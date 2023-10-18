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Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы

Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы - 18.10.2023 Украина.ру

Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы

В районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. Предварительными данными об очередной атаке Вооружённых сил Украины на Крым поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев

2023-10-18T19:00

2023-10-18T19:00

2023-10-18T19:00

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Он уточнил, что повреждений инфраструктуры и пострадавших в результате взрыва нет.Следом, об уничтожении целей над Крымом сообщили в министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что в этот раз ВСУ использовали несколько ракет. Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле. Жертв и разрушений нет, констатировали в минобороны. По данным на 18:40 в регионе вновь объявлена воздушная тревога.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, севастополь, михаил развожаев, всу, минобороны рф, пво, вс рф