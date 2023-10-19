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Нацполиция Украины выявила сеть массового вовлечения в проституцию
Нацполиция Украины выявила сеть массового вовлечения в проституцию - 19.10.2023 Украина.ру
Нацполиция Украины выявила сеть массового вовлечения в проституцию
Крупную сеть по массовому вовлечению в проституцию разоблачила Нацполиция Украины. Полицейские сообщили 18 октября о задержании организатора преступной сети и его соучастников во Львове.
2023-10-19T10:09
2023-10-19T10:09
2023-10-19T10:09
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"Криминальная сеть работала в Киеве, Харькове, Львове и некоторых странах Европы. Установлено, что фигуранты вовлекли в занятие проституцией 150 женщин.", - сказано в официальном сообщении.Сутенёры использовали специально созданные каналы в Тelegram, их администрировала сообщница организатора преступной схемы. Она же подыскивала новых женщин для вовлечения в проституцию.Стоимость сексуальных услуг проституток оценивалась от $400 до $3000. Ежемесячный доход злоумышленников составлял около полмиллиона гривен (более 1,3 млн руб.). Организатору преступной схемы грозит до семи лет лишения свободы.
https://ukraina.ru/20230411/1045220495.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Новости Украины, Львов, Киев, Харьков, проституция, торговля людьми, криминал, уголовное дело, ЕС, Украина-ЕС
Нацполиция Украины выявила сеть массового вовлечения в проституцию
Крупную сеть по массовому вовлечению в проституцию разоблачила Нацполиция Украины. Полицейские сообщили 18 октября о задержании организатора преступной сети и его соучастников во Львове.