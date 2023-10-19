https://ukraina.ru/20231019/1050319961.html

Чистая прибыль 500 тысяч долларов. На Украине задержали банду наркоторговцев

Чистая прибыль 500 тысяч долларов. На Украине задержали банду наркоторговцев - 19.10.2023 Украина.ру

Чистая прибыль 500 тысяч долларов. На Украине задержали банду наркоторговцев

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Нацполиции Украины разоблачили сеть наркоторговцев. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ГБР

2023-10-19T12:12

2023-10-19T12:12

2023-10-19T12:12

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На Украине разоблачили разоблачили крупную сеть по торговле наркотиками.Годовой объем "выращенной высокотехнологичным методом гидропоники" конопли составил более одной тонны. Чистая прибыль дельцов составляла более 500 тысяч долларов, сообщили в ГБР.Злоумышленники организовали работу ряда нарколабораторий на территории нескольких областей, в том числе Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Харьковской.На вырученные средства наркоторговцы скупали движимое и недвижимое имущество. По данным следствия, их деятельность прикрывали работники правоохранительных органов.В настоящее время задержали 10 участников группов, среди которых организаторы, химики-исполнители и другие специалисты, а также руководитель одного из подразделений одного из областных правоохранительных органов, который входил в преступную организацию и прикрывал ее деятельность.Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.Лаборатории маскировали под фермерские хозяйства, во время обыска сотрудники ГБР обнаружили более 10 килограммов готового к продаже и потреблению наркотика.

https://ukraina.ru/20230906/1049213493.html

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новости, украина, гбр, полиция, наркотики, наркотики, наркоторговля, конопля