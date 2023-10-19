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"Служили на бумаге": Львовский суд избрал меру пресечения сотруднику военкомата

"Служили на бумаге": Львовский суд избрал меру пресечения сотруднику военкомата - 19.10.2023 Украина.ру

"Служили на бумаге": Львовский суд избрал меру пресечения сотруднику военкомата

Лычаковский районный суд города Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру роты охраны Ивано-Франковского военкомата, который "принял на службу" семь игроков футбольной команды. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР)

2023-10-19T12:06

2023-10-19T12:06

2023-10-19T12:06

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Подозреваемый обвиняется в превышении служебных полномочий.Суд разрешил внести залог в 214 тысяч гривен (567 тысяч рублей) и на месяц отстранил его от исполнения обязанностей.Следствие установило, что командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек – игроков и тренеров местной профессиональной футбольной команды. "Все они служили только на "бумаге" и не выполняли никаких военных обязанностей", сообщили в ГБР.Уголовным делом занимается Ивано-Франковская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

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новости, украина, ивано-франковская область, львов, военкомат, военком, гбр, футболист