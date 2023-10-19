Россия и КНДР договорились о противостоянии США
13:55 19.10.2023 (обновлено: 14:00 19.10.2023)
© Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров в Пхеньяне акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США. Об этом 19 октября сообщили в МИД России
"Стороны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится на сайте ведомства.
Накануне Лавров прибыл в Северную Корею с двухдневным визитом, который проходит через месяц после поездки Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме Восточный в Амурской области.
Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.