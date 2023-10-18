Украинский омбусмен призвал "очистить города Украины от русского языка" - 18.10.2023 Украина.ру
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Украинский омбусмен призвал "очистить города Украины от русского языка"
Украинский омбусмен призвал "очистить города Украины от русского языка" - 18.10.2023 Украина.ру
Украинский омбусмен призвал "очистить города Украины от русского языка"
Заменить язык мовой в очередной раз призвал омбудсмен Украины Тарас Креминь. Теперь он решительно выступил за переименование вывесок и наружной рекламы в стране, о чём написал в сети
2023-10-18T18:43
2023-10-18T22:47
новости
украина
запрет
язык
тарас креминь
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Также он отметил, что в некоторых населённых пунктах Украины уже сделали обязательным исполнение вывесок и рекламы на государственном языке, внеся изменения в соответствующие нормативные акты. В Одессе, Николаеве и Ужгороде усилен контроль над этим процессом благодаря рейдам. Тарас Креминь – ярый противник русского языка на протяжении многих лет. Так, в 2021 году он потребовал, чтобы депутаты Николаевского горсовета положили ему на стол объяснительные о том, почему на сессии говорили по-русски. Ранее уполномоченный по защите государственного языка настаивал на отказе от русского языка сотрудников украинских СМИ. Напомним, отменять русский язык власти Украины начали сразу после государственного переворота в 2014 году. С начала проведения Специальной военной операции, в стране действует полный запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях.
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новости, украина, запрет, язык, тарас креминь
Новости, Украина, запрет, язык, Тарас Креминь

Украинский омбусмен призвал "очистить города Украины от русского языка"

18:43 18.10.2023 (обновлено: 22:47 18.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас КреміньТарас Креминь
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Кремінь
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Заменить язык мовой в очередной раз призвал омбудсмен Украины Тарас Креминь. Теперь он решительно выступил за переименование вывесок и наружной рекламы в стране, о чём написал в сети
"В очередной раз призываю местные власти обеспечить языковые права граждан и очистить украинские города от рекламы и вывесок на негосударственном языке", – написал Креминь.
Также он отметил, что в некоторых населённых пунктах Украины уже сделали обязательным исполнение вывесок и рекламы на государственном языке, внеся изменения в соответствующие нормативные акты. В Одессе, Николаеве и Ужгороде усилен контроль над этим процессом благодаря рейдам.
Тарас Креминь – ярый противник русского языка на протяжении многих лет. Так, в 2021 году он потребовал, чтобы депутаты Николаевского горсовета положили ему на стол объяснительные о том, почему на сессии говорили по-русски.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка настаивал на отказе от русского языка сотрудников украинских СМИ.
Напомним, отменять русский язык власти Украины начали сразу после государственного переворота в 2014 году. С начала проведения Специальной военной операции, в стране действует полный запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях.
 
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