Напоили и отправили собирать деньги для ВСУ: украинский рэпер извинился за пьяный концерт
Лидер украинской группы "Коррупция" Миша Крупин опубликовал покаянное видео за состоявшийся 18 октября пьяный концерт в ресторане Reef. Музыкант пообещал, что его в таком виде больше не увидят.
Концерт в известном одесском ресторане был заявлен как благотворительный. Деньги собирали на покупку автомобиля для воюющих в Донбассе украинских военнослужащих.
В начале концерта Крупин сообщил, что его напоили по приезду в Одессу. В ходе концерта он обращался к аудитории с ненормативной лексикой.
На следующее утро музыкант записал и опубликовал видео со своими извинениями. Он пообещал не повторять позора предыдущего вечера и на некоторое время воздержаться от концертов.