Лавров: Запад воюет с Россией "руками откровенно нацистского украинского режима" - 18.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231018/1050307567.html
Лавров: Запад воюет с Россией "руками откровенно нацистского украинского режима"
Лавров: Запад воюет с Россией "руками откровенно нацистского украинского режима" - 18.10.2023 Украина.ру
Лавров: Запад воюет с Россией "руками откровенно нацистского украинского режима"
Западный колониализм, японский милитаризм и стремления США к гегемонии по-прежнему актуальны. Об этом 18 октября в Пхеньяне на торжественном приёме от имени правительства КНДР заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2023-10-18T18:35
2023-10-18T18:35
новости
владимир путин
россия
кндр
сергей лавров
дипломатия
дипломатические отношения
украина
сво
украинский неонацизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102344/71/1023447196_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_647cb32dee0bbbca5b3e5e4ba2bb8f82.jpg
Глава российской дипломатии констатировал "широкое совпадение подходов к ключевым проблемам международной повестки" Москвы и Пхеньяна, персонально глав государств и министерств иностранных дел России и Северной Кореи."К нашему общему огромному сожалению события последних многих лет показывают, что никуда не исчез японский милитаризм и американская гегемония. Западный колониализм в полной мере остаётся главной задачей и направлением действий европейцев, американцев и японцев. В этих условиях наша взаимная солидарность, опирающаяся на исторические, братские связи, обретает особое значение. Товарищ министр только что упоминала о той войне, которую Запад во главе с США развязал против Российской Федерации руками откровенно нацистского украинского режима", - сказал глава МИД России.Сергей Лавров заверил северокорейскую коллегу Цой Сок Хи и руководство КНДР в своём стремлении во время нынешнего визита "рассмотреть подробным образом каждую из договорённостей, достигнутых на высшем уровне на космодроме Восточный, наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договорённостей наших руководителей"."Высоко ценим вашу принципиальную и однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, а также в том, что касается вашего признания вхождения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Хорошо знаем, что в мире много стран, разделяющих такие подходы и оценки, но лишь немногие, как КНДР, открыто заявляют о своей солидарности с Российской Федерацией и имеют возможность об этом говорить прямо. Такая возможность является отличительной чертой государств и правительств, которые являются по-настоящему независимыми, ставят во главу угла свои национальные интересы и не поддаются различным ухищрениям со стороны наших западных коллег", - сказал глава российской дипломатии.Официальный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию состоялся в сентябре. Президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидером КНДР, обсудив весь спектр двустороннего сотрудничества. Визит северокорейского лидера в Россию сильно встревожил правительства и экспертов западных государств, добивавшихся тотальной изоляции КНДР, а затем и РФ. Особую тревогу у генералов НАТО вызывает перспектива наращивания корейских поставок в Россию для успешного проведения СВО.
https://ukraina.ru/20231012/1050112191.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102344/71/1023447196_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_752fe4fe81e56a83a6e6d38f4959e3f3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, россия, кндр, сергей лавров, дипломатия, дипломатические отношения, украина, сво, украинский неонацизм, антироссийские санкции, международные отношения
Новости, Владимир Путин, Россия, КНДР, Сергей Лавров, дипломатия, дипломатические отношения, Украина, СВО, украинский неонацизм, антироссийские санкции, международные отношения

Лавров: Запад воюет с Россией "руками откровенно нацистского украинского режима"

18:35 18.10.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ В. Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Западный колониализм, японский милитаризм и стремления США к гегемонии по-прежнему актуальны. Об этом 18 октября в Пхеньяне на торжественном приёме от имени правительства КНДР заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российской дипломатии констатировал "широкое совпадение подходов к ключевым проблемам международной повестки" Москвы и Пхеньяна, персонально глав государств и министерств иностранных дел России и Северной Кореи.
"К нашему общему огромному сожалению события последних многих лет показывают, что никуда не исчез японский милитаризм и американская гегемония. Западный колониализм в полной мере остаётся главной задачей и направлением действий европейцев, американцев и японцев. В этих условиях наша взаимная солидарность, опирающаяся на исторические, братские связи, обретает особое значение. Товарищ министр только что упоминала о той войне, которую Запад во главе с США развязал против Российской Федерации руками откровенно нацистского украинского режима", - сказал глава МИД России.
Сергей Лавров заверил северокорейскую коллегу Цой Сок Хи и руководство КНДР в своём стремлении во время нынешнего визита "рассмотреть подробным образом каждую из договорённостей, достигнутых на высшем уровне на космодроме Восточный, наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договорённостей наших руководителей".
"Высоко ценим вашу принципиальную и однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, а также в том, что касается вашего признания вхождения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Хорошо знаем, что в мире много стран, разделяющих такие подходы и оценки, но лишь немногие, как КНДР, открыто заявляют о своей солидарности с Российской Федерацией и имеют возможность об этом говорить прямо. Такая возможность является отличительной чертой государств и правительств, которые являются по-настоящему независимыми, ставят во главу угла свои национальные интересы и не поддаются различным ухищрениям со стороны наших западных коллег", - сказал глава российской дипломатии.
Официальный визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию состоялся в сентябре. Президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидером КНДР, обсудив весь спектр двустороннего сотрудничества.
Визит северокорейского лидера в Россию сильно встревожил правительства и экспертов западных государств, добивавшихся тотальной изоляции КНДР, а затем и РФ. Особую тревогу у генералов НАТО вызывает перспектива наращивания корейских поставок в Россию для успешного проведения СВО.
Президент РФ В. Путин провёл совещание по вопросу реализации проекта Мурманский СПГ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 08:11
Путин отметил активное развитие отношений России и КНДРПрезидент РФ Владимир Путин 12 октября направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму, в которой поздравил его с 75-летием установления дипломатических отношений между странами, передает Центральное телеграфное агентство КНДР
 
НовостиВладимир ПутинРоссияКНДРСергей Лавровдипломатиядипломатические отношенияУкраинаСВОукраинский неонацизмантироссийские санкциимеждународные отношения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:39ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
02:06Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ
01:45Украина ревнует США к Израилю – Медведев
01:22В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News
00:46Против геноцида палестинского народа американцы выступили у Капитолийского холма
00:18В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры
00:00Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах
23:54Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране
23:22Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США
22:54"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль
22:29Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии
22:06На Украине поддержали легализацию однополых браков
21:39"Танчики для ВСУ": зарубежная компания предложила пользователям донатить боевикам не отрываясь от игр
20:56"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке
19:59ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо
19:51Почему Зеленского не допустили к телу Байдена в Израиле - Незалежко
19:45В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы
19:23Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле
19:00Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы
18:50Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе
Лента новостейМолния