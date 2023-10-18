В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы - 18.10.2023 Украина.ру
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В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы
В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы - 18.10.2023 Украина.ру
В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы
Переселенец из Херсонской области совершил самоубийство после получения повестки. Об произошедшем 18 октября в Одессе инциденте сообщают украинские ТГ-каналы и пользователи соцсетей.
2023-10-18T19:45
2023-10-18T19:46
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Согласно сообщениям (некоторые ссылаются на полицию), 35-летний переселенец из Херсонской области покончил с собой в ванной комнате после получения повестки. Тело обнаружила хозяйка съёмной одесской квартиры на Люстдорфской дороге.Сообщения разнятся деталями – о возрасте самоубийцы и тексте в якобы вручённом ему документе. В некоторых упоминается о военной форме на месте суицида.Одесские правоохранители не комментируют инцидент и даже не упоминают о нём. Самоубийства после получения повесток из военкоматов стали на Украине обыденным, но нежелательным для пропаганды явлением.Глава СНБО Алексей Данилов и другие украинские чиновники, отправившие своих детей на Запад в начале СВО, заверяют о небывалом подъёме желающих служить в ВСУ и даже об очередях из таковых около военкоматов. Одновременно с этим Нацполиция Украины и СБУ рапортуют о раскрытии очередных схем уклонения от призыва и мобилизации.
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новости, новости украины, одесса, уклонисты, суицид, мобилизация, криминал, всу, потери всу
Новости, Новости Украины, Одесса, уклонисты, суицид, мобилизация, криминал, ВСУ, потери ВСУ

В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы

19:45 18.10.2023 (обновлено: 19:46 18.10.2023)
 
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Национальная полиция нацполиция автобус полицейский - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національна поліція України
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Переселенец из Херсонской области совершил самоубийство после получения повестки. Об произошедшем 18 октября в Одессе инциденте сообщают украинские ТГ-каналы и пользователи соцсетей.
Согласно сообщениям (некоторые ссылаются на полицию), 35-летний переселенец из Херсонской области покончил с собой в ванной комнате после получения повестки. Тело обнаружила хозяйка съёмной одесской квартиры на Люстдорфской дороге.
Сообщения разнятся деталями – о возрасте самоубийцы и тексте в якобы вручённом ему документе. В некоторых упоминается о военной форме на месте суицида.
Одесские правоохранители не комментируют инцидент и даже не упоминают о нём. Самоубийства после получения повесток из военкоматов стали на Украине обыденным, но нежелательным для пропаганды явлением.
Глава СНБО Алексей Данилов и другие украинские чиновники, отправившие своих детей на Запад в начале СВО, заверяют о небывалом подъёме желающих служить в ВСУ и даже об очередях из таковых около военкоматов. Одновременно с этим Нацполиция Украины и СБУ рапортуют о раскрытии очередных схем уклонения от призыва и мобилизации.
уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 18:02
Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждогоУкраинская полиция отправила под суд организатора схемы незаконной переправки через государственную границу уклонистов. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции по Днепропетровской области
 
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