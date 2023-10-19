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Правда о жизни на Корейском полуострове: Асмолов о главных стереотипах и вероятности ядерной войны
Правда о жизни на Корейском полуострове: Асмолов о главных стереотипах и вероятности ядерной войны - 19.10.2023 Украина.ру
Правда о жизни на Корейском полуострове: Асмолов о главных стереотипах и вероятности ядерной войны
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в студии Украина.ру оценил вероятность... Украина.ру, 19.10.2023
2023-10-19T13:51
2023-10-19T13:51
2023-10-19T13:51
видео
корея
кндр
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пхеньян
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Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в студии Украина.ру оценил вероятность ядерного конфликта на Корейском полуострове, а также рассказал о позиции России по санкциям в отношении КНДР и о многом другом: 00:38 – Чего опасаются на Корейском полуострове? 05:35 – О демилитаризации приграничных зон и о том, случится ли новая Корейская война; 10:10 – Правда о Южной Корее; 11:05 – Почему Россия одобряла санкции против Северной Кореи? 13:27 – Что происходит в Северной Корее? 15:02 – Почему корейские компании не хотят уходить с российского рынка?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Правда о жизни на Корейском полуострове: Асмолов о главных стереотипах и вероятности ядерной войны
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в студии Украина.ру оценил вероятность ядерного конфликта на Корейском полуострове, а также рассказал о позиции России по санкциям в отношении КНДР и о многом другом:
00:38 – Чего опасаются на Корейском полуострове?
05:35 – О демилитаризации приграничных зон и о том, случится ли новая Корейская война;
10:10 – Правда о Южной Корее;
11:05 – Почему Россия одобряла санкции против Северной Кореи?
13:27 – Что происходит в Северной Корее?
15:02 – Почему корейские компании не хотят уходить с российского рынка?