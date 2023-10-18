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Российский флот в Крыму отражает атаку – Развожаев

Российский флот в Крыму отражает атаку – Развожаев - 18.10.2023 Украина.ру

Российский флот в Крыму отражает атаку – Развожаев

В Севастополе российский флот отразил атаку воздушных целей. В регионе объявлена воздушная тревога. Об этом вечером, 18 октября, заявил губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале

2023-10-18T18:19

2023-10-18T18:19

2023-10-18T18:21

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По его словам, в районе Сухарной балки в Нахимовском районе Севастополя зафиксировано возгорание. Помимо этого, телеграм-канал "Военная хроника" информирует, что около Крыма зафиксирована аномальная активность авиации НАТО. По данным источника, в 17:45 в 150 километрах от берегов Крыма находится сразу четыре самолёта-разведчика НАТО.Отмечается, что такой состав авиации фиксируется у берегов Крыма нечасто — последний раз четыре борта или более находились в акватории Чёрного моря несколько лет назад. Около 18:00 воздушная тревога в регионе звучать перестала.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крым, севастополь, михаил развожаев, всу, нато, пво, обстрелы