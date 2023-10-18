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Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы
Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы - 18.10.2023 Украина.ру
Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы
В районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. Предварительными данными об очередной атаке Вооружённых сил Украины на Крым поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев
2023-10-18T19:00
2023-10-18T19:00
2023-10-18T19:00
новости
крым
севастополь
михаил развожаев
всу
минобороны рф
пво
вс рф
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Он уточнил, что повреждений инфраструктуры и пострадавших в результате взрыва нет.Следом, об уничтожении целей над Крымом сообщили в министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что в этот раз ВСУ использовали несколько ракет. Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле. Жертв и разрушений нет, констатировали в минобороны. По данным на 18:40 в регионе вновь объявлена воздушная тревога.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102447/21/1024472139_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_8a49c0deb1ee78488c1c1308c55c0bab.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, севастополь, михаил развожаев, всу, минобороны рф, пво, вс рф
Новости, Крым, Севастополь, Михаил Развожаев, ВСУ, Минобороны РФ, ПВО, ВС РФ
Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы
В районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. Предварительными данными об очередной атаке Вооружённых сил Украины на Крым поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Он уточнил
, что повреждений инфраструктуры и пострадавших в результате взрыва нет.
"Возгорания на месте не зафиксировано. Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия", – написал Развожаев в телеграм-канале.
Следом, об уничтожении целей над Крымом сообщили
в министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что в этот раз ВСУ использовали несколько ракет.
"18 октября около 17.40 (мск) киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были перехвачены в воздухе", - говорится в сообщении.
Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле. Жертв и разрушений нет, констатировали в минобороны.
По данным на 18:40 в регионе вновь объявлена
воздушная тревога.