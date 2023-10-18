https://ukraina.ru/20231018/1050307567.html

Лавров: Запад воюет с Россией "руками откровенно нацистского украинского режима"

Лавров: Запад воюет с Россией "руками откровенно нацистского украинского режима" - 18.10.2023 Украина.ру

Лавров: Запад воюет с Россией "руками откровенно нацистского украинского режима"

Западный колониализм, японский милитаризм и стремления США к гегемонии по-прежнему актуальны. Об этом 18 октября в Пхеньяне на торжественном приёме от имени правительства КНДР заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2023-10-18T18:35

2023-10-18T18:35

2023-10-18T18:35

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Глава российской дипломатии констатировал "широкое совпадение подходов к ключевым проблемам международной повестки" Москвы и Пхеньяна, персонально глав государств и министерств иностранных дел России и Северной Кореи."К нашему общему огромному сожалению события последних многих лет показывают, что никуда не исчез японский милитаризм и американская гегемония. Западный колониализм в полной мере остаётся главной задачей и направлением действий европейцев, американцев и японцев. В этих условиях наша взаимная солидарность, опирающаяся на исторические, братские связи, обретает особое значение. Товарищ министр только что упоминала о той войне, которую Запад во главе с США развязал против Российской Федерации руками откровенно нацистского украинского режима", - сказал глава МИД России.Сергей Лавров заверил северокорейскую коллегу Цой Сок Хи и руководство КНДР в своём стремлении во время нынешнего визита "рассмотреть подробным образом каждую из договорённостей, достигнутых на высшем уровне на космодроме Восточный, наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договорённостей наших руководителей"."Высоко ценим вашу принципиальную и однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, а также в том, что касается вашего признания вхождения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Хорошо знаем, что в мире много стран, разделяющих такие подходы и оценки, но лишь немногие, как КНДР, открыто заявляют о своей солидарности с Российской Федерацией и имеют возможность об этом говорить прямо. Такая возможность является отличительной чертой государств и правительств, которые являются по-настоящему независимыми, ставят во главу угла свои национальные интересы и не поддаются различным ухищрениям со стороны наших западных коллег", - сказал глава российской дипломатии.Официальный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию состоялся в сентябре. Президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидером КНДР, обсудив весь спектр двустороннего сотрудничества. Визит северокорейского лидера в Россию сильно встревожил правительства и экспертов западных государств, добивавшихся тотальной изоляции КНДР, а затем и РФ. Особую тревогу у генералов НАТО вызывает перспектива наращивания корейских поставок в Россию для успешного проведения СВО.

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новости, владимир путин, россия, кндр, сергей лавров, дипломатия, дипломатические отношения, украина, сво, украинский неонацизм, антироссийские санкции, международные отношения