https://ukraina.ru/20231018/1050307738.html
Украинский омбусмен призвал "очистить города Украины от русского языка"
Украинский омбусмен призвал "очистить города Украины от русского языка" - 18.10.2023 Украина.ру
Украинский омбусмен призвал "очистить города Украины от русского языка"
Заменить язык мовой в очередной раз призвал омбудсмен Украины Тарас Креминь. Теперь он решительно выступил за переименование вывесок и наружной рекламы в стране, о чём написал в сети
2023-10-18T18:43
2023-10-18T18:43
2023-10-18T22:47
новости
украина
запрет
язык
тарас креминь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102820/35/1028203541_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_569374a95bc2f602f79e0766eaec8045.jpg
Также он отметил, что в некоторых населённых пунктах Украины уже сделали обязательным исполнение вывесок и рекламы на государственном языке, внеся изменения в соответствующие нормативные акты. В Одессе, Николаеве и Ужгороде усилен контроль над этим процессом благодаря рейдам. Тарас Креминь – ярый противник русского языка на протяжении многих лет. Так, в 2021 году он потребовал, чтобы депутаты Николаевского горсовета положили ему на стол объяснительные о том, почему на сессии говорили по-русски. Ранее уполномоченный по защите государственного языка настаивал на отказе от русского языка сотрудников украинских СМИ. Напомним, отменять русский язык власти Украины начали сразу после государственного переворота в 2014 году. С начала проведения Специальной военной операции, в стране действует полный запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102820/35/1028203541_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_6a61e58b198457a890ead83086c79641.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запрет, язык, тарас креминь
Новости, Украина, запрет, язык, Тарас Креминь
Украинский омбусмен призвал "очистить города Украины от русского языка"
18:43 18.10.2023 (обновлено: 22:47 18.10.2023)
Заменить язык мовой в очередной раз призвал омбудсмен Украины Тарас Креминь. Теперь он решительно выступил за переименование вывесок и наружной рекламы в стране, о чём написал в сети
"В очередной раз призываю местные власти обеспечить языковые права граждан и очистить украинские города от рекламы и вывесок на негосударственном языке", – написал Креминь.
Также он отметил, что в некоторых населённых пунктах Украины уже сделали обязательным исполнение вывесок и рекламы на государственном языке, внеся изменения в соответствующие нормативные акты. В Одессе, Николаеве и Ужгороде усилен контроль над этим процессом благодаря рейдам.
Тарас Креминь – ярый противник русского языка на протяжении многих лет. Так, в 2021 году он потребовал
, чтобы депутаты Николаевского горсовета положили ему на стол объяснительные о том, почему на сессии говорили по-русски.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка настаивал на отказе от русского языка сотрудников украинских СМИ.
Напомним, отменять русский язык власти Украины начали сразу после государственного переворота в 2014 году. С начала проведения Специальной военной операции, в стране действует полный запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях.