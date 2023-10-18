https://ukraina.ru/20231018/1050309453.html

"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке

"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке - 19.10.2023 Украина.ру

"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке

Резонансное дело о многомиллионной взятке завершилось мягким приговором бывшему министру Николаю Злочевскому – его обязали выплатить 68 тысяч гривен (почти две тысяч долларов). Об этом пишет издание "Украинская правда"

2023-10-18T20:56

2023-10-18T20:56

2023-10-19T00:57

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По данным источника, экс-министр "купил" судей, которые в очередной раз подтвердили статус Украины как самой коррумпированной страны. Злочевский избежал реального наказания якобы перечислив деньги Вооружённым силам Украины.Мягкие приговоры уже давно не редкость на Украине. Всё чаще размер кошелька позволяет преступнику откупаться от наказания, удовлетворяя "общественный интерес" определенными денежными взносами, констатирует СМИ. В качестве примера приводится факт изменения обвинения, которое предъявляли Злочевскому – в марте этого года суд ослабил статью обвинения экс-министру. Ранее судили взяточника, а после – уже чиновника, злоупотребившего своим влиянием. Украинский суд якобы не нашёл достаточного количества доказательств для обвинения в коррупции. После того, как суд пошёл на уступки, Злочевский перевёл деньги ВСУ. Так, донат киевским боевикам обнулил украинский закон. Насколько такие действия правомерны – вопрос риторический. Впрочем, бывший министр уже неоднократно "решал" свои проблемы с законом. В разные периоды он фигурировал или потенциально мог иметь отношение к минимум семи уголовным производствам. Речь шла о незаконном обогащении и легализации преступных средств, присвоении государственного имущества, хищении средств банков, уклонении от налогов. Большинство этих дел были либо закрыты, либо ни к чему не привели. Напомним, в июне 2020 года бывший украинский министр экологии Николай Злочевский пытался передать руководству антикоррупционных органов пять миллионов долларов, чтобы те закрыли его дело, связанное с выдачей кредитов "Реал-банка". Передачу взятки сорвали правоохранители. Ранее "Украина.ру" писала, что бывший министр экологии Николай Злочевский занимает особое место в списке украинских олигархов, потому как сумел серьезно подмочить репутацию нынешнего президента США и его семейства.

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новости, николай злочевский, приговор, суд, украина, всу