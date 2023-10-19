https://ukraina.ru/20231019/1050326381.html

Последствия саммита в Китае. Россия перехватывает у Украины крупнейший рынок зерна

Последствия саммита в Китае. Россия перехватывает у Украины крупнейший рынок зерна - 19.10.2023 Украина.ру

Последствия саммита в Китае. Россия перехватывает у Украины крупнейший рынок зерна

В столице Китая 17–18 октября состоялся форум "Один пояс — один путь", в преддверии которого прошла деловая встреча российской и китайской делегаций

2023-10-19T14:56

2023-10-19T14:56

2023-10-19T16:21

эксклюзив

россия

китай

украина

зерно

пшеница

индонезия

бангладеш

ес

еврокомиссия

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По итогам встречи был подписан контракт на сумму $ 25,7 миллиардов на поставку в КНР 70 млн тонн российского зерна в течение 12 лет — вместо украинского зерна. Об этом сообщил лидер российской инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян.«Ситуация заключается в том, что мы совершенно точно с лихвой замещаем выпавшие объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока», — подчеркнул Овсепян.Для полноценной реализации проекта потребуется строительство зерновых терминалов в Забайкалье и на Дальнем востоке.Китайский рынок был особенно важен для Украины. КНР — платежеспособный партнер и не ставит таких жестких стандартов, как западные страны. Экономика КНР потребляет много зерна, стали, нефти и газа, поэтому за этот рынок идет постоянная конкурентная борьба.Замминистра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка в июле этого года специально ездил в Пекин, чтобы попытаться удержать крупнейшего импортёра.Однако Китай ограничился дежурными фразами и попросил со стороны Киева «эффективно гарантировать безопасность персонала и имущества китайских предприятий на Украине».Последнюю фразу можно считать приветом властям Украины за то, что по требованию США они фактически отжали у китайских инвесторов предприятие «Мотор-Сич» в 2021 году.Ранее Китай закупал большую часть зерна у Австралии, но последняя вдруг предъявила ему претензии, обвинив в создании вируса Covid-19, после чего КНР стала искать других поставщиков.Вакантное место оперативно заняла Украина. До СВО Китай был одним из основных ее торговых партнеров. В целом Украина еще до СВО действовала по странной политической модели: дружим с одними, торгуем с другими.В 2021 году товарооборот между странами составил $ 18,99 млрд. КНР была основным направлением украинского экспорта (более $ 8 млрд в год). Больше всего Украина поставляла в КНР руду ($ 2,94 млрд.) и агропродукцию (более $ 2,5 млрд).Но затем, с февраля по декабрь 2022 года, объём украинских поставок в КНР снизился до $ 1,24 млрд из-за начала СВО.Теперь же Украина фактически потеряла рынок минимум на 12 лет, даже если в полной мере сможет восстановить свой зерновой коридор.Пока что, несмотря на бравурные заявления из Киева о его восстановлении без участия РФ, статистика говорит, что экспорт украинского зерна в октябре составлял всего около 1 миллиона тонн, что почти в три раза меньше чем в октябре прошлого года.И дело не только в блокировании морских путей. По состоянию на середину октября фиксируется сокращение объемов передачи зерновых грузов через все сухопутные пограничные переходы Украины, кроме венгерских (где они всегда были мизерными).Такую информацию обнародовал 16 октября заместитель директора департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Валерий Ткачев. Основным путем экспорта украинского зерна сейчас является румынский порт Констанца.Пока же Украина активно ищет новые рынки. В среду, 18 октября, эксперты Всеукраинской агарной рады заявили о желании побороться за рынки Индонезии, Бангладеш и Филиппин, если суда будут стабильно ходить из одесских портов в Румынию.«Украина получила урожай пшеницы на уровне прошлого года, но логистика не справляется.Однако в последние несколько недель стабильно в одесские порты заходят крупнотоннажные суда типа панамакс, и значительный спрос ощущается со стороны азиатских покупателей на базисе CIF. Речь идет о Бангладеш Филиппинах, Индонезии.Если смотреть стоимость пшеницы, которую может предложить Украина, то мы сильно можем выиграть в конкурентной борьбе», — говорят эксперты Аграрной рады.Проблемой, по их словам, является ограничение в логистике, поскольку из одесских портов может выходить лишь около 1 миллиона тонн зерна ежемесячно.Однако, похоже, на индонезийском рынке Россия уже опережает Украину. В начале текущей недели в индонезийской Джакарте проходили переговоры российских компаний при участии Минсельхоза РФ по вопросу экспорта агропродукции в эту страну.По итогам встречи участники заявили, что индонезийские компании заинтересованы в наращивании импорта российских зерновых культур, а также готовы начать закупать мясо, кондитерские изделия и другие продукты из РФ.В частности, директор крупной индонезийской компании PT Cerestar Indonesia Ник Энг рассказал, что его предприятия закупали российскую пшеницу с 2007 года и всегда были довольны ее высоким качеством.«Рассчитываем, что в этом году мы сможем возвратиться к закупкам», — сказал Ник Энг.Председатель правления союза российских экспортеров зерна Эдуард Зернин после встречи также отметил, что в настоящее время на Россию приходится почти 25% мировых поставок пшеницы, в то время как Индонезия входит в число его крупнейших импортеров.Примечательно, что РФ, несмотря на санкции, перехватывает зерновые рынки не только у Украины, но и у ЕС.По итогам 10 месяцев текущего года, по данным Еврокомиссии, экспорт пшеницы из Евросоюза сократился на 22%, ячменя — на 10%. Основные экспортеры пшеницы в ЕС — Румыния, Франция, Польша и Болгария. Основные покупатели — Марокко, Нигерия, Алжир, ЮАР и Южная Корея.Сокращение экспорта европейские эксперты объясняют тем, что европейская пшеница не выдерживает конкуренции с более дешевой российской продукцией. В результате покупатели чаще склоняются к заключению долгосрочных контрактов с российскими производителями, а европейцы теряют рынки сбыта, прибыль и рабочие места.

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