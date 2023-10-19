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Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах

Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах - 19.10.2023 Украина.ру

Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах

На стриминговой платформе Netflix распространяется короткометражный фильм "Лагерь мужества" об отдыхе "украинских беженцев" в австрийских Альпах. Официальная премьера фильма состоялась 15 октября в венском ресторане с участием украинских чиновников и местной "украинкой общины".

2023-10-19T00:00

2023-10-19T00:00

2023-10-19T00:00

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Главными героинями пропагандистской киноленты американского режиссёра Макса Лоу стали украинская девочка Милана и её бабушка Ольга. Бежавшие от боевых действий из Мариуполя, они провели время в летнем горном лагере. Сейчас они проживают в Братиславе.Лагерь в австрийских Альпах организован фондом Mountain Seed Foundation (MSF). Его основал в 2021 году отставной морской пехотинец армии США Нейтан Шмидт вместе со своей украинской женой Ириной Приходько для "пострадавших от российской агрессии".Шмидт - участник спецоперации США в Ираке, избравший скалолазание в Альпах для преодоления своих послевоенных стрессовых расстройств. С той же целью в австрийский "Лагерь мужества" привлекаются члены семей погибших украинских военнослужащих.Мариуполь в 2022 году подвергся сильным разрушениям из-за решения военно-политического руководства Украины превратить город в крепость. Владимир Зеленский приказал неонацистским формированиям сражаться в окружении. По словам пленённых украинских военнослужащих, российские военные позволили им выйти из подземных укрытий и сдаться в плен по итогам договорённостей Киева с Москвой о негласном освобождении находившихся вместе с ними высокопоставленных военных из США.

https://ukraina.ru/20231012/1050135795.html

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новости, пропаганда, netflix, австрия, вена, украина, сво, всу, "азов", мариуполь, сша, кино