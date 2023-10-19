Потап и Настя Каменских улетели с Украины в Испанию
Популярные украинские певцы Потап и Настя Каменских были замечены 18 октября в польском аэропорту при посадке на рейс в Испанию. Об этом в соцсетях сообщают поклонники творчества эстрадного дуэта
Потап и Настя Каменских были замечены в польском аэропорту имени Шопена. Они прошли на рейс в испанскую Барселону.
Семейная пара беспрепятственно выехала с Украины при том, что в постсоветской республике введены жёсткие ограничения на выезд военнообязанных мужчин. ВСУ пополняют личным составом через насильственную мобилизацию, которая не распространяется на госслужащих и депутатов.
Испания стала популярным местом для украинских чиновников, их семей, знаменитостей и уклонистов. Барселона и её окрестности известны не только курортами, но и элитной недвижимостью. В августе немецкая газета Berliner Zeitung сообщала: "В разгар войны на Украине военные чиновники Зеленского скупают виллы в Испании".
Вчера, 15:16Более 11 тысяч украинцев требуют отправить на фронт депутатов и чиновниковПетиция на сайте президента Украины с обращением к Владимиру Зеленскому рассмотреть законодательные поправки, снимающие освобождение от военной службы депутатов и госслужащих, набрала более 11 тысяч подписей. По мнению подписантов, "существуют законодательные пробелы, приводящие к неравным условиям мобилизации".