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Напоили и отправили собирать деньги для ВСУ: украинский рэпер извинился за пьяный концерт

Напоили и отправили собирать деньги для ВСУ: украинский рэпер извинился за пьяный концерт - 19.10.2023 Украина.ру

Напоили и отправили собирать деньги для ВСУ: украинский рэпер извинился за пьяный концерт

Лидер украинской группы "Коррупция" Миша Крупин опубликовал покаянное видео за состоявшийся 18 октября пьяный концерт в ресторане Reef. Музыкант пообещал, что его в таком виде больше не увидят.

2023-10-19T10:44

2023-10-19T10:44

2023-10-19T10:44

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Концерт в известном одесском ресторане был заявлен как благотворительный. Деньги собирали на покупку автомобиля для воюющих в Донбассе украинских военнослужащих.В начале концерта Крупин сообщил, что его напоили по приезду в Одессу. В ходе концерта он обращался к аудитории с ненормативной лексикой.На следующее утро музыкант записал и опубликовал видео со своими извинениями. Он пообещал не повторять позора предыдущего вечера и на некоторое время воздержаться от концертов.

https://ukraina.ru/20231018/1050308915.html

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