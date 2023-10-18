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Украинский омбусмен призвал "очистить города Украины от русского языка"

Украинский омбусмен призвал "очистить города Украины от русского языка" - 18.10.2023 Украина.ру

Украинский омбусмен призвал "очистить города Украины от русского языка"

Заменить язык мовой в очередной раз призвал омбудсмен Украины Тарас Креминь. Теперь он решительно выступил за переименование вывесок и наружной рекламы в стране, о чём написал в сети

2023-10-18T18:43

2023-10-18T18:43

2023-10-18T22:47

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Также он отметил, что в некоторых населённых пунктах Украины уже сделали обязательным исполнение вывесок и рекламы на государственном языке, внеся изменения в соответствующие нормативные акты. В Одессе, Николаеве и Ужгороде усилен контроль над этим процессом благодаря рейдам. Тарас Креминь – ярый противник русского языка на протяжении многих лет. Так, в 2021 году он потребовал, чтобы депутаты Николаевского горсовета положили ему на стол объяснительные о том, почему на сессии говорили по-русски. Ранее уполномоченный по защите государственного языка настаивал на отказе от русского языка сотрудников украинских СМИ. Напомним, отменять русский язык власти Украины начали сразу после государственного переворота в 2014 году. С начала проведения Специальной военной операции, в стране действует полный запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запрет, язык, тарас креминь