Нацполиция Украины выявила сеть массового вовлечения в проституцию - 19.10.2023 Украина.ру
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Нацполиция Украины выявила сеть массового вовлечения в проституцию
Нацполиция Украины выявила сеть массового вовлечения в проституцию - 19.10.2023 Украина.ру
Нацполиция Украины выявила сеть массового вовлечения в проституцию
Крупную сеть по массовому вовлечению в проституцию разоблачила Нацполиция Украины. Полицейские сообщили 18 октября о задержании организатора преступной сети и его соучастников во Львове.
2023-10-19T10:09
2023-10-19T10:09
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"Криминальная сеть работала в Киеве, Харькове, Львове и некоторых странах Европы. Установлено, что фигуранты вовлекли в занятие проституцией 150 женщин.", - сказано в официальном сообщении.Сутенёры использовали специально созданные каналы в Тelegram, их администрировала сообщница организатора преступной схемы. Она же подыскивала новых женщин для вовлечения в проституцию.Стоимость сексуальных услуг проституток оценивалась от $400 до $3000. Ежемесячный доход злоумышленников составлял около полмиллиона гривен (более 1,3 млн руб.). Организатору преступной схемы грозит до семи лет лишения свободы.
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новости, новости украины, львов, киев, харьков, проституция, торговля людьми, криминал, уголовное дело, ес, украина-ес
Новости, Новости Украины, Львов, Киев, Харьков, проституция, торговля людьми, криминал, уголовное дело, ЕС, Украина-ЕС

Нацполиция Украины выявила сеть массового вовлечения в проституцию

10:09 19.10.2023
 
© Yu Nguyen / flickr
© Yu Nguyen / flickr
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Крупную сеть по массовому вовлечению в проституцию разоблачила Нацполиция Украины. Полицейские сообщили 18 октября о задержании организатора преступной сети и его соучастников во Львове.
"Криминальная сеть работала в Киеве, Харькове, Львове и некоторых странах Европы. Установлено, что фигуранты вовлекли в занятие проституцией 150 женщин.", - сказано в официальном сообщении.
Сутенёры использовали специально созданные каналы в Тelegram, их администрировала сообщница организатора преступной схемы. Она же подыскивала новых женщин для вовлечения в проституцию.
Стоимость сексуальных услуг проституток оценивалась от $400 до $3000. Ежемесячный доход злоумышленников составлял около полмиллиона гривен (более 1,3 млн руб.). Организатору преступной схемы грозит до семи лет лишения свободы.
11 апреля, 16:13
"Проституция превратилась в бренд Украины". В Европе рассказали об украинском секс-бизнесеМассовая миграция в Европу привела к тяжелым социальным последствиям для украинских беженцев. Многие молодые украинки оказались вовлечены в так называемую сферу сексуальных услуг, как это называют сегодня в Евросоюзе
 
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