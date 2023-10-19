Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах - 19.10.2023 Украина.ру
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Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах
Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах - 19.10.2023 Украина.ру
Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах
На стриминговой платформе Netflix распространяется короткометражный фильм "Лагерь мужества" об отдыхе "украинских беженцев" в австрийских Альпах. Официальная премьера фильма состоялась 15 октября в венском ресторане с участием украинских чиновников и местной "украинкой общины".
2023-10-19T00:00
2023-10-19T00:00
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Главными героинями пропагандистской киноленты американского режиссёра Макса Лоу стали украинская девочка Милана и её бабушка Ольга. Бежавшие от боевых действий из Мариуполя, они провели время в летнем горном лагере. Сейчас они проживают в Братиславе.Лагерь в австрийских Альпах организован фондом Mountain Seed Foundation (MSF). Его основал в 2021 году отставной морской пехотинец армии США Нейтан Шмидт вместе со своей украинской женой Ириной Приходько для "пострадавших от российской агрессии".Шмидт - участник спецоперации США в Ираке, избравший скалолазание в Альпах для преодоления своих послевоенных стрессовых расстройств. С той же целью в австрийский "Лагерь мужества" привлекаются члены семей погибших украинских военнослужащих.Мариуполь в 2022 году подвергся сильным разрушениям из-за решения военно-политического руководства Украины превратить город в крепость. Владимир Зеленский приказал неонацистским формированиям сражаться в окружении. По словам пленённых украинских военнослужащих, российские военные позволили им выйти из подземных укрытий и сдаться в плен по итогам договорённостей Киева с Москвой о негласном освобождении находившихся вместе с ними высокопоставленных военных из США.
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новости, пропаганда, netflix, австрия, вена, украина, сво, всу, "азов", мариуполь, сша, кино
Новости, пропаганда, Netflix, Австрия, Вена, Украина, СВО, ВСУ, "Азов", Мариуполь, США, кино

Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах

00:00 19.10.2023
 
© flickr.com / Stock CatalogNetflix
Netflix - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© flickr.com / Stock Catalog
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На стриминговой платформе Netflix распространяется короткометражный фильм "Лагерь мужества" об отдыхе "украинских беженцев" в австрийских Альпах. Официальная премьера фильма состоялась 15 октября в венском ресторане с участием украинских чиновников и местной "украинкой общины".
Главными героинями пропагандистской киноленты американского режиссёра Макса Лоу стали украинская девочка Милана и её бабушка Ольга. Бежавшие от боевых действий из Мариуполя, они провели время в летнем горном лагере. Сейчас они проживают в Братиславе.
Лагерь в австрийских Альпах организован фондом Mountain Seed Foundation (MSF). Его основал в 2021 году отставной морской пехотинец армии США Нейтан Шмидт вместе со своей украинской женой Ириной Приходько для "пострадавших от российской агрессии".
Шмидт - участник спецоперации США в Ираке, избравший скалолазание в Альпах для преодоления своих послевоенных стрессовых расстройств. С той же целью в австрийский "Лагерь мужества" привлекаются члены семей погибших украинских военнослужащих.
Мариуполь в 2022 году подвергся сильным разрушениям из-за решения военно-политического руководства Украины превратить город в крепость. Владимир Зеленский приказал неонацистским формированиям сражаться в окружении. По словам пленённых украинских военнослужащих, российские военные позволили им выйти из подземных укрытий и сдаться в плен по итогам договорённостей Киева с Москвой о негласном освобождении находившихся вместе с ними высокопоставленных военных из США.
Продолжаются бои за Мариуполь - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 17:59
ВСУшника, который расстреливал мирных в Мариуполе, приговорили к пожизненномуВерховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего морпеха ВСУ Андрея Скорины. Он признан виновным в расстрелах мирных жителей Мариуполя, сообщила 12 октября Генпрокуратура России.
 
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