https://ukraina.ru/20231018/1050308915.html

В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы

В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы - 18.10.2023 Украина.ру

В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы

Переселенец из Херсонской области совершил самоубийство после получения повестки. Об произошедшем 18 октября в Одессе инциденте сообщают украинские ТГ-каналы и пользователи соцсетей.

2023-10-18T19:45

2023-10-18T19:45

2023-10-18T19:46

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Согласно сообщениям (некоторые ссылаются на полицию), 35-летний переселенец из Херсонской области покончил с собой в ванной комнате после получения повестки. Тело обнаружила хозяйка съёмной одесской квартиры на Люстдорфской дороге.Сообщения разнятся деталями – о возрасте самоубийцы и тексте в якобы вручённом ему документе. В некоторых упоминается о военной форме на месте суицида.Одесские правоохранители не комментируют инцидент и даже не упоминают о нём. Самоубийства после получения повесток из военкоматов стали на Украине обыденным, но нежелательным для пропаганды явлением.Глава СНБО Алексей Данилов и другие украинские чиновники, отправившие своих детей на Запад в начале СВО, заверяют о небывалом подъёме желающих служить в ВСУ и даже об очередях из таковых около военкоматов. Одновременно с этим Нацполиция Украины и СБУ рапортуют о раскрытии очередных схем уклонения от призыва и мобилизации.

https://ukraina.ru/20230926/1049712554.html

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новости, новости украины, одесса, уклонисты, суицид, мобилизация, криминал, всу, потери всу