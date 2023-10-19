Чистая прибыль 500 тысяч долларов. На Украине задержали банду наркоторговцев - 19.10.2023 Украина.ру
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Чистая прибыль 500 тысяч долларов. На Украине задержали банду наркоторговцев
Чистая прибыль 500 тысяч долларов. На Украине задержали банду наркоторговцев - 19.10.2023 Украина.ру
Чистая прибыль 500 тысяч долларов. На Украине задержали банду наркоторговцев
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Нацполиции Украины разоблачили сеть наркоторговцев. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ГБР
2023-10-19T12:12
2023-10-19T12:12
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На Украине разоблачили разоблачили крупную сеть по торговле наркотиками.Годовой объем "выращенной высокотехнологичным методом гидропоники" конопли составил более одной тонны. Чистая прибыль дельцов составляла более 500 тысяч долларов, сообщили в ГБР.Злоумышленники организовали работу ряда нарколабораторий на территории нескольких областей, в том числе Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Харьковской.На вырученные средства наркоторговцы скупали движимое и недвижимое имущество. По данным следствия, их деятельность прикрывали работники правоохранительных органов.В настоящее время задержали 10 участников группов, среди которых организаторы, химики-исполнители и другие специалисты, а также руководитель одного из подразделений одного из областных правоохранительных органов, который входил в преступную организацию и прикрывал ее деятельность.Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.Лаборатории маскировали под фермерские хозяйства, во время обыска сотрудники ГБР обнаружили более 10 килограммов готового к продаже и потреблению наркотика.
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новости, украина, гбр, полиция, наркотики, наркотики, наркоторговля, конопля
Новости, Украина, ГБР, полиция, наркотики, наркотики, наркоторговля, конопля

Чистая прибыль 500 тысяч долларов. На Украине задержали банду наркоторговцев

12:12 19.10.2023
 
© dbr.gov.ua
© dbr.gov.ua
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Нацполиции Украины разоблачили сеть наркоторговцев. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ГБР
На Украине разоблачили разоблачили крупную сеть по торговле наркотиками.
Годовой объем "выращенной высокотехнологичным методом гидропоники" конопли составил более одной тонны. Чистая прибыль дельцов составляла более 500 тысяч долларов, сообщили в ГБР.
Злоумышленники организовали работу ряда нарколабораторий на территории нескольких областей, в том числе Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Харьковской.
На вырученные средства наркоторговцы скупали движимое и недвижимое имущество. По данным следствия, их деятельность прикрывали работники правоохранительных органов.
© dbr.gov.ua
© dbr.gov.ua
В настоящее время задержали 10 участников группов, среди которых организаторы, химики-исполнители и другие специалисты, а также руководитель одного из подразделений одного из областных правоохранительных органов, который входил в преступную организацию и прикрывал ее деятельность.
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Лаборатории маскировали под фермерские хозяйства, во время обыска сотрудники ГБР обнаружили более 10 килограммов готового к продаже и потреблению наркотика.
© dbr.gov.ua
© dbr.gov.ua
6 сентября, 17:30
Две тонны кокаина, найденные у берегов Сицилии, могут принадлежать украинскому наркобаронуЗа сетью международных нелегальных компаний по выманиванию денег и торговле наркотиками может стоять украинец Олег Куцурук по прозвищу "Итальянец". Об этом 6 сентября написало украинское издание "Лента"
 
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