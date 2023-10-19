Напоили и отправили собирать деньги для ВСУ: украинский рэпер извинился за пьяный концерт - 19.10.2023 Украина.ру
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Напоили и отправили собирать деньги для ВСУ: украинский рэпер извинился за пьяный концерт
Напоили и отправили собирать деньги для ВСУ: украинский рэпер извинился за пьяный концерт - 19.10.2023 Украина.ру
Напоили и отправили собирать деньги для ВСУ: украинский рэпер извинился за пьяный концерт
Лидер украинской группы "Коррупция" Миша Крупин опубликовал покаянное видео за состоявшийся 18 октября пьяный концерт в ресторане Reef. Музыкант пообещал, что его в таком виде больше не увидят.
2023-10-19T10:44
2023-10-19T10:44
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Концерт в известном одесском ресторане был заявлен как благотворительный. Деньги собирали на покупку автомобиля для воюющих в Донбассе украинских военнослужащих.В начале концерта Крупин сообщил, что его напоили по приезду в Одессу. В ходе концерта он обращался к аудитории с ненормативной лексикой.На следующее утро музыкант записал и опубликовал видео со своими извинениями. Он пообещал не повторять позора предыдущего вечера и на некоторое время воздержаться от концертов.
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новости, новости украины, одесса, шоу, шоу-бизнес, рэпер, концерт
Новости, Новости Украины, Одесса, шоу, шоу-бизнес, рэпер, концерт

Напоили и отправили собирать деньги для ВСУ: украинский рэпер извинился за пьяный концерт

10:44 19.10.2023
 
© Фото : Одеська міська рада / TelegramОдесса пляж
Одесса пляж - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : Одеська міська рада / Telegram
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Лидер украинской группы "Коррупция" Миша Крупин опубликовал покаянное видео за состоявшийся 18 октября пьяный концерт в ресторане Reef. Музыкант пообещал, что его в таком виде больше не увидят.
Концерт в известном одесском ресторане был заявлен как благотворительный. Деньги собирали на покупку автомобиля для воюющих в Донбассе украинских военнослужащих.
В начале концерта Крупин сообщил, что его напоили по приезду в Одессу. В ходе концерта он обращался к аудитории с ненормативной лексикой.
На следующее утро музыкант записал и опубликовал видео со своими извинениями. Он пообещал не повторять позора предыдущего вечера и на некоторое время воздержаться от концертов.
Национальная полиция нацполиция автобус полицейский - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 19:45
В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналыПереселенец из Херсонской области совершил самоубийство после получения повестки. Об произошедшем 18 октября в Одессе инциденте сообщают украинские ТГ-каналы и пользователи соцсетей.
 
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