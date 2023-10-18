Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы - 18.10.2023 Украина.ру
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Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы
Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы - 18.10.2023 Украина.ру
Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы
В районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. Предварительными данными об очередной атаке Вооружённых сил Украины на Крым поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев
2023-10-18T19:00
2023-10-18T19:00
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Он уточнил, что повреждений инфраструктуры и пострадавших в результате взрыва нет.Следом, об уничтожении целей над Крымом сообщили в министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что в этот раз ВСУ использовали несколько ракет. Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле. Жертв и разрушений нет, констатировали в минобороны. По данным на 18:40 в регионе вновь объявлена воздушная тревога.
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новости, крым, севастополь, михаил развожаев, всу, минобороны рф, пво, вс рф
Новости, Крым, Севастополь, Михаил Развожаев, ВСУ, Минобороны РФ, ПВО, ВС РФ

Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы

19:00 18.10.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредставление врио губернатора Севастополя М. Развожаева
Представление врио губернатора Севастополя М. Развожаева - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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В районе Кара-Кобы была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала на земле в поле. Предварительными данными об очередной атаке Вооружённых сил Украины на Крым поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Он уточнил, что повреждений инфраструктуры и пострадавших в результате взрыва нет.
"Возгорания на месте не зафиксировано. Все расчеты возвращены в пункты дислокации, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия", – написал Развожаев в телеграм-канале.
Следом, об уничтожении целей над Крымом сообщили в министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что в этот раз ВСУ использовали несколько ракет.
"18 октября около 17.40 (мск) киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были перехвачены в воздухе", - говорится в сообщении.
Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле. Жертв и разрушений нет, констатировали в минобороны.
По данным на 18:40 в регионе вновь объявлена воздушная тревога.
 
НовостиКрымСевастопольМихаил РазвожаевВСУМинобороны РФПВОВС РФ
 
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