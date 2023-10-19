https://ukraina.ru/20231019/1050320909.html
"Служили на бумаге": Львовский суд избрал меру пресечения сотруднику военкомата
"Служили на бумаге": Львовский суд избрал меру пресечения сотруднику военкомата - 19.10.2023 Украина.ру
"Служили на бумаге": Львовский суд избрал меру пресечения сотруднику военкомата
Лычаковский районный суд города Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру роты охраны Ивано-Франковского военкомата, который "принял на службу" семь игроков футбольной команды. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР)
2023-10-19T12:06
2023-10-19T12:06
2023-10-19T12:06
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украина
ивано-франковская область
львов
военкомат
военком
гбр
футболист
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Подозреваемый обвиняется в превышении служебных полномочий.Суд разрешил внести залог в 214 тысяч гривен (567 тысяч рублей) и на месяц отстранил его от исполнения обязанностей.Следствие установило, что командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек – игроков и тренеров местной профессиональной футбольной команды. "Все они служили только на "бумаге" и не выполняли никаких военных обязанностей", сообщили в ГБР.Уголовным делом занимается Ивано-Франковская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.
https://ukraina.ru/20230825/1048941817.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ивано-франковская область, львов, военкомат, военком, гбр, футболист
Новости, Украина, Ивано-Франковская область, Львов, военкомат, военком, ГБР, футболист
"Служили на бумаге": Львовский суд избрал меру пресечения сотруднику военкомата
Лычаковский районный суд города Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру роты охраны Ивано-Франковского военкомата, который "принял на службу" семь игроков футбольной команды. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР)