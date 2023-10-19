https://ukraina.ru/20231019/1050306421.html
Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах
Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах - 19.10.2023 Украина.ру
Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах
На стриминговой платформе Netflix распространяется короткометражный фильм "Лагерь мужества" об отдыхе "украинских беженцев" в австрийских Альпах. Официальная премьера фильма состоялась 15 октября в венском ресторане с участием украинских чиновников и местной "украинкой общины".
2023-10-19T00:00
2023-10-19T00:00
2023-10-19T00:00
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Главными героинями пропагандистской киноленты американского режиссёра Макса Лоу стали украинская девочка Милана и её бабушка Ольга. Бежавшие от боевых действий из Мариуполя, они провели время в летнем горном лагере. Сейчас они проживают в Братиславе.Лагерь в австрийских Альпах организован фондом Mountain Seed Foundation (MSF). Его основал в 2021 году отставной морской пехотинец армии США Нейтан Шмидт вместе со своей украинской женой Ириной Приходько для "пострадавших от российской агрессии".Шмидт - участник спецоперации США в Ираке, избравший скалолазание в Альпах для преодоления своих послевоенных стрессовых расстройств. С той же целью в австрийский "Лагерь мужества" привлекаются члены семей погибших украинских военнослужащих.Мариуполь в 2022 году подвергся сильным разрушениям из-за решения военно-политического руководства Украины превратить город в крепость. Владимир Зеленский приказал неонацистским формированиям сражаться в окружении. По словам пленённых украинских военнослужащих, российские военные позволили им выйти из подземных укрытий и сдаться в плен по итогам договорённостей Киева с Москвой о негласном освобождении находившихся вместе с ними высокопоставленных военных из США.
https://ukraina.ru/20231012/1050135795.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пропаганда, netflix, австрия, вена, украина, сво, всу, "азов", мариуполь, сша, кино
Новости, пропаганда, Netflix, Австрия, Вена, Украина, СВО, ВСУ, "Азов", Мариуполь, США, кино
Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах
На стриминговой платформе Netflix распространяется короткометражный фильм "Лагерь мужества" об отдыхе "украинских беженцев" в австрийских Альпах. Официальная премьера фильма состоялась 15 октября в венском ресторане с участием украинских чиновников и местной "украинкой общины".
Главными героинями пропагандистской киноленты американского режиссёра Макса Лоу стали украинская девочка Милана и её бабушка Ольга. Бежавшие от боевых действий из Мариуполя, они провели время в летнем горном лагере. Сейчас они проживают в Братиславе.
Лагерь в австрийских Альпах организован фондом Mountain Seed Foundation (MSF). Его основал в 2021 году отставной морской пехотинец армии США Нейтан Шмидт вместе со своей украинской женой Ириной Приходько для "пострадавших от российской агрессии".
Шмидт - участник спецоперации США в Ираке, избравший скалолазание в Альпах для преодоления своих послевоенных стрессовых расстройств. С той же целью в австрийский "Лагерь мужества" привлекаются члены семей погибших украинских военнослужащих.
Мариуполь в 2022 году подвергся сильным разрушениям из-за решения военно-политического руководства Украины превратить город в крепость. Владимир Зеленский приказал неонацистским формированиям сражаться в окружении. По словам пленённых украинских военнослужащих, российские военные позволили им выйти из подземных укрытий и сдаться в плен по итогам договорённостей Киева с Москвой о негласном освобождении находившихся вместе с ними высокопоставленных военных из США.