручные ПЗРК «Игла» и «Стрела», определенный ущерб.
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17 октября, 08:29
Под Авдеевкой: битва дронов, новая тактика, 50 уничтоженных украинских танков и 100 БМПХотя в понедельник из-за дождей и облаков российское наступление в этом месте несколько замедлилось, но окружение российскими подразделениями этого северного пригорода Донецка продолжается
От Бобковой мы узнали трагическую новость: на Запорожском фронте погиб знаменитый кубанский казак Александр Можаев с позывным «Бабай».
Он был одним из самых узнаваемых лиц Русской весны. В 2014 году он сначала участвовал в «возвращении Крыма в родную гавань», а после прихода 12 апреля группы Стрелкова в Славянск участвовал в обороне Краматорска.
Именно тогда из-за своей колоритной внешности — большой, плотный, с окладистой бородой и в черной папахе с автоматом — он стал героем видеосюжетов как на российском, так и на украинском телевидении.
Подробности смерти Бабая пока неизвестны.
Что касается ситуации на Авдеевском фронте, после того как украинское командование перебросило туда резервы, российское наступление, имеющее целью окружить Авдеевку, несколько затормозилось.
«Несмотря на то, что фактически все дороги в город под нашим огневым контролем, ВСУ все-таки иногда перебрасывают в Авдеевку боекомплект и резервы, чем тормозят наше наступление.
Например, мы, к сожалению, увязли на юге Авдеевки, возле украинского укрепа в районе ресторана "Царская охота". Террикон на севере — в серой зоне. В общем, сейчас там нечто похожее на позиционную войну времен Первой мировой.
Но потихоньку мы там в некоторых местах идем вперед: смогли отбить часть Донецкой кольцевой автодороги, есть небольшое продвижение в Северном. Сегодня снова с утра активно работает наша артиллерия и авиация, которая сбрасывает ФАБы», — рассказала Бобкова.
 
Александр Можаев (Бабай)Запорожский фронтРаботиноВербовое/ВербноеКопаниЭксклюзивАвдеевкаЕлена БобковаСВОСпецоперация
 
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