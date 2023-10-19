https://ukraina.ru/20231019/1050314773.html

Медведев рассказал о "банальном приеме" США в ситуации с конфликтом в Израиле

Медведев рассказал о "банальном приеме" США в ситуации с конфликтом в Израиле - 19.10.2023 Украина.ру

Медведев рассказал о "банальном приеме" США в ситуации с конфликтом в Израиле

США на ближневосточном треке идет привычным путем и делает ставку только на силу вместо попыток хоть как-то смягчить остроту противостояния. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для "Известий"

2023-10-19T07:17

2023-10-19T07:17

2023-10-19T07:35

израиль

сша

зарубежье

дмитрий медведев

сила

новости

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"Сейчас Америка вновь идет привычным путем и делает ставку только на силу, стараясь показать, кто в регионе хозяин. Вместо попыток хоть как-то смягчить остроту противостояния, используя рычаги дипломатии (как официальные, так и непубличные), мы видим американские авианосцы у берегов Израиля и внесенный в Конгресс законопроект о поставках оружия этой стране более чем на два миллиарда долларов (хотя израильтяне просят уже десять)", - написал он.Медведев напомнил что в этом же проекте предлагают узаконить и объединить ассигнования на помощь Израилю, Украине и Тайваню.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.США на днях отправили в Средиземное море два своих авианосца. А затем 2 тысячи морских пехотинцев.При этом заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер заявлял, что США не рассматривают возможность участия американских военных в операциях по освобождению заложников из сектора Газа.

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израиль, сша, зарубежье, дмитрий медведев, сила, новости