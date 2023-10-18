https://ukraina.ru/20231018/1050308915.html
В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы
В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы - 18.10.2023 Украина.ру
В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы
Переселенец из Херсонской области совершил самоубийство после получения повестки. Об произошедшем 18 октября в Одессе инциденте сообщают украинские ТГ-каналы и пользователи соцсетей.
2023-10-18T19:45
2023-10-18T19:45
2023-10-18T19:46
новости
новости украины
одесса
уклонисты
суицид
мобилизация
криминал
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/83/1021958380_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3b553cddb07f8823e66f9bf59c696c31.jpg
Согласно сообщениям (некоторые ссылаются на полицию), 35-летний переселенец из Херсонской области покончил с собой в ванной комнате после получения повестки. Тело обнаружила хозяйка съёмной одесской квартиры на Люстдорфской дороге.Сообщения разнятся деталями – о возрасте самоубийцы и тексте в якобы вручённом ему документе. В некоторых упоминается о военной форме на месте суицида.Одесские правоохранители не комментируют инцидент и даже не упоминают о нём. Самоубийства после получения повесток из военкоматов стали на Украине обыденным, но нежелательным для пропаганды явлением.Глава СНБО Алексей Данилов и другие украинские чиновники, отправившие своих детей на Запад в начале СВО, заверяют о небывалом подъёме желающих служить в ВСУ и даже об очередях из таковых около военкоматов. Одновременно с этим Нацполиция Украины и СБУ рапортуют о раскрытии очередных схем уклонения от призыва и мобилизации.
https://ukraina.ru/20230926/1049712554.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/83/1021958380_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_588920c541319512f50afb5fb4443d16.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, одесса, уклонисты, суицид, мобилизация, криминал, всу, потери всу
Новости, Новости Украины, Одесса, уклонисты, суицид, мобилизация, криминал, ВСУ, потери ВСУ
В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы
19:45 18.10.2023 (обновлено: 19:46 18.10.2023)
Переселенец из Херсонской области совершил самоубийство после получения повестки. Об произошедшем 18 октября в Одессе инциденте сообщают украинские ТГ-каналы и пользователи соцсетей.
Согласно сообщениям (некоторые ссылаются на полицию), 35-летний переселенец из Херсонской области покончил с собой в ванной комнате после получения повестки. Тело обнаружила хозяйка съёмной одесской квартиры на Люстдорфской дороге.
Сообщения разнятся деталями – о возрасте самоубийцы и тексте в якобы вручённом ему документе. В некоторых упоминается о военной форме на месте суицида.
Одесские правоохранители не комментируют инцидент и даже не упоминают о нём. Самоубийства после получения повесток из военкоматов стали на Украине обыденным, но нежелательным для пропаганды явлением.
Глава СНБО Алексей Данилов и другие украинские чиновники, отправившие своих детей на Запад в начале СВО, заверяют о небывалом подъёме желающих служить в ВСУ и даже об очередях из таковых около военкоматов. Одновременно с этим Нацполиция Украины и СБУ рапортуют о раскрытии очередных схем уклонения от призыва и мобилизации.