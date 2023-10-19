Правда о жизни на Корейском полуострове: Асмолов о главных стереотипах и вероятности ядерной войны - 19.10.2023 Украина.ру
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Правда о жизни на Корейском полуострове: Асмолов о главных стереотипах и вероятности ядерной войны
Правда о жизни на Корейском полуострове: Асмолов о главных стереотипах и вероятности ядерной войны - 19.10.2023 Украина.ру
Правда о жизни на Корейском полуострове: Асмолов о главных стереотипах и вероятности ядерной войны
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в студии Украина.ру оценил вероятность... Украина.ру, 19.10.2023
2023-10-19T13:51
2023-10-19T13:51
видео
корея
кндр
сеул
пхеньян
хамас
израиль
россия
сша
нато
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Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в студии Украина.ру оценил вероятность ядерного конфликта на Корейском полуострове, а также рассказал о позиции России по санкциям в отношении КНДР и о многом другом: 00:38 – Чего опасаются на Корейском полуострове? 05:35 – О демилитаризации приграничных зон и о том, случится ли новая Корейская война; 10:10 – Правда о Южной Корее; 11:05 – Почему Россия одобряла санкции против Северной Кореи? 13:27 – Что происходит в Северной Корее? 15:02 – Почему корейские компании не хотят уходить с российского рынка?
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видео, корея, кндр, сеул, пхеньян, хамас, израиль, россия, сша, нато, украина, сво, спецоперация, ким чен ын, китай, пекин, всу, антироссийские санкции, санкции, видео
Видео, Корея, КНДР, Сеул, Пхеньян, ХАМАС, Израиль, Россия, США, НАТО, Украина, СВО, Спецоперация, Ким Чен Ын, Китай, Пекин, ВСУ, антироссийские санкции, санкции

Правда о жизни на Корейском полуострове: Асмолов о главных стереотипах и вероятности ядерной войны

13:51 19.10.2023
 
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Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в студии Украина.ру оценил вероятность ядерного конфликта на Корейском полуострове, а также рассказал о позиции России по санкциям в отношении КНДР и о многом другом:
00:38 – Чего опасаются на Корейском полуострове?
05:35 – О демилитаризации приграничных зон и о том, случится ли новая Корейская война;
10:10 – Правда о Южной Корее;
11:05 – Почему Россия одобряла санкции против Северной Кореи?
13:27 – Что происходит в Северной Корее?
15:02 – Почему корейские компании не хотят уходить с российского рынка?
 
ВидеоКореяКНДРСеулПхеньянХАМАСИзраильРоссияСШАНАТОУкраинаСВОСпецоперацияКим Чен ЫнКитайПекинВСУантироссийские санкциисанкции
 
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