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Потап и Настя Каменских улетели с Украины в Испанию

Потап и Настя Каменских улетели с Украины в Испанию - 19.10.2023 Украина.ру

Потап и Настя Каменских улетели с Украины в Испанию

Популярные украинские певцы Потап и Настя Каменских были замечены 18 октября в польском аэропорту при посадке на рейс в Испанию. Об этом в соцсетях сообщают поклонники творчества эстрадного дуэта

2023-10-19T14:56

2023-10-19T14:56

2023-10-19T14:56

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Потап и Настя Каменских были замечены в польском аэропорту имени Шопена. Они прошли на рейс в испанскую Барселону.Семейная пара беспрепятственно выехала с Украины при том, что в постсоветской республике введены жёсткие ограничения на выезд военнообязанных мужчин. ВСУ пополняют личным составом через насильственную мобилизацию, которая не распространяется на госслужащих и депутатов.Испания стала популярным местом для украинских чиновников, их семей, знаменитостей и уклонистов. Барселона и её окрестности известны не только курортами, но и элитной недвижимостью. В августе немецкая газета Berliner Zeitung сообщала: "В разгар войны на Украине военные чиновники Зеленского скупают виллы в Испании".

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