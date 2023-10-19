Россия и КНДР договорились о противостоянии США - 19.10.2023 Украина.ру
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Россия и КНДР договорились о противостоянии США
Россия и КНДР договорились о противостоянии США - 19.10.2023 Украина.ру
Россия и КНДР договорились о противостоянии США
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров в Пхеньяне акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США. Об этом 19 октября сообщили в МИД России
2023-10-19T13:55
2023-10-19T14:00
сергей лавров
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"Стороны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится на сайте ведомства.Накануне Лавров прибыл в Северную Корею с двухдневным визитом, который проходит через месяц после поездки Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме Восточный в Амурской области. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.
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сергей лавров, сша, новости, зарубежье, россия, кндр
Сергей Лавров, США, Новости, Зарубежье, Россия, КНДР

Россия и КНДР договорились о противостоянии США

13:55 19.10.2023 (обновлено: 14:00 19.10.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в КНДР
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в КНДР
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров в Пхеньяне акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США. Об этом 19 октября сообщили в МИД России
"Стороны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится на сайте ведомства.
Накануне Лавров прибыл в Северную Корею с двухдневным визитом, который проходит через месяц после поездки Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме Восточный в Амурской области.
Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.
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