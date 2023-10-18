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Российский флот в Крыму отражает атаку – Развожаев
Российский флот в Крыму отражает атаку – Развожаев - 18.10.2023 Украина.ру
Российский флот в Крыму отражает атаку – Развожаев
В Севастополе российский флот отразил атаку воздушных целей. В регионе объявлена воздушная тревога. Об этом вечером, 18 октября, заявил губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
2023-10-18T18:19
2023-10-18T18:19
2023-10-18T18:21
новости
крым
севастополь
михаил развожаев
всу
нато
пво
обстрелы
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По его словам, в районе Сухарной балки в Нахимовском районе Севастополя зафиксировано возгорание. Помимо этого, телеграм-канал "Военная хроника" информирует, что около Крыма зафиксирована аномальная активность авиации НАТО. По данным источника, в 17:45 в 150 километрах от берегов Крыма находится сразу четыре самолёта-разведчика НАТО.Отмечается, что такой состав авиации фиксируется у берегов Крыма нечасто — последний раз четыре борта или более находились в акватории Чёрного моря несколько лет назад. Около 18:00 воздушная тревога в регионе звучать перестала.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, севастополь, михаил развожаев, всу, нато, пво, обстрелы
Новости, Крым, Севастополь, Михаил Развожаев, ВСУ, НАТО, ПВО, обстрелы
Российский флот в Крыму отражает атаку – Развожаев
18:19 18.10.2023 (обновлено: 18:21 18.10.2023)
В Севастополе российский флот отразил атаку воздушных целей. В регионе объявлена воздушная тревога. Об этом вечером, 18 октября, заявил губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
По его словам
, в районе Сухарной балки в Нахимовском районе Севастополя зафиксировано возгорание.
"Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки – дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры – уточняется. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", – написал губернатор.
Помимо этого, телеграм-канал "Военная хроника" информирует
, что около Крыма зафиксирована аномальная активность авиации НАТО. По данным источника, в 17:45 в 150 километрах от берегов Крыма находится сразу четыре самолёта-разведчика НАТО.
"Высотный беспилотный RQ-4 Global Hawk, самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis, а также два противолодочных самолёта P-8A Poseidon ВМС США", – перечислили в телеграм-канале.
Отмечается, что такой состав авиации фиксируется у берегов Крыма нечасто — последний раз четыре борта или более находились в акватории Чёрного моря несколько лет назад.
Около 18:00 воздушная тревога в регионе звучать перестала.