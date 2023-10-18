"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке - 19.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231018/1050309453.html
"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке
"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке - 19.10.2023 Украина.ру
"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке
Резонансное дело о многомиллионной взятке завершилось мягким приговором бывшему министру Николаю Злочевскому – его обязали выплатить 68 тысяч гривен (почти две тысяч долларов). Об этом пишет издание "Украинская правда"
2023-10-18T20:56
2023-10-19T00:57
новости
николай злочевский
приговор
суд
украина
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101824/57/1018245798_0:0:2538:1429_1920x0_80_0_0_f9da4589880f9704d72b9bbb3af3b532.jpg
По данным источника, экс-министр "купил" судей, которые в очередной раз подтвердили статус Украины как самой коррумпированной страны. Злочевский избежал реального наказания якобы перечислив деньги Вооружённым силам Украины.Мягкие приговоры уже давно не редкость на Украине. Всё чаще размер кошелька позволяет преступнику откупаться от наказания, удовлетворяя "общественный интерес" определенными денежными взносами, констатирует СМИ. В качестве примера приводится факт изменения обвинения, которое предъявляли Злочевскому – в марте этого года суд ослабил статью обвинения экс-министру. Ранее судили взяточника, а после – уже чиновника, злоупотребившего своим влиянием. Украинский суд якобы не нашёл достаточного количества доказательств для обвинения в коррупции. После того, как суд пошёл на уступки, Злочевский перевёл деньги ВСУ. Так, донат киевским боевикам обнулил украинский закон. Насколько такие действия правомерны – вопрос риторический. Впрочем, бывший министр уже неоднократно "решал" свои проблемы с законом. В разные периоды он фигурировал или потенциально мог иметь отношение к минимум семи уголовным производствам. Речь шла о незаконном обогащении и легализации преступных средств, присвоении государственного имущества, хищении средств банков, уклонении от налогов. Большинство этих дел были либо закрыты, либо ни к чему не привели. Напомним, в июне 2020 года бывший украинский министр экологии Николай Злочевский пытался передать руководству антикоррупционных органов пять миллионов долларов, чтобы те закрыли его дело, связанное с выдачей кредитов "Реал-банка". Передачу взятки сорвали правоохранители. Ранее "Украина.ру" писала, что бывший министр экологии Николай Злочевский занимает особое место в списке украинских олигархов, потому как сумел серьезно подмочить репутацию нынешнего президента США и его семейства.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101824/57/1018245798_0:0:2538:1905_1920x0_80_0_0_9afbcbfcf257d0f081a632361ae3a8f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, николай злочевский, приговор, суд, украина, всу
Новости, Николай Злочевский, приговор, Суд, Украина, ВСУ

"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке

20:56 18.10.2023 (обновлено: 00:57 19.10.2023)
 
© Фото : Svetlana.pashko
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Svetlana.pashko
Читать в
Резонансное дело о многомиллионной взятке завершилось мягким приговором бывшему министру Николаю Злочевскому – его обязали выплатить 68 тысяч гривен (почти две тысяч долларов). Об этом пишет издание "Украинская правда"
По данным источника, экс-министр "купил" судей, которые в очередной раз подтвердили статус Украины как самой коррумпированной страны. Злочевский избежал реального наказания якобы перечислив деньги Вооружённым силам Украины.
"Никто из четырех фигурантов дела не отправился в тюрьму. Ни у кого не конфисковали имущество. Все официально получили очень мягкие наказания. При этом они перечислили деньги на Силы обороны. На всех – около 855,5 миллиона гривен", – пишут журналисты, ссылаясь данные собственного расследования.
Мягкие приговоры уже давно не редкость на Украине. Всё чаще размер кошелька позволяет преступнику откупаться от наказания, удовлетворяя "общественный интерес" определенными денежными взносами, констатирует СМИ.
В качестве примера приводится факт изменения обвинения, которое предъявляли Злочевскому – в марте этого года суд ослабил статью обвинения экс-министру. Ранее судили взяточника, а после – уже чиновника, злоупотребившего своим влиянием. Украинский суд якобы не нашёл достаточного количества доказательств для обвинения в коррупции.
После того, как суд пошёл на уступки, Злочевский перевёл деньги ВСУ. Так, донат киевским боевикам обнулил украинский закон. Насколько такие действия правомерны – вопрос риторический.
"Экс-министр перечислил на ВСУ 500 миллионов гривен. Еще на 160,56 миллиона Силам обороны помогла компания, подконтрольная родственникам Злочевского", – уточняет источник.
Впрочем, бывший министр уже неоднократно "решал" свои проблемы с законом. В разные периоды он фигурировал или потенциально мог иметь отношение к минимум семи уголовным производствам. Речь шла о незаконном обогащении и легализации преступных средств, присвоении государственного имущества, хищении средств банков, уклонении от налогов. Большинство этих дел были либо закрыты, либо ни к чему не привели.
Напомним, в июне 2020 года бывший украинский министр экологии Николай Злочевский пытался передать руководству антикоррупционных органов пять миллионов долларов, чтобы те закрыли его дело, связанное с выдачей кредитов "Реал-банка". Передачу взятки сорвали правоохранители.
Ранее "Украина.ру" писала, что бывший министр экологии Николай Злочевский занимает особое место в списке украинских олигархов, потому как сумел серьезно подмочить репутацию нынешнего президента США и его семейства.
 
НовостиНиколай ЗлочевскийприговорСудУкраинаВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:39ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
02:06Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ
01:45Украина ревнует США к Израилю – Медведев
01:22В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News
00:46Против геноцида палестинского народа американцы выступили у Капитолийского холма
00:18В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры
00:00Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах
23:54Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране
23:22Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США
22:54"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль
22:29Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии
22:06На Украине поддержали легализацию однополых браков
21:39"Танчики для ВСУ": зарубежная компания предложила пользователям донатить боевикам не отрываясь от игр
20:56"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке
19:59ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо
19:51Почему Зеленского не допустили к телу Байдена в Израиле - Незалежко
19:45В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы
19:23Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле
19:00Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы
18:50Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе
Лента новостейМолния