https://ukraina.ru/20231019/1050325906.html

Правда о жизни на Корейском полуострове: Асмолов о главных стереотипах и вероятности ядерной войны

Правда о жизни на Корейском полуострове: Асмолов о главных стереотипах и вероятности ядерной войны - 19.10.2023 Украина.ру

Правда о жизни на Корейском полуострове: Асмолов о главных стереотипах и вероятности ядерной войны

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в студии Украина.ру оценил вероятность... Украина.ру, 19.10.2023

2023-10-19T13:51

2023-10-19T13:51

2023-10-19T13:51

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кндр

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Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в студии Украина.ру оценил вероятность ядерного конфликта на Корейском полуострове, а также рассказал о позиции России по санкциям в отношении КНДР и о многом другом: 00:38 – Чего опасаются на Корейском полуострове? 05:35 – О демилитаризации приграничных зон и о том, случится ли новая Корейская война; 10:10 – Правда о Южной Корее; 11:05 – Почему Россия одобряла санкции против Северной Кореи? 13:27 – Что происходит в Северной Корее? 15:02 – Почему корейские компании не хотят уходить с российского рынка?

сеул

пхеньян

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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