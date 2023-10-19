https://ukraina.ru/20231019/1050324878.html

Россия и КНДР договорились о противостоянии США

Россия и КНДР договорились о противостоянии США - 19.10.2023 Украина.ру

Россия и КНДР договорились о противостоянии США

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров в Пхеньяне акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США. Об этом 19 октября сообщили в МИД России

2023-10-19T13:55

2023-10-19T13:55

2023-10-19T14:00

сергей лавров

сша

новости

зарубежье

россия

кндр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050326120_0:98:1187:766_1920x0_80_0_0_4873a20289c2c6747867a9d2acb1f48f.jpg

"Стороны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится на сайте ведомства.Накануне Лавров прибыл в Северную Корею с двухдневным визитом, который проходит через месяц после поездки Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме Восточный в Амурской области. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.

https://ukraina.ru/20230917/1049468535.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей лавров, сша, новости, зарубежье, россия, кндр