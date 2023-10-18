https://ukraina.ru/20231018/1050307567.html
Лавров: Запад воюет с Россией "руками откровенно нацистского украинского режима"
Лавров: Запад воюет с Россией "руками откровенно нацистского украинского режима" - 18.10.2023 Украина.ру
Лавров: Запад воюет с Россией "руками откровенно нацистского украинского режима"
Западный колониализм, японский милитаризм и стремления США к гегемонии по-прежнему актуальны. Об этом 18 октября в Пхеньяне на торжественном приёме от имени правительства КНДР заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2023-10-18T18:35
2023-10-18T18:35
2023-10-18T18:35
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Глава российской дипломатии констатировал "широкое совпадение подходов к ключевым проблемам международной повестки" Москвы и Пхеньяна, персонально глав государств и министерств иностранных дел России и Северной Кореи."К нашему общему огромному сожалению события последних многих лет показывают, что никуда не исчез японский милитаризм и американская гегемония. Западный колониализм в полной мере остаётся главной задачей и направлением действий европейцев, американцев и японцев. В этих условиях наша взаимная солидарность, опирающаяся на исторические, братские связи, обретает особое значение. Товарищ министр только что упоминала о той войне, которую Запад во главе с США развязал против Российской Федерации руками откровенно нацистского украинского режима", - сказал глава МИД России.Сергей Лавров заверил северокорейскую коллегу Цой Сок Хи и руководство КНДР в своём стремлении во время нынешнего визита "рассмотреть подробным образом каждую из договорённостей, достигнутых на высшем уровне на космодроме Восточный, наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договорённостей наших руководителей"."Высоко ценим вашу принципиальную и однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, а также в том, что касается вашего признания вхождения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Хорошо знаем, что в мире много стран, разделяющих такие подходы и оценки, но лишь немногие, как КНДР, открыто заявляют о своей солидарности с Российской Федерацией и имеют возможность об этом говорить прямо. Такая возможность является отличительной чертой государств и правительств, которые являются по-настоящему независимыми, ставят во главу угла свои национальные интересы и не поддаются различным ухищрениям со стороны наших западных коллег", - сказал глава российской дипломатии.Официальный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию состоялся в сентябре. Президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидером КНДР, обсудив весь спектр двустороннего сотрудничества. Визит северокорейского лидера в Россию сильно встревожил правительства и экспертов западных государств, добивавшихся тотальной изоляции КНДР, а затем и РФ. Особую тревогу у генералов НАТО вызывает перспектива наращивания корейских поставок в Россию для успешного проведения СВО.
https://ukraina.ru/20231012/1050112191.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, россия, кндр, сергей лавров, дипломатия, дипломатические отношения, украина, сво, украинский неонацизм, антироссийские санкции, международные отношения
Новости, Владимир Путин, Россия, КНДР, Сергей Лавров, дипломатия, дипломатические отношения, Украина, СВО, украинский неонацизм, антироссийские санкции, международные отношения
Лавров: Запад воюет с Россией "руками откровенно нацистского украинского режима"
Западный колониализм, японский милитаризм и стремления США к гегемонии по-прежнему актуальны. Об этом 18 октября в Пхеньяне на торжественном приёме от имени правительства КНДР заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российской дипломатии констатировал "широкое совпадение подходов к ключевым проблемам международной повестки" Москвы и Пхеньяна, персонально глав государств и министерств иностранных дел России и Северной Кореи.
"К нашему общему огромному сожалению события последних многих лет показывают, что никуда не исчез японский милитаризм и американская гегемония. Западный колониализм в полной мере остаётся главной задачей и направлением действий европейцев, американцев и японцев. В этих условиях наша взаимная солидарность, опирающаяся на исторические, братские связи, обретает особое значение. Товарищ министр только что упоминала о той войне, которую Запад во главе с США развязал против Российской Федерации руками откровенно нацистского украинского режима", - сказал глава МИД России.
Сергей Лавров заверил северокорейскую коллегу Цой Сок Хи и руководство КНДР в своём стремлении во время нынешнего визита "рассмотреть подробным образом каждую из договорённостей, достигнутых на высшем уровне на космодроме Восточный
, наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договорённостей наших руководителей".
"Высоко ценим вашу принципиальную и однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, а также в том, что касается вашего признания вхождения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Хорошо знаем, что в мире много стран, разделяющих такие подходы и оценки, но лишь немногие, как КНДР, открыто заявляют о своей солидарности с Российской Федерацией и имеют возможность об этом говорить прямо. Такая возможность является отличительной чертой государств и правительств, которые являются по-настоящему независимыми, ставят во главу угла свои национальные интересы и не поддаются различным ухищрениям со стороны наших западных коллег", -
сказал глава российской дипломатии.
Официальный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию состоялся в сентябре. Президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидером КНДР, обсудив весь спектр двустороннего сотрудничества.
Визит северокорейского лидера в Россию сильно встревожил правительства и экспертов западных государств, добивавшихся тотальной изоляции КНДР, а затем и РФ. Особую тревогу у генералов НАТО вызывает перспектива наращивания корейских поставок в Россию для успешного проведения СВО.